BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Perak spot menunjukkan volatilitas di dekat $76, dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan wawasan analis institusional.Perak spot menunjukkan volatilitas di dekat $76, dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan wawasan analis institusional.

Volatilitas Perak Melihat Harga Spot Mendekati Level $76

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/08 18:44
SILVER
SILVER$0.000000000000162-11.47%
NEAR
NEAR$1.789-3.86%
Volatilitas Perak Mendorong Harga Spot Mendekati Level $76
Poin Penting:
  • Perak berfluktuasi mendekati $76 per ons, mencerminkan volatilitas pasar.
  • Goldman Sachs menyoroti fluktuasi harga ekstrem pada perak.
  • Tidak terdeteksi penurunan berkelanjutan di bawah $76 untuk perak.

Perak spot mengalami volatilitas sekitar $76, dengan fluktuasi intraday. Data utama, seperti feed harga, menunjukkan perak berfluktuasi dalam rentang $77–80, menunjukkan tidak ada penembusan berkelanjutan jauh di bawah level $76.

Harga perak spot menunjukkan volatilitas tinggi dengan fluktuasi sekitar level $76 per ons. Pergerakan harga yang sedang berlangsung mengikuti reli signifikan di tahun 2025, seperti dicatat oleh analis komoditas di Goldman Sachs.

Goldman Sachs mengidentifikasi pasar perak sebagai sangat volatil, mempengaruhi sentimen pasar yang lebih luas tanpa penurunan berkelanjutan di bawah $76.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa harga perak spot mengalami fluktuasi signifikan. Baru-baru ini, perak diperdagangkan sekitar $76 hingga $80 per ons, menampilkan volatilitas ekstrem yang dicatat oleh analis Goldman Sachs di tengah kondisi makroekonomi yang berubah.

Institusi terkemuka seperti Goldman Sachs dan platform harga langsung mengungkapkan fluktuasi harga yang sedang berlangsung di pasar perak. Harga perak baru-baru ini berosilasi sekitar $76, didorong oleh faktor-faktor seperti tekanan inventaris dan permintaan spekulatif.

Volatilitas harga perak memiliki implikasi bagi pasar kripto dan komoditas. Investor harus mempertimbangkan pendorong makroekonomi seperti perubahan kebijakan Fed dan pergeseran inventaris. Perilaku perak juga mempengaruhi persepsi terhadap aset digital dan penyimpan nilai tradisional.

Perubahan harga perak dapat berdampak pada komoditas yang ditokenisasi dan portofolio investasi. Tren yang diamati dapat menyebabkan penyesuaian dalam strategi manajemen risiko di kalangan investor, yang mungkin mempengaruhi pasar kripto terkait yang terikat secara tidak langsung dengan pergeseran ekonomi.

Implikasi masa depan bagi pasar dapat melibatkan penyesuaian regulasi dan strategi pasar karena investor merespons kelas aset yang volatil. Lingkungan ini dapat mendorong analisis lebih lanjut, terutama mengenai produk keuangan berbasis komoditas dan dampaknya pada lanskap investasi digital dan tradisional.

Peluang Pasar
Logo SILVER
Harga SILVER(SILVER)
$0.000000000000162
$0.000000000000162$0.000000000000162
-18.59%
USD
Grafik Harga Live SILVER (SILVER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45