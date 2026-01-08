BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Layanan Marshals AS (USMS) menyatakan bahwa mereka tidak menjual 57,5 Bitcoin yang baru-baru ini ditandai sebagai dilikuidasi oleh media kripto dan para investigator on-chain, menolak narasi tersebutLayanan Marshals AS (USMS) menyatakan bahwa mereka tidak menjual 57,5 Bitcoin yang baru-baru ini ditandai sebagai dilikuidasi oleh media kripto dan para investigator on-chain, menolak narasi tersebut

Marshals AS Membantah Menjual 57,5 Bitcoin Setelah Dokumen Pengadilan, Buzz On-Chain

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/08 18:00
Talus
US$0.00649-0.91%
Notcoin
NOT$0.0006554-7.55%
MAY
MAY$0.01361-1.73%
Bitcoin
BTC$96,860.05+1.77%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.502-3.35%

Layanan US Marshals Service (USMS) menyatakan bahwa mereka tidak menjual 57,5 Bitcoin yang baru-baru ini ditandai oleh media kripto dan penyelidik on-chain sebagai dilikuidasi, menolak narasi bahwa pemerintah mungkin melepas koin meskipun ada arahan Cadangan BTC Strategis oleh Presiden AS Donald Trump.

Perselisihan muncul setelah Bitcoin Magazine mengutip dokumen pengadilan yang tampaknya mengizinkan likuidasi BTC terkait dengan kasus Samourai Wallet, dan saat pergerakan blockchain menunjukkan koin tersebut mendarat di Coinbase Prime, aktivitas yang sering dianggap trader sebagai sinyal penjualan, meskipun tidak definitif dengan sendirinya.

Senator Wyoming Cynthia Lummis, salah satu pendukung Bitcoin paling vokal di Washington, memanfaatkan laporan tersebut untuk mempertanyakan mengapa pemerintah menjual sama sekali. "Kita tidak bisa menyia-nyiakan aset strategis ini sementara negara lain mengumpulkan Bitcoin. Saya sangat prihatin tentang laporan ini," tulisnya di X, merujuk pada dugaan penjualan terkait Samourai.

Tidak Ada Bitcoin yang Dijual: USMS

Di pusat kontroversi adalah Perintah Eksekutif 14233, yang mengharuskan BTC yang diperoleh melalui penyitaan pidana atau perdata untuk dipertahankan sebagai bagian dari Cadangan BTC Strategis AS. Laporan tersebut menunjukkan dugaan penjualan bertentangan dengan mandat tersebut.

Namun setelah DL News menerbitkan beritanya, USMS secara langsung membantah bahwa penjualan seperti itu terjadi, juga mengkritik proses pelaporan: [USMS] tidak menjual Bitcoin yang disebutkan dan tidak tahu bagaimana Bitcoin Magazine mendapatkan informasi itu. Tetapi mereka tidak melakukan verifikasi fakta atau menghubungi kami untuk informasi."

Selanjutnya, US Marshals mengatakan kepada DL News bahwa "likuidasi cryptocurrency USMS melalui proses persetujuan multi-level untuk memastikan hanya aset digital yang disita yang memenuhi persyaratan Bagian D dari Perintah Eksekutif 14233 yang dibuang."

Yang memicu kebingungan sejak awal adalah dokumen yang digambarkan sebagai "Perjanjian Likuidasi Aset" dan angka dolar terkait—$6.367.139,69—terikat pada 57,5 BTC yang ditransfer pada 3 November 2025, sehubungan dengan masalah Samourai. Secara terpisah, pelacakan on-chain menunjukkan 57,5 BTC yang sama disimpan ke Coinbase Prime, pola yang dapat konsisten dengan likuidasi tetapi "tidak dapat membuktikan" penjualan dengan sendirinya.

Dalam kasus Samourai, otoritas federal menangkap pengembang Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill pada tahun 2024, menuduh layanan tersebut beroperasi sebagai bisnis transmisi uang tanpa izin yang digunakan oleh penjahat. Laporan yang menjadi masalah berpusat pada BTC yang dibayarkan pengembang kepada Departemen Kehakiman sebagai bagian dari pengakuan bersalah.

Pada saat pers, BTC diperdagangkan di $89.915.

Grafik harga Bitcoin
Peluang Pasar
Logo Talus
Harga Talus(US)
$0.00649
$0.00649$0.00649
-0.91%
USD
Grafik Harga Live Talus (US)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45