Saham CrowdStrike (CRWD): Analis Melihat Potensi Kenaikan 29% Setelah Kuartal yang Kuat

Saham CRWD naik 5,3% setelah Cantor Fitzgerald menegaskan kembali peringkat Overweight dengan target harga $590

Net New Annual Recurring Revenue tumbuh 73% year-over-year menjadi $265 juta

Perusahaan menaikkan panduan pertumbuhan NNARR paruh kedua 2026 dari 40% menjadi setidaknya 50%

Adopsi platform berkembang dengan 49% pelanggan menggunakan enam atau lebih modul

Falcon Flex ARR melonjak 200% year-over-year menjadi $1,35 miliar

Saham CrowdStrike naik 5,3% pada 7 Januari 2026, setelah Cantor Fitzgerald menegaskan kembali peringkat Overweight-nya. Perusahaan analis menetapkan target harga $590 untuk saham CRWD.





CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD



Peningkatan ini mengikuti momentum bisnis yang kuat dari perusahaan keamanan siber tersebut. Pendapatan tumbuh lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Saham CRWD ditutup pada $483,10, diperdagangkan 13,4% di bawah tertinggi 52 minggu sebesar $557,53. Year-to-date, saham naik 6,5%.

Target harga Cantor Fitzgerald mewakili potensi kenaikan 29% dari level saat ini. Perusahaan tersebut mengutip beberapa metrik pertumbuhan yang mendukung pandangan bullish mereka.

Pertumbuhan Pendapatan Melampaui Ekspektasi Wall Street

Net New Annual Recurring Revenue melonjak 73% year-over-year menjadi $265 juta. Metrik ini melacak bisnis berulang baru yang ditambahkan setiap kuartal.

Manajemen menaikkan panduan berdasarkan kinerja yang kuat. CrowdStrike sekarang mengharapkan pertumbuhan NNARR paruh kedua 2026 setidaknya 50%.

Proyeksi baru meningkat dari estimasi sebelumnya sebesar 40%. Kepemimpinan mempertahankan ekspektasi untuk pertumbuhan NNARR setidaknya 20% pada tahun fiskal 2027.

Adopsi platform terus berkembang di seluruh pelanggan. Saat ini, 49% pelanggan menjalankan enam atau lebih modul.

24% lainnya menggunakan delapan atau lebih modul. Ini menunjukkan integrasi yang lebih dalam ke dalam operasi keamanan pelanggan.

Portofolio Produk Mendorong Pertumbuhan Pelanggan

Beberapa penawaran menghasilkan kinerja rekor di Q3. Next-Gen SIEM, solusi cloud, dan Falcon Shield semuanya mencatat net new ARR rekor.

Falcon Flex menunjukkan hasil yang sangat kuat. ARR dari akun Flex tumbuh 200% year-over-year menjadi $1,35 miliar.

CrowdStrike baru-baru ini meluncurkan Falcon AI Detection and Response. Solusi baru ini menargetkan perlindungan untuk sistem AI perusahaan.

Freedom Capital Markets meningkatkan saham CRWD dari Hold menjadi Buy. Perusahaan menaikkan target harganya menjadi $550 dengan mengutip permintaan keamanan siber yang kuat.

Citizens mempertahankan peringkat Market Outperform-nya pada saham CRWD. Perusahaan mendukung kepemimpinan CrowdStrike dalam perlindungan endpoint.

CrowdStrike mencapai skor sempurna dalam 2025 MITRE ATT&CK Enterprise Evaluations. Hasilnya menunjukkan kemampuan dalam deteksi serangan lintas domain.

Tiga puluh lima analis baru-baru ini merevisi ekspektasi laba ke atas untuk saham CRWD. Investor yang membeli saham senilai $1.000 lima tahun lalu sekarang akan memiliki $2.181.

Saham CRWD telah mengalami 16 pergerakan lebih besar dari 5% selama tahun lalu. Dewan menyetujui penghargaan ekuitas berbasis kinerja untuk CEO George Kurtz yang terkait dengan imbal hasil pemegang saham.

