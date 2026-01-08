Tersangka Terkait Penipuan Bitcoin Senilai $15 Miliar Ditangkap di Kamboja, Dideportasi ke Tiongkok

Tersangka yang terkait dengan penipuan Bitcoin senilai $15 miliar ditangkap di Kamboja dan dideportasi ke China.

Pihak berwenang menuduh jaringannya menjalankan operasi penipuan dan pencucian uang kripto dalam skala besar.

Pihak berwenang di Kamboja telah menangkap Chen Zhi, seorang pengusaha yang dituduh menjalankan salah satu kasus penipuan kripto dan pencucian uang terbesar yang pernah terungkap. Pihak berwenang percaya bahwa dia adalah dalang di balik kasus kriminal besar yang terkait dengan penyitaan Bitcoin senilai $15 miliar oleh Jaksa AS.

Di Balik Kerajaan Bisnis Chen Zhi dan Tuduhan Penipuan

Chen Zhi adalah pria berusia 38 tahun dan pendiri serta ketua Prince group yang berbasis di Kamboja. Prince group ini mengoperasikan bisnis real estate dan perhotelan di banyak negara. Pihak berwenang AS dan Inggris mengklaim bahwa di balik citra bisnis publik Prince group, mereka menjalankan operasi kriminal. Namun dari pihak Prince Group, mereka menyangkal semua tuduhan tersebut.

Dia terutama dituduh melakukan penipuan kripto skala besar, penipuan pig butchering, pencucian uang, dan juga mengoperasikan banyak pusat penipuan di Asia Tenggara. Pihak berwenang mengatakan bahwa mereka sebagian besar terlibat dalam penipuan pig butchering, di mana para penipu membangun kepercayaan dengan korban secara online, dan korban didorong untuk berinvestasi di platform perdagangan kripto palsu. Setelah uang disetorkan, platform tersebut menghilang, dan korban kehilangan semua uang yang diinvestasikan. Menurut pihak berwenang, jaringan Chen menggunakan lebih dari 100 perusahaan cangkang dan dompet untuk menyembunyikan dan memindahkan dana curian.

Penyitaan Bitcoin Senilai $15 Miliar dan Peristiwa Setelah Penangkapan Chen Zhi di Kamboja

Pada bulan Oktober, pihak berwenang AS mengatakan bahwa mereka menyita lebih dari 127.000 Bitcoin senilai $15 miliar dari jaringan Chen Zhi. Ini diyakini sebagai salah satu penyitaan kripto terbesar dalam sejarah. Ini merupakan bukti dari operasi penipuan yang terorganisir dan berskala global. AS dan Inggris kemudian melabeli Prince group sebagai organisasi kriminal, dan pejabat AS telah memberikan sanksi terhadap puluhan dompet kripto yang terkait dengan kasus ini.

Setelah Chen Zhi ditangkap di Kamboja, pihak berwenang mencabut kewarganegaraan Kamboja-nya dan mendeportasinya ke China. Pihak berwenang China telah meminta Kamboja untuk mengirimnya kembali ke China agar mereka dapat menyelidiki dan kemungkinan menuntutnya. Berdasarkan hukum China, warga negara China dapat didakwa atas kejahatan besar seperti penipuan dan pencucian uang, bahkan jika dilakukan di luar China.

Meskipun dakwaan resmi belum diumumkan, penyelidik China diperkirakan akan mengajukan dakwaan pidana jika cukup bukti ditemukan dan menyita aset, termasuk cryptocurrency dan properti lainnya. Ini menunjukkan bagaimana penipuan kripto telah berkembang menjadi jaringan kriminal internasional yang masif dan bagaimana pelacakan blockchain membantu pihak berwenang melacak dana curian. Inilah alasan mengapa pemerintah meningkatkan kerja sama penegakan hukum lintas batas.

Berita Kripto Unggulan:

Cardano Mencatat Golden Cross Pertama di 2026 dengan Harga ADA Naik