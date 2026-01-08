22 Juta XRP Keluar dari Bursa, Menimbulkan Pertanyaan tentang Pasokan Jangka Pendek

TLDR

Bursa XRP mencatat arus keluar bersih 22 juta token pada minggu pertama Januari.

Upbit dan Bithumb di Korea Selatan mengalami penarikan XRP tertinggi selama periode tersebut.

Binance dan Crypto.com melaporkan arus masuk XRP, menyeimbangkan aktivitas bursa secara keseluruhan.

Saldo dompet bursa menurun hanya 0,14% sejak 31 Desember.

Analis menyarankan pergerakan ini mencerminkan pergeseran regional daripada kejutan pasokan yang sebenarnya.

Data bursa terbaru telah menimbulkan kekhawatiran seputar pasokan XRP karena platform utama mencatat arus keluar bersih 22 juta XRP, namun analis mengatakan ini merupakan redistribusi regional dan sementara daripada kejutan pasokan di seluruh pasar, meskipun tekanan perdagangan jangka pendek berlanjut di dekat level harga kunci dan zona resistensi.

Bursa Korea Selatan Mencatat Arus Keluar XRP Tinggi

Arus keluar XRP dari platform Korea Selatan menonjol selama minggu pertama Januari, menarik perhatian pasar yang meningkat. Upbit mencatat hampir 36 juta XRP keluar, sementara Bithumb melihat sekitar 8 juta XRP keluar selama periode yang sama.

Pergerakan ini menunjukkan beberapa trader Korea Selatan mengurangi posisi atau mengambil keuntungan jangka pendek setelah aktivitas harga baru-baru ini. Meskipun total arus keluar gabungan adalah 44 juta XRP, data saldo bursa secara keseluruhan menceritakan kisah yang berbeda.

Menurut Leonidas Hadjiloizou, saldo bursa XRP hanya turun 0,14% sejak 31 Desember. Dia melacak dompet yang menyimpan setidaknya 1 juta XRP untuk menilai pergeseran pasokan yang dipegang bursa di seluruh platform utama.

Bursa Global Menunjukkan Redistribusi, Bukan Kejutan

Di luar Korea Selatan, beberapa bursa mencatat arus masuk, menunjukkan redistribusi daripada penurunan keseluruhan pasokan XRP. Binance mencatat hampir 28 juta XRP dalam arus masuk, sementara Crypto.com memperoleh sekitar 9 juta XRP selama periode yang sama.

Arus ini membantu mengimbangi arus keluar Korea dan menunjuk pada pergerakan XRP regional daripada global. Hadjiloizou menjelaskan penurunan saldo keseluruhan kecil dalam persentase dibandingkan dengan aktivitas perdagangan XRP.

"Meskipun 22 juta XRP meninggalkan bursa, itu hanya menyumbang 0,14% dari total saldo," jelasnya di media sosial. Konteks ini melemahkan argumen untuk tekanan pasokan yang akan datang di seluruh pasar yang lebih luas.

Analis hukum kripto Bill Morgan mengatakan bahwa saldo bursa telah mulai naik lagi, meredakan kekhawatiran jangka pendek. Pengamatannya mendukung pandangan bahwa XRP tetap tersedia dan likuid di seluruh platform global.

Volume Perdagangan, Aksi Harga, dan Sentimen Pasar

Meskipun ada pergerakan bursa, harga XRP turun lebih dari 7% dalam 24 jam setelah gagal di resistensi mendekati $2,40. Token tersebut menghadapi tekanan jual yang kuat di sekitar kisaran $2,38–$2,40, menyebabkan mundurnya momentum bullish.

Penolakan itu menghentikan pergerakan naik XRP dan menggeser sentimen jangka pendek. Volume perdagangan harian XRP berkisar dari $2–$4 miliar, setara dengan 1–2 miliar XRP yang diperdagangkan setiap hari pada harga saat ini.

Oleh karena itu, arus keluar 22 juta XRP hanya setara dengan sekitar 1% dari volume satu hari. Ali Martinez menyoroti bahwa XRP menunjukkan tanda-tanda rebound setelah penurunan, mengutip sinyal beli TD Sequential.

Dia mencatat bahwa tekanan penurunan mungkin mereda, menyisakan ruang untuk kemungkinan rebound jangka pendek. Saat ini, XRP mempertahankan likuiditas harian yang kuat, dan ketersediaan bursa tetap stabil di seluruh platform global utama.

