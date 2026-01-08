Rusia Mendorong Rubel Digital Melampaui Tahap Uji Coba

Meskipun peluncuran publik masih beberapa bulan lagi, dasar-dasarnya sudah diletakkan di dalam anggaran pemerintah, bank, dan infrastruktur pembayaran.

Poin-Poin Penting Rusia memindahkan rubel digital ke penggunaan pemerintah yang sebenarnya, menandakan pergeseran dari pengujian ke integrasi tingkat sistem menjelang peluncuran yang lebih luas.

Peluncuran mengikuti model bertahap, memprioritaskan bank besar dan bisnis terlebih dahulu, sambil menggunakan insentif seperti pembayaran negara tanpa biaya untuk mendorong adopsi.

Ekonom memperingatkan rubel digital dapat mengganggu pembayaran kartu domestik, muncul sebagai alternatif yang didukung negara yang kuat terhadap sistem yang ada.

Di pusat proyek adalah Bank Rusia, yang telah memposisikan rubel digital sebagai bentuk ketiga uang nasional di samping uang tunai dan deposito bank. Sejak awal tahun ini, mata uang tersebut dilaporkan telah digunakan di belakang layar untuk pembayaran terkait pemerintah, termasuk transfer yang melibatkan institusi federal. Daripada peluncuran mendadak, otoritas tampaknya menyematkan sistem secara bertahap ke dalam alur kerja keuangan inti.

Pergeseran Bertahap, Bukan Peralihan Mendadak

Peluncuran rubel digital Rusia dirancang untuk berlangsung selama beberapa tahun. Bank besar dan bisnis besar diprioritaskan terlebih dahulu, dengan dukungan wajib untuk transaksi rubel digital dijadwalkan dimulai secara bertahap dari 2026 dan seterusnya. Bank yang lebih kecil dan pengecer akan menyusul kemudian, sementara usaha mikro sebagian besar terlindungi dari persyaratan kepatuhan.

Pendekatan berjenjang ini mencerminkan upaya untuk menghindari gangguan sambil memastikan bahwa pemain keuangan terbesar negara siap untuk menangani arus mata uang digital dalam skala besar. Pada saat kewajiban penuh berlaku, sebagian besar konsumen sehari-hari diharapkan menemui rubel digital melalui bank dan pedagang besar daripada program percontohan khusus.

Infrastruktur Pembayaran Mendapat Pembaruan

Salah satu elemen paling strategis dari rencana tersebut adalah peluncuran kode QR tunggal dan universal untuk pembayaran non-kartu. Dikembangkan oleh Sistem Kartu Pembayaran Nasional, sistem ini dimaksudkan untuk menyatukan pembayaran digital saat checkout dan mengurangi fragmentasi yang disebabkan oleh solusi QR yang bersaing.

Bank diwajibkan untuk mendukung standar ini pada 2026, menciptakan sistem rel bersama yang dapat mengakomodasi rubel digital bersama dengan metode pembayaran lainnya. Langkah ini menandakan upaya yang lebih luas untuk memodernisasi pembayaran domestik sambil menjaganya di bawah pengawasan terpusat.

Insentif Dibangun ke Dalam Sistem

Untuk mempercepat adopsi, otoritas telah menghapus biaya transaksi untuk pembayaran rubel digital yang terkait dengan pajak, biaya negara, dan kewajiban pemerintah lainnya. Dengan membuat rubel digital lebih murah daripada metode pembayaran tradisional dalam urusan dengan negara, pembuat kebijakan menciptakan insentif keuangan yang jelas bagi individu dan perusahaan untuk menggunakannya.

Strategi ini mencerminkan upaya sebelumnya yang terlihat di negara lain yang bereksperimen dengan mata uang digital bank sentral, di mana keunggulan biaya digunakan untuk mendorong pengguna menuju sistem baru tanpa mandat langsung.

Pesaing Baru untuk Pembayaran Kartu

Analis mengatakan rubel digital dapat mengubah pasar pembayaran domestik Rusia secara signifikan. Natalia Milchakova dari Freedom Finance Global telah memperingatkan bahwa penggunaan CBDC yang meluas dapat mengikis volume transaksi yang ditangani oleh sistem berbasis kartu seperti MIR, berpotensi menyusutkan pasar kartu domestik dengan angka satu digit tinggi setiap tahun.

MIR naik ke dominasi setelah jaringan kartu internasional keluar dari Rusia pada 2022, tetapi rubel digital memperkenalkan pesaing baru yang didukung negara yang beroperasi di luar model kartu tradisional sama sekali. Bahkan jika jaringan pembayaran asing memasuki kembali pasar, pengaruh mereka kemungkinan akan tetap dibatasi oleh peran alternatif yang dikendalikan negara yang berkembang.

Kripto Masih Dijaga pada Jarak Aman

Meskipun ada dorongan rubel digital, regulator Rusia terus membuat perbedaan tajam antara CBDC dan cryptocurrency. Sementara bank sentral telah mengajukan proposal untuk mengatur perdagangan kripto pada akhir 2025, bank sentral telah berulang kali menekankan bahwa aset kripto tidak akan diperlakukan sebagai uang dan akan tetap dilarang dari pembayaran domestik.

Sebaliknya, rubel digital dibingkai sebagai alat stabilitas – sepenuhnya diterbitkan negara, dikontrol ketat, dan terintegrasi langsung ke dalam sistem fiskal Rusia.

Daripada debut publik yang mencolok, rubel digital Rusia berkembang melalui integrasi yang tenang. Pada saat mencapai konsumen dalam skala besar, sebagian besar infrastruktur keuangan negara mungkin sudah dibangun di sekitarnya.

