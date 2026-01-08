Kejutan Pembelian Bitcoin BlackRock: $878 Juta Terkumpul dalam 3 Hari Berturut-turut

BlackRock menambahkan 9.619 Bitcoin BTC $89.864 Volatilitas 24j: 2,4% Kapitalisasi pasar: $1,79 T Vol. 24j: $48,70 B senilai sekitar $878 juta dan 46.851 Ether ETH $3.092 Volatilitas 24j: 3,9% Kapitalisasi pasar: $373,25 B Vol. 24j: $24,55 B senilai sekitar $149 juta selama tiga hari berturut-turut.

Total gabungan mencapai hampir $1,03 miliar, berdasarkan pelacakan on-chain dari LookOnChain. Pembelian terjadi saat pasar melemah, bukan saat breakout, dan ini penting.

Pada 6 Januari saja, BlackRock membeli 3.948 Bitcoin senilai sekitar $371,9 juta dan 31.737 Ether senilai sekitar $100,2 juta.

Aliran ini mendominasi aktivitas ETF awal 2026 dan menandai pemasukan satu hari terbesar tahun ini sejauh ini.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan mendekati $90.212 dan ETH mendekati $3.118 saat pers, keduanya lebih rendah pada hari ini. Sementara volume perdagangan BTC turun 24%, Ether turun 19%.

Penting untuk dicatat bahwa selama periode liburan, BlackRock memindahkan 1.134 Bitcoin dan 7.255 Ether ke Coinbase Prime.

Transfer tersebut memicu kekhawatiran penjualan, tetapi aksi harga tetap berat daripada tajam

Aliran ETF Bertemu Pasar yang Direset

Bitcoin memasuki 2026 setelah penarikan tajam dari zona $110.000-$120.000 ke level rendah $90.000-an. Data on-chain dari CryptoQuant menunjukkan rasio SOPR mendekati level kejenuhan yang terlihat pada reset sebelumnya.

Pemegang jangka pendek mengunci kerugian sepanjang Desember, sementara pemegang jangka panjang mempertahankan profit tanpa penjualan besar. Pola ini sering menandai transfer dari tangan lemah ke neraca yang kuat.

Rasio SOPR Bitcoin. | Sumber: CryptoQuant

Bertahan di atas zona $90K saat ini menjaga $100.000-$110.000 tetap dalam permainan. Penembusan di bawah $88.000 membuka risiko menuju $80.000.

Data Glassnode menunjukkan struktur yang lebih bersih setelah posisi akhir tahun terhapus. Lebih dari 45% open interest opsi terhapus.

Minat futures kini telah meningkat sementara aliran ETF muncul kembali setelah eksodus akhir 2025.

"Breakout awal Januari dengan demikian mencerminkan pasar yang secara efektif telah mereset tekanan pengambilan keuntungannya, memungkinkan harga bergerak lebih tinggi," catat Glassnode.

Untuk saat ini, support Bitcoin berada di dekat $90.000. Cap pasokan atas bergerak antara $95.000 dan $104.000.

Dengan aliran opsi sekarang lebih menguntungkan call dan volatilitas turun mendekati level terendah siklus, Glassnode melukiskan gambaran optimis untuk masa depan dekat.

