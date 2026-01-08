Penurunan SUI: Akankah Level Terendah Sebelumnya Kembali Lagi?

SUI saat ini berada di dekat angka $1,80.

Volume perdagangan 24 jamnya turun sebesar 32%.

Dengan penurunan 2,02%, pasar kripto global membuka hari perdagangan baru, dan mayoritas aset digital mencatatkan merah. Sentimen pasar yang lebih luas bersifat netral, karena nilai Fear and Greed Index bertahan di 43. Karena bears mengendalikan pasar, aset populer seperti BTC dan ETH saat ini berada di sisi negatif.

Sementara itu, SUI mencatatkan kerugian sebesar 3,91% dalam nilai selama 24 jam terakhir. Di jam-jam awal, aset ini diperdagangkan pada kisaran tinggi $1,96, dan dengan pertemuan bearish di pasar, harga telah turun ke level rendah $1,79. Jika bears mendapatkan lebih banyak daya tarik, harga akan mengalami kerugian yang lebih intensif.

Menurut data CoinMarketCap, bears aktif telah menarik kembali harga SUI, diperdagangkan di zona $1,80, dengan kapitalisasi pasarnya menetap di $6,79 miliar. Selain itu, volume perdagangan harian aset tersebut telah turun sebesar 32,87%, kemungkinan mencapai angka $1,07 miliar.

Grafik Teknikal Menunjukkan Tekanan Penurunan yang Meningkat pada SUI

Pada grafik 4 jam, pasangan SUI/USDT menunjukkan pola perdagangan bearish, yang mungkin menandakan tren turun yang berkelanjutan. Beberapa candlestick merah telah terbentuk, dan harga dapat turun ke kisaran support $1,70. Kerugian lebih lanjut akan memicu munculnya death cross. Di sisi lain, kecuali SUI naik secara meyakinkan dan menembus resistance $1,90 dan akhirnya melampaui angka $2, tren turun yang lebih luas dapat berlanjut.

Grafik SUI (Sumber: TradingView)

Garis MACD SUI berada di bawah garis sinyal, menunjukkan pandangan bearish. Kekuatan harga saat ini lebih lemah dari tren jangka panjang, dan ini merupakan tanda untuk tetap berhati-hati, karena kesenjangan antara garis-garis tersebut semakin melebar. Selain itu, nilai CMF sedikit negatif, di -0,07, menunjukkan arus keluar modal yang ringan dari aset tersebut. Pergerakan ini tidak cukup kuat untuk distribusi yang agresif, mencerminkan momentum yang lemah, bukan tren turun yang jelas.

Selain itu, RSI harian sebesar 51,49 menunjukkan bahwa aset berada di zona netral, tidak ada bulls maupun bears yang mengontrol dengan jelas. Khususnya, level ini membawa konsolidasi atau jeda dalam aksi harga. Pembacaan BBP SUI sebesar -0,0747 mendekati nol, yang menyiratkan dominasi bearish yang sedikit di pasar. Momentumnya lemah daripada sangat bearish. Ini sejalan dengan fase sideways atau konsolidasi, di mana arah harga belum ditetapkan.

