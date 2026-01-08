BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Penurunan pasar kripto saat ini terjadi saat para trader menunggu laporan non-farm payrolls hari Jumat. Para ekonom memperkirakan data mendatang akan menunjukkan ekonomi bertambahPenurunan pasar kripto saat ini terjadi saat para trader menunggu laporan non-farm payrolls hari Jumat. Para ekonom memperkirakan data mendatang akan menunjukkan ekonomi bertambah

Crypto market crash continues ahead of the US NFP report

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/08 23:38
Talus
US$0,00654-0,75%
NFPrompt
NFP$0,02727-1,51%
Harvest Finance
FARM$19,44-1,61%
Moonveil
MORE$0,002394-3,42%

Kehancuran pasar kripto berlanjut hari ini, 8 Januari, saat para trader dan investor mengantisipasi data penggajian non-pertanian AS yang akan datang, yang akan membantu menentukan arah The Federal Reserve.

Ringkasan
  • Kehancuran pasar kripto berlanjut selama tiga hari saat Bitcoin dan altcoin turun.
  • Penurunan ini terjadi sehari sebelum data penggajian non-pertanian AS.
  • Bitcoin membentuk pola segitiga naik, menunjukkan kenaikan lebih lanjut.

Harga Bitcoin (BTC) turun dari tertinggi tahun ini sebesar $94.500 menjadi $89.344, sementara Ethereum (ETH) jatuh di bawah $3.057. Akibatnya, kapitalisasi pasar semua koin turun 1,2% dalam 24 jam terakhir menjadi lebih dari $3,17 triliun.

Volume harian turun 17% menjadi $113 miliar — level terendah minggu ini.

Data tambahan menunjukkan bahwa open interest futures turun 1% menjadi $139 miliar, mengindikasikan bahwa investor mengurangi leverage mereka. Total likuidasi naik menjadi lebih dari $477 juta, dengan bull Bitcoin dan Ethereum mengalami likuidasi paling banyak.

Penurunan pasar kripto terjadi saat para trader menunggu laporan penggajian non-pertanian hari Jumat. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan data mendatang akan menunjukkan ekonomi menambah lebih dari 55.000 pekerjaan pada bulan Desember. Jajak pendapat Polymarket memperkirakan tingkat pengangguran negara tersebut turun dari 4,6% menjadi 4,5%.

Pasar tenaga kerja adalah metrik kunci yang diperhatikan oleh trader kripto dan pasar saham karena dampaknya pada keputusan Federal Reserve, karena merupakan bagian dari mandat ganda. Laporan yang lemah akan bullish untuk pasar kripto, karena akan meningkatkan peluang The Fed memotong suku bunga.

Kehancuran pasar kripto juga terjadi setelah permintaan untuk ETF Bitcoin dan XRP menurun. ETF Bitcoin Spot kehilangan lebih dari $486 juta aset pada hari Rabu, setelah kehilangan $243 juta aset sehari sebelumnya. Arus keluar ini berarti dana tersebut hanya memiliki $429 juta arus masuk bulan ini.

ETF Ethereum Spot mengalami arus keluar lebih dari $98 juta, sementara dana XRP kehilangan $40 juta aset untuk pertama kalinya sejak peluncuran mereka pada bulan November.

Pola segitiga naik harga Bitcoin

bitcoin price

Dari sisi positif, grafik 12 jam di atas menunjukkan koin telah membentuk pola wedge naik, pola kelanjutan bullish yang umum.

Sisi atas pola ini berada di $94.516, sementara garis tren diagonal menghubungkan ayunan terendah sejak November. Dengan demikian, penurunan yang sedang berlangsung mungkin karena koin sedang menguji ulang garis tren diagonal.

Oleh karena itu, harga Bitcoin mungkin rebound, mendorong altcoin lainnya lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Peluang Pasar
Logo Talus
Harga Talus(US)
$0,00654
$0,00654$0,00654
-0,15%
USD
Grafik Harga Live Talus (US)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42
Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Anak perusahaan aset digital dari raksasa perbankan Prancis Societe Generale-FORGE dan Swift telah menyelesaikan uji coba yang mendemonstrasikan pertukaran dan penyelesaian aset tertoken
Bagikan
CryptoNews2026/01/15 18:04