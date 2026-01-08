Marshals AS Membantah Menjual 57,5 Bitcoin Setelah Dokumen Pengadilan, Buzz On-Chain

Layanan US Marshals Service (USMS) menyatakan bahwa mereka tidak menjual 57,5 Bitcoin yang baru-baru ini ditandai oleh media kripto dan penyelidik on-chain sebagai dilikuidasi, menolak narasi bahwa pemerintah mungkin melepas koin meskipun ada arahan Cadangan BTC Strategis oleh Presiden AS Donald Trump.

Perselisihan muncul setelah Bitcoin Magazine mengutip dokumen pengadilan yang tampaknya mengizinkan likuidasi BTC terkait dengan kasus Samourai Wallet, dan saat pergerakan blockchain menunjukkan koin tersebut mendarat di Coinbase Prime, aktivitas yang sering dianggap trader sebagai sinyal penjualan, meskipun tidak definitif dengan sendirinya.

Senator Wyoming Cynthia Lummis, salah satu pendukung Bitcoin paling vokal di Washington, memanfaatkan laporan tersebut untuk mempertanyakan mengapa pemerintah menjual sama sekali. "Kita tidak bisa menyia-nyiakan aset strategis ini sementara negara lain mengumpulkan Bitcoin. Saya sangat prihatin tentang laporan ini," tulisnya di X, merujuk pada dugaan penjualan terkait Samourai.

Tidak Ada Bitcoin yang Dijual: USMS

Di pusat kontroversi adalah Perintah Eksekutif 14233, yang mengharuskan BTC yang diperoleh melalui penyitaan pidana atau perdata untuk dipertahankan sebagai bagian dari Cadangan BTC Strategis AS. Laporan tersebut menunjukkan dugaan penjualan bertentangan dengan mandat tersebut.

Namun setelah DL News menerbitkan beritanya, USMS secara langsung membantah bahwa penjualan seperti itu terjadi, juga mengkritik proses pelaporan: [USMS] tidak menjual Bitcoin yang disebutkan dan tidak tahu bagaimana Bitcoin Magazine mendapatkan informasi itu. Tetapi mereka tidak melakukan verifikasi fakta atau menghubungi kami untuk informasi."

Selanjutnya, US Marshals mengatakan kepada DL News bahwa "likuidasi cryptocurrency USMS melalui proses persetujuan multi-level untuk memastikan hanya aset digital yang disita yang memenuhi persyaratan Bagian D dari Perintah Eksekutif 14233 yang dibuang."

Yang memicu kebingungan sejak awal adalah dokumen yang digambarkan sebagai "Perjanjian Likuidasi Aset" dan angka dolar terkait—$6.367.139,69—terikat pada 57,5 BTC yang ditransfer pada 3 November 2025, sehubungan dengan masalah Samourai. Secara terpisah, pelacakan on-chain menunjukkan 57,5 BTC yang sama disimpan ke Coinbase Prime, pola yang dapat konsisten dengan likuidasi tetapi "tidak dapat membuktikan" penjualan dengan sendirinya.

Dalam kasus Samourai, otoritas federal menangkap pengembang Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill pada tahun 2024, menuduh layanan tersebut beroperasi sebagai bisnis transmisi uang tanpa izin yang digunakan oleh penjahat. Laporan yang menjadi masalah berpusat pada BTC yang dibayarkan pengembang kepada Departemen Kehakiman sebagai bagian dari pengakuan bersalah.

Pada saat pers, BTC diperdagangkan di $89.915.