LEXINGTON, Ky. – Ketika National Institutes of Health mengumumkan pendanaan $11 juta untuk Diabetes Prevention COBRE baru Universitas Kentucky pada bulan November

Apa yang Jelas di Satu Industri Adalah Revolusioner di Industri Lain – Bagaimana Anna Ortynska Menerjemahkan Logika Lintas Sektor menjadi Transformasi Organisasi

Penulis: TechbullionSumber: Techbullion
2026/01/08 17:07
LEXINGTON, Ky. – Ketika National Institutes of Health mengumumkan dana sebesar $11 juta untuk COBRE Pencegahan Diabetes baru University of Kentucky pada November 2025, sorotan tertuju pada visi ilmiah: membangun infrastruktur penelitian pencegahan di negara bagian di mana 38% orang dewasa memiliki prediabetes. Di balik penghargaan tersebut adalah proses aplikasi 18 bulan, pengajuan hampir 600 halaman, dan tujuh peneliti dari enam fakultas, serta tantangan utama yang tidak dapat diselesaikan oleh tim ilmiah sendiri: mereka kekurangan seseorang yang dapat menyatukan semua bagian menjadi pengajuan yang koheren, lengkap, dan tepat waktu. 

Orang yang menyatukannya bukanlah seorang ilmuwan. Anna Ortynska telah menghabiskan dua belas tahun di 3M – sebuah perusahaan Fortune 500 dengan sekitar 95.000 karyawan dan pendapatan tahunan $35 miliar, beroperasi di lebih dari 70 negara – naik ke posisi Lean Six Sigma Black Belt untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Dia melihat aplikasi NIH sebagai masalah koordinasi yang telah dia selesaikan berkali-kali sebelumnya.

Dia membangun pelacakan dependensi di berbagai alur kerja paralel, protokol konsistensi lintas komponen, dan pipeline kepatuhan terpusat. Para profesor fokus pada sains. Ortynska fokus pada logika koordinasi.

Hasilnya: $11 juta diberikan.

Fondasi 3M

Sebelum Ms Ortynska dapat mentransfer pengetahuan antar industri, dia harus memperolehnya terlebih dahulu. Dia memulai sebagai Brand Manager di departemen Kesehatan di Ukraina. Pada tahun 2017, dia memegang otoritas regional sebagai Lean Six Sigma Black Belt – peringkat sertifikasi tertinggi – untuk EMEA, memimpin lebih dari sepuluh proyek transformasi di bidang penjualan, pemasaran, layanan logistik, dan IT. Dia mengelola tim mulai dari 50 hingga 300 orang di lebih dari dua puluh negara.

Di antara proyeknya adalah tantangan koordinasi harga 2018 di divisi produk gigi 3M. Lebih dari dua puluh negara di EMEA, masing-masing menetapkan harga independen. Dokter gigi menyeberangi perbatasan untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik. Distributor kehilangan penjualan karena arbitrase.

Dia menciptakan kerangka kerja varians berbasis Salesforce yang menunjukkan perbedaan harga yang dapat diterima berdasarkan kondisi lokal – cukup transparan sehingga arbitrase menjadi jelas, cukup fleksibel sehingga pasar mempertahankan otonomi yang diperlukan. Keluhan pelanggan turun 15% dalam enam bulan, 34% dalam setahun. Sistem tersebut menjadi infrastruktur permanen.

Transformasi pemasaran paralel: sebelum kerangka kerjanya, nol kampanye EMEA memiliki pelacakan ROI multi-pasar yang dikonfirmasi. Setahun kemudian: 60%. Evaluasi pasca-kampanye melonjak dari 20% menjadi 80% dari tim.

Krisis Startup

Perusahaan produk IT Ukraina tidak pernah beroperasi dari jarak jauh. Pada 1 Maret 2020, mereka memiliki 300 karyawan di kantor. Pada 15 Maret, COVID-19 membuat kerja jarak jauh menjadi wajib.

Pedoman kerja dari rumah generik gagal dalam beberapa hari. Perusahaan membawa Ortynska masuk.

Dia mengenali masalahnya dengan segera. Ini bukan tentang teknologi. Ini tentang ritme koordinasi. Irama informal yang menjaga tim tetap sinkron telah menghilang dalam semalam.

Dia mengorganisir tiga puluh grup berdasarkan saling ketergantungan kerja yang sebenarnya. Sebagian besar konsultan akan memaksakan sistem tunggal. "Kami mencocokkan frekuensi koordinasi dengan struktur kerja yang sebenarnya," jelas Ortynska. "Tim yang terhubung erat mendapat standup harian. Yang terhubung longgar – mingguan."

Dia menjalankan pelatihan manajer harian selama implementasi 2,5 bulan. Hasil survei tiga bulan: masalah diselesaikan 60% lebih cepat. 88% karyawan memahami kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Sistem tersebut – yang kemudian dikenal sebagai Daily Pulse System – berkembang dari 300 menjadi 600 karyawan dan tetap digunakan empat tahun kemudian.

Akademisi Bertemu Silicon Valley

Setelah perang dimulai di Ukraina pada tahun 2022, Ortynska pindah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Kantor Pengembangan Proposal University of Kentucky.

COBRE dalam Pencegahan Diabetes (P20GM156679) mewakili segala sesuatu yang membuat hibah multi-peneliti sulit. Signifikansi kesehatan masyarakat: 96 juta orang Amerika hidup dengan prediabetes. Misi: membangun infrastruktur penelitian pencegahan, membimbing peneliti junior, menghubungkan kemajuan laboratorium dengan perawatan pasien. Ruang lingkup: tujuh peneliti utama, enam fakultas, pengajuan ~600 halaman, delapan belas bulan.

Masalahnya bukanlah peneliti tidak memahami sains satu sama lain. Masalahnya adalah membuat enam sistem administrasi fakultas terpisah memberikan komponen yang saling bergantung pada satu jadwal.

Ms Ortynska menerapkan metodologi koordinasinya: sistem pelacakan dependensi dari pekerjaan Salesforce, protokol konsistensi lintas komponen dari manajemen varians, integrasi kepatuhan dari Six Sigma. Ketika profesor UK berjuang untuk menyatukan konsep pusat penelitian, dia menjalankan sesi Miro satu jam menggunakan Lean Canvas – alat pemodelan bisnis startup. Tiga bulan kemudian: tiga tahun pendanaan terjamin.

Dampak Ms. Ortynska tercermin dalam penyampaian pengajuan kompetitif yang konsisten yang lengkap, konsisten secara internal, dan diajukan tepat waktu, bahkan ketika proyek melibatkan beberapa fakultas dan tim ilmiah yang kompleks. Kemampuannya untuk mengintegrasikan jadwal, konten ilmiah, dan persyaratan kepatuhan memastikan bahwa proposal bersifat kompetitif dan terstruktur dengan baik. Pekerjaan hariannya mendukung kemajuan perusahaan ilmiah dan memperkuat kualitas keseluruhan pengembangan proposal.

Memberi Kembali

Ms Ortynska mengajarkan apa yang dapat ditransfer: kuliah Transformasi Krisis di Asosiasi Bisnis Eropa, modul Pemikiran Kreatif dan Optimasi Proses untuk program pra-MBA, lokakarya sistem Kerja Jarak Jauh untuk perusahaan teknologi, pelatihan manajemen penelitian untuk fakultas universitas.

Dia menjabat di dewan International Coaching Federation Ohio Valley Chapter – organisasi profesional terbesar di dunia untuk pelatih.

Pada tahun 2022–2023, ketika perang mengungsikan para profesional Ukraina, Ortynska merancang dan memimpin inisiatif pelatihan pro bono sebagai anggota dewan Cabang Ohio Valley ICF. Proyek "Coach for Ukraine" memobilisasi pelatih internasional untuk mendukung profesional pelatihan Ukraina yang menavigasi krisis sambil mengalaminya secara pribadi.

Pola

Manufaktur, startup teknologi, penelitian akademik – tiga sektor yang jarang saling meminjam. Selama tujuh belas tahun di berbagai lingkungan korporat, startup, pelatihan, dan akademik, pekerjaan Ortynska mengikuti satu prinsip: membuat koordinasi lebih mudah daripada isolasi.

Sebagian besar organisasi bersikeras bahwa masalah mereka unik. Mereka biasanya salah. Orang lain telah menyelesaikan ini – hanya dengan kosakata yang berbeda.

Hasilnya: $11 juta dalam pendanaan penelitian. Pengurangan 34% dalam keluhan pelanggan. Sistem kerja jarak jauh yang berkembang dari 300 menjadi 600 karyawan dan bertahan lebih lama dari krisis yang menciptakannya. Tidak ada yang mudah – setiap proyek berarti meyakinkan para skeptis, menavigasi inersia kelembagaan, dan membangun kepercayaan seputar cara kerja baru.

Alatnya ada. Mereka hanya berada di industri yang salah.

Anna Ortynska adalah Lean Six Sigma Black Belt dan pelatih bersertifikat ICF yang menjabat sebagai Manajer Proyek untuk Pengembangan Proposal di University of Kentucky. Dia adalah pencipta Daily Pulse System untuk keunggulan operasional. Metodologi lintas sektornya – diuji dalam operasi Fortune 500, krisis startup, dan penelitian yang didanai NIH – menjadi panduan bagi organisasi yang menavigasi kompleksitas.

Komentar
