Transaksi paus Shiba Inu melonjak 111% saat institusi memuat ulang untuk 2026

Transaksi whale Shiba Inu melonjak 111% minggu ini, menandakan pemosisian institusional yang diperbarui dalam SHIB sementara minat ritel tetap rendah menjelang siklus perdagangan 2026.

Ringkasan Data Santiment menunjukkan transaksi besar Shiba Inu telah naik 111% minggu-ke-minggu, menempatkan SHIB di antara token teratas untuk aktivitas whale.​

Desk pasar mengatakan institusi menyukai kapitalisasi pasar multi-miliar dolar SHIB dan likuiditas yang dalam, yang memungkinkan pesanan besar dengan slippage terbatas.​

Metrik ritel seperti pencarian dan unduhan aplikasi tetap datar, menggemakan siklus masa lalu di mana akumulasi institusional mendahului reli ritel spekulatif kemudian.​

Transaksi berskala besar yang melibatkan cryptocurrency Shiba Inu meningkat 111% minggu ini, menurut data dari firma intelijen pasar Santiment.

Fluktuasi pasar Shiba Inu

Lonjakan transfer bernilai tinggi menunjukkan kembalinya peserta institusional dan individu bernilai tinggi ke aset digital setelah periode aktivitas yang berkurang, menurut laporan tersebut. Metrik Santiment menempatkan Shiba Inu di antara cryptocurrency teratas untuk pertumbuhan transaksi institusional di antara proyek dengan kapitalisasi pasar yang substansial.

Peningkatan aktivitas terjadi saat pemegang volume besar memposisikan untuk siklus perdagangan 2026, menurut pengamat pasar. Pergerakan harga terbaru menunjukkan dukungan dari pemegang pribadi dan desk perdagangan institusional, data menunjukkan.

Analis pasar mengaitkan minat institusional dengan profil likuiditas Shiba Inu (SHIB). Kapitalisasi pasar multi-miliar dolar cryptocurrency memungkinkan pesanan besar dieksekusi dengan slippage harga minimal, menurut data perdagangan.

Investor institusional biasanya memerlukan kapitalisasi pasar ratusan juta dolar sebagai ambang batas minimum sebelum memasuki posisi, menurut analis struktur pasar. Aset kapitalisasi rendah menyajikan risiko keluar yang dapat mengakibatkan gangguan harga signifikan selama likuidasi.

Laporan Santiment mengkonfirmasi rotasi modal ke dalam aset volatilitas tinggi, dengan proyek cryptocurrency berbasis meme menunjukkan pertumbuhan transaksi whale yang meningkat di antara token kapitalisasi besar. Pola tersebut menunjukkan trader profesional memanfaatkan aset ini sebagai proxy beta tinggi untuk eksposur risiko pasar yang lebih luas.

Indikator pasar saat ini menunjukkan partisipasi institusional mendorong aktivitas terbaru. Metrik keterlibatan ritel, termasuk tren pencarian dan unduhan aplikasi pertukaran cryptocurrency, tetap pada level dasar, menurut data yang tersedia.

Volume transaksi besar biasanya mendahului partisipasi ritel yang lebih luas dalam reli spekulatif, menurut pola pasar historis. Peserta institusional memanfaatkan buku pesanan yang dalam di bursa besar untuk mengeksekusi pergerakan modal besar, data menunjukkan.

Jumlah transaksi whale terus naik, menunjukkan minat institusional yang berkelanjutan dalam kelas aset. Kedalaman likuiditas struktur pasar Shiba Inu memungkinkan pemegang besar untuk masuk dan keluar posisi tanpa dampak pasar yang signifikan, menurut analisis perdagangan.