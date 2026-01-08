CryptoQuant: Harga Bitcoin Mungkin Bergerak Sideways karena Arus Masuk Menurun

TLDR

CEO CryptoQuant Ki Young Ju mengatakan Bitcoin mungkin bergerak sideways hingga kuartal pertama 2026.

Dia menjelaskan bahwa aliran modal ke Bitcoin melambat karena investor mengalihkan fokus ke ekuitas dan logam mulia.

Bitcoin diperdagangkan sekitar $90.900 pada saat pernyataan dan turun lebih dari 2 persen pada hari itu.

Data historis menunjukkan Bitcoin biasanya mencatat keuntungan di bulan-bulan awal tetapi tren tersebut mungkin tidak berlanjut tahun ini.

Analis Peter Brandt dan Jurrien Timmer memperingatkan bahwa Bitcoin dapat kembali ke kisaran $60.000 hingga $65.000.

Bitcoin bisa menghadapi awal yang datar di tahun 2026 karena aliran modal melemah, mengalihkan perhatian ke ekuitas dan logam mulia, menurut CryptoQuant. CEO perusahaan tersebut, Ki Young Ju, mengatakan Bitcoin mungkin bergerak sideways sepanjang kuartal pertama, kurang momentum beli yang kuat. Aliran institusional tetap ada, tetapi data terbaru menandakan trader tetap berhati-hati sementara pemegang jangka panjang tetap optimis.

CryptoQuant Memperkirakan Momentum Q1 yang Lemah untuk Bitcoin

CEO CryptoQuant Ki Young Ju mengatakan pada hari Rabu bahwa Bitcoin tidak mungkin mengalami pergerakan harga yang tajam di awal tahun ini. Dia menunjuk pada aliran modal yang lebih lambat sebagai faktor kunci di balik perkiraan kurangnya volatilitas. "Aliran modal ke Bitcoin telah mengering," kata Ju, menyoroti rotasi terbaru menuju saham dan logam.

Bitcoin diperdagangkan mendekati $90.900 pada saat itu, turun 2% pada hari itu, dengan tertinggi baru-baru ini di $94.400. Meskipun bulan Januari sebelumnya memberikan keuntungan, Ju memperkirakan aktivitas yang lebih rendah dan pergerakan yang lebih sedikit kali ini.

Sementara tahun-tahun sebelumnya mencatat rata-rata pengembalian Januari sebesar 3,8%, Ju percaya tren tersebut mungkin tidak bertahan di tahun 2026. Februari dan Maret sebelumnya rata-rata mencatat pengembalian 13,1% dan 12,2%, menurut CoinGlass. Tetapi pola tersebut mungkin rusak jika minat investor terus bergeser.

Analis Menandakan Kemungkinan Pullback Jangka Pendek

Sumber: X

Trader veteran Peter Brandt dan Jurrien Timmer dari Fidelity keduanya memperkirakan penurunan harga dalam beberapa bulan mendatang. Mereka memperingatkan Bitcoin bisa kembali ke zona $60.000–$65.000 selama tahun ini. Perkiraan ini sejalan dengan data sentimen yang lemah di seluruh pasar.

Crypto Fear & Greed Index mencatat skor 28 pada hari Kamis, menandai tren berkelanjutan di rentang "ketakutan". Indeks ini tetap berada di antara ketakutan dan ketakutan ekstrem sejak November 2025. Pembacaan ini menunjukkan trader tetap ragu-ragu bahkan setelah reli tahun lalu.

Meskipun demikian, beberapa metrik menunjukkan dukungan institusional yang berkelanjutan untuk ETF Bitcoin. Farside Investors melaporkan $925,3 juta dalam aliran masuk ETF bersih selama tiga hari perdagangan pertama tahun 2026. Ini menunjukkan minat dari investor jangka panjang, bahkan ketika sentimen jangka pendek memudar.

Bulls Jangka Panjang Masih Mendukung Harga Bitcoin Tinggi di 2026

Tim Draper mengulangi target harganya sebesar $250.000, mengatakan Bitcoin tetap pada jalur untuk tahun breakout. Dia telah mempertahankan perkiraan ini meskipun volatilitas masa lalu dan awal yang lambat. Sikapnya mencerminkan optimisme berkelanjutan di antara pemegang jangka panjang.

Ryan Rasmussen dari Bitwise berpendapat bahwa Bitcoin dapat keluar dari siklus empat tahun yang biasa tahun ini. Dia memperkirakan harga akan melampaui tertinggi masa lalu, berpotensi menulis ulang ekspektasi. Pandangan ini berbeda dari mereka yang melihat pergerakan harga terbatas di awal 2026.

CEO Abra Bill Barhydt menambahkan bahwa kebijakan moneter yang lebih longgar dapat mendukung keuntungan Bitcoin tahun ini. Dia mengatakan Federal Reserve sudah mempersiapkan untuk melonggarkan kondisi. Ini dapat meningkatkan likuiditas dan membawa minat baru di pasar kripto.

Barhydt percaya kebijakan yang lebih mudah dapat mendorong modal segar ke aset digital pada pertengahan tahun. Untuk saat ini, Bitcoin diperdagangkan antara $90.000 dan $94.000.

Postingan CryptoQuant: Harga Bitcoin Mungkin Bergerak Sideways karena Aliran Masuk Menurun pertama kali muncul di CoinCentral.