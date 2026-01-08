Paus XRP Terbangun: Transfer $100,000+ Mencapai Tertinggi 3 Bulan

Aktivitas whale XRP Ledger melonjak tajam di awal pekan, dengan penyedia data on-chain Santiment menandai lonjakan transfer bernilai besar yang mendorong jaringan ke jumlah transaksi $100.000+ tertinggi dalam sekitar tiga bulan, sebuah kondisi yang menurut perusahaan biasanya bertepatan dengan volatilitas yang meningkat.

Whale XRP Kembali Aktif

"XRP Ledger telah mengalami peningkatan besar dalam transaksi whale (bernilai $100K atau lebih di jaringan)," tulis Santiment dalam sebuah postingan pada hari Rabu melalui X bersama grafik Sanbase. "Hari Senin tercatat 2.170 transaksi, dan kemarin melonjak hingga 2.802 (tertinggi dalam 3 bulan). Volatilitas seharusnya lebih tinggi dari biasanya."

Grafik yang berlabel "XRP $1M+ & $100K+ Whale Transactions Per Day" menyoroti dua titik data spesifik untuk ambang batas $100K+: 2.170 transaksi pada 5 Januari 2026 dan 2.802 transaksi pada 6 Januari 2026. Data 6 Januari ditandai sebagai puncak lokal dan, menurut komentar Santiment, pembacaan terkuat dalam sekitar tiga bulan, tertinggi yang ditunjukkan sejak peristiwa likuidasi terkenal 10 Oktober.

Meskipun postingan Santiment menyoroti transfer $100K+, grafik tersebut juga melacak transaksi whale $1 juta lebih. Rangkaian data itu menunjukkan aktivitas pemegang besar meningkat di berbagai rentang ukuran menjelang pergerakan awal Januari, dengan transaksi $1 juta mencapai level tertinggi satu bulan, pembacaan terkuat sejak awal Desember.

Lonjakan ini menonjol karena aktivitas $1 juta lebih tampaknya relatif redup sepanjang sebagian besar Desember, terutama jika dibandingkan dengan periode pertengahan Oktober hingga November, ketika grafik menunjukkan hari-hari yang lebih sering dengan jumlah yang lebih tinggi.

Dalam istilah pasar praktis, trader cenderung memperhatikan lonjakan transfer on-chain besar untuk apa yang mungkin mereka wakili daripada memperlakukan jumlah mentah sebagai sinyal arah. Lonjakan dapat mencerminkan akumulasi atau distribusi, pergerakan kas internal oleh entitas besar, transfer terkait exchange, atau positioning terkait peristiwa likuiditas. Apa yang sering mereka bagikan adalah dampak mekanis: ketika pemegang besar memindahkan ukuran, probabilitas ayunan intraday yang lebih tajam cenderung meningkat, terutama jika aktivitas itu bertahan selama beberapa sesi.

XRP Juga Kembali Masuk Dalam Set 'Trending' Sosial

Peringatan transaksi whale tersebut datang bersamaan dengan pembaruan Santiment terpisah yang menempatkan XRP di antara aset yang mengalami lonjakan pembahasan terbesar di seluruh kanal sosial. Dalam postingan itu, Santiment mengelompokkan XRP dengan Solana, Ethereum, Bitcoin, MicroStrategy, dan Litecoin sebagai ticker "trending" teratas hari itu berdasarkan perubahan volume percakapan untuk hari Rabu.

Khusus untuk XRP, Santiment mengatakan campuran diskusi sangat condong ke nada institusional: arus ETF, "aset bersih yang memecahkan rekor," dan gagasan XRP sebagai perdagangan beta tinggi menuju narasi 2025–2026 sambil juga mengacu pada kejelasan regulasi yang dirasakan setelah penyelesaian kasus SEC dan kasus penggunaan seperti aktivitas bridge untuk stablecoin dan aset dunia nyata yang ditokenisasi. Klaim-klaim tersebut disajikan sebagai tema yang beredar dalam obrolan sosial daripada sebagai perkembangan yang diverifikasi secara independen dalam postingan itu sendiri.

Pada saat berita ini ditulis, XRP diperdagangkan pada $2,127.