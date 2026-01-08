Raksasa Fintech Tingkatkan Taruhan Kripto Menjelang 2026

Klarna telah merencanakan untuk meluncurkan stablecoin pada tahun 2026, sesuai dengan pengumuman yang dibuat pada bulan November.

Robinhood juga mengalami tahun 2025 yang fantastis dan memasuki tahun ini dengan penuh antusiasme.

Perusahaan fintech membidik taruhan yang lebih tinggi pada kripto tahun ini. Kepala produk kripto di Revolut menyebutkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang besar. Beberapa perusahaan fintech paling berpengaruh sedang memanfaatkan peluang di tahun 2026.

Chief Executive Officer PayPal, Alex Chriss, sedang menggabungkan solusi blockchain di atas raksasa pembayaran senilai $56 miliar. CEO tersebut mengatakan bahwa dorongan ini datang karena perusahaan yang berusia 30 tahun ini harus menemukan kembali dirinya untuk bertahan di dunia yang terus berubah.

PayPal juga telah merencanakan untuk memperkuat tim kriptonya. Perusahaan ini mencari manajer senior pengembangan bisnis kripto untuk membantunya. Total jumlah stablecoin miliknya sendiri, PYUSD, yang beredar melonjak 600% menjadi $3,6 miliar, menurut laporan dari DefiLlama.

Diperkirakan bahwa Stripe akan meluncurkan Tempo, blockchain layer 1 yang sangat ditunggu, tahun ini. Bulan lalu, perusahaan juga meluncurkannya di testnet publik. Perusahaan berkolaborasi dengan modal ventura Paradigm untuk memperkenalkan Tempo, dan menonjol secara aktif di pasar kompetitif layer 1.

Peluncuran mainnet Tempo dapat disaksikan kapan saja tahun ini, tetapi konfirmasi resmi untuk tanggal pastinya belum dibuat.

Momentum yang Berkelanjutan

Klarna juga telah merencanakan untuk meluncurkan stablecoin pada tahun 2026, sesuai dengan pengumuman yang dibuat pada bulan November. Pengumuman tersebut sepenuhnya bertentangan dengan pandangan perusahaan pada tahun 2022, ketika menolak ide untuk memasuki mata uang kripto. CEO menyatakan bahwa kami salah tentang kripto dan Bitcoin.

Robinhood juga mengalami tahun 2025 yang fantastis dan memasuki tahun ini dengan penuh antusiasme. Platform ini meluncurkan sejumlah produk berbasis blockchain, seperti pengenalan saham tokenisasi di seluruh Eropa.

Pemimpin kripto Robinhood, Johann Kerbrat, mengungkapkan bahwa mereka membawa momentum yang sama di tahun 2026 dengan menciptakan masa depan yang lebih cepat, lebih pintar, dan lebih terhubung untuk setiap investor.

Berita Kripto Terkini Hari Ini:

Ancaman Tarif Presiden AS Trump terhadap Pembelian Minyak Rusia Membuat Pasar Kripto Gelisah