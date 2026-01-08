SEC Melakukan Perjalanan untuk Membentuk Aturan yang Lebih Jelas bagi Proyek Kripto

TLDR

SEC menuju Miami untuk mendengar langsung dari para pembangun kripto tahap awal.

Kepemimpinan baru memprioritaskan panduan dan kolaborasi daripada penegakan yang ketat.

Satuan Tugas mengumpulkan wawasan startup untuk mengurangi kebingungan kepatuhan.

Keterlibatan industri bertujuan menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor.

Pendekatan SEC menandakan pergeseran menuju aturan kripto yang transparan dan praktis.

SEC akan mengunjungi Miami pada 27 Januari untuk bertemu langsung dengan para pembangun dan proyek kripto tahap awal. Langkah ini bertujuan mengumpulkan masukan untuk membentuk regulasi aset digital yang lebih jelas. Di bawah kepemimpinan baru, lembaga ini menekankan dialog daripada tindakan penegakan yang ketat.

Satuan Tugas Kripto SEC Melibatkan Proyek Kripto Tahap Awal

Satuan Tugas Kripto SEC akan memprioritaskan pertemuan dengan proyek-proyek kecil dan berkembang di Miami. Pejabat berencana mengumpulkan wawasan tentang tantangan yang dihadapi para pembangun dan pengembang. Inisiatif ini mencerminkan pergeseran menuju kolaborasi dan pemahaman kebutuhan industri dunia nyata.

Pendekatan SEC ini datang setelah Meja Bundar Privasi Keuangan pada Desember 2025. Acara tersebut berfokus pada perlindungan data dan kekhawatiran pengawasan dalam keuangan digital. Dengan tindak lanjut di Miami, SEC menunjukkan minatnya pada umpan balik praktis dari komunitas.

Keterlibatan industri di bawah SEC akan membantu memandu kebijakan regulasi masa depan untuk aset digital. Lembaga ini mencari masukan untuk membuat aturan yang lebih dapat diprediksi dan mendukung inovasi. Upaya ini juga bertujuan mengurangi kebingungan seputar kewajiban kepatuhan bagi startup.

Pergeseran Strategi SEC di Bawah Kepemimpinan Baru

SEC, yang kini dipimpin oleh Ketua Paul Atkins, beralih dari pendekatan penegakan yang ketat sebelumnya. Lembaga ini berfokus pada panduan yang jelas dan prinsip kebijakan daripada tindakan hukuman. Perubahan ini menandakan hubungan yang lebih terbuka dan konstruktif dengan industri kripto.

Komisioner Hester Peirce memimpin Satuan Tugas SEC dalam perjalanan ke pusat-pusat kripto utama seperti Miami. Kehadiran tim ini dimaksudkan untuk memahami struktur proyek dan tantangan operasional. Pendekatan mereka menekankan mendengarkan dan menyesuaikan regulasi dengan realitas industri praktis.

SEC percaya bahwa terlibat langsung dengan pengembang akan menghasilkan kerangka kerja yang transparan dan dapat diterapkan. Mengumpulkan umpan balik dunia nyata membantu lembaga menyeimbangkan pengawasan dengan dorongan inovasi. Tujuannya adalah mengurangi ketidakpastian regulasi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di pasar kripto.

Respons Komunitas dan Prospek Pasar

Pendekatan Miami SEC telah menghasilkan reaksi beragam dari komunitas kripto. Beberapa kritikus memandang roadshow sebagai latihan birokrasi yang menunda reformasi bermakna. Yang lain melihat inisiatif ini sebagai langkah konstruktif menuju pedoman yang lebih ramah industri.

Dengan bertemu langsung dengan para pembangun, SEC bertujuan membangun kembali kepercayaan setelah bertahun-tahun penegakan yang kaku. Strategi langsung ini mungkin membantu lembaga memahami efek praktis dari aturannya. Pelaku pasar mungkin menafsirkan inisiatif ini sebagai tanda keterbukaan dan kejelasan regulasi.

SEC berencana melanjutkan kunjungan kota sebagai bagian dari strategi keterlibatan nasionalnya. Pejabat mengumpulkan umpan balik untuk merancang kebijakan yang menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor. Pendekatan ini mewakili pergeseran yang disengaja dalam nada dan metodologi bagi SEC.

