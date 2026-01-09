Florida Menghidupkan Kembali Rencana Cadangan Bitcoin untuk 2026 – Namun dengan Pengurangan Besar

Para legislator Florida mengambil langkah untuk menghidupkan kembali cadangan Bitcoin yang didanai negara yang akan diluncurkan pada tahun 2026, meskipun upaya baru ini memiliki cakupan yang jauh lebih terbatas dibandingkan upaya sebelumnya yang gagal pada tahun 2021.

RUU terbaru yang diperkenalkan pada akhir Desember terlihat lebih seperti restart daripada tindak lanjut, menghilangkan ambisi tetapi meningkatkan regulasi seputar apa yang sebenarnya dapat dimiliki negara.

Florida Mendorong Pendekatan Khusus Bitcoin dalam Rencana Cadangan Kripto Negara

Senate Bill 1038 disponsori oleh Senator Republik Joe Gruters dan diajukan pada 30 Desember 2025, dan secara resmi terdaftar dalam tinjauan komite pada 7 Januari 2026.

Catatan legislatif menunjukkan RUU tersebut telah dirujuk ke Komite Perbankan dan Asuransi Senat, Komite Alokasi untuk Pertanian, Lingkungan, dan Pemerintahan Umum, serta Komite Alokasi.

RUU ini harus melewati sidang-sidang tersebut sebelum dilanjutkan ke ruang Senat, dan jika diadopsi bersama dengan legislasi terkait, langkah tersebut akan berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

Proposal tersebut akan memberikan otorisasi untuk membuat Florida Strategic Cryptocurrency Reserve yang akan dikelola oleh Chief Financial Officer negara.

Berdasarkan RUU tersebut, CFO akan diizinkan untuk membeli, menyimpan, mengelola, menukar, dan melikuidasi cryptocurrency menggunakan standar yang mirip dengan yang diterapkan pada aset kepercayaan publik.

Meskipun legislasi menghindari penyebutan token tertentu, ia menetapkan aturan kelayakan yang ketat: setiap cryptocurrency yang diperoleh harus mempertahankan kapitalisasi pasar rata-rata setidaknya $500 miliar selama 24 bulan sebelumnya.

Persyaratan tersebut secara efektif membatasi cadangan hanya untuk Bitcoin dan menandai kontras yang tajam dengan upaya Florida sebelumnya.

Rencana Cadangan Kripto Mendapat Reset dalam Sesi Legislatif Florida 2026

Selama sesi legislatif 2025, House Bill 487 dan Senate Bill 550 berusaha untuk menetapkan kerangka kerja yang lebih luas untuk cadangan aset digital tetapi ditunda tanpa batas waktu dan akhirnya ditarik.

RUU-RUU tersebut tidak maju dari komite, mengakhiri upaya sepenuhnya daripada memangkasnya. Proposal 2026, termasuk SB 1038 dan langkah terkait seperti SB 1040, memulai kembali proses dengan nomor RUU baru dan pengaman yang lebih ketat.

RUU tersebut menetapkan aturan terperinci untuk penyimpanan, pengawasan, dan pelaporan karena mendefinisikan konsep kunci seperti fork, private key, dan kustodian yang berkualifikasi. RUU ini mewajibkan penggunaan sistem penyimpanan yang aman dengan enkripsi, redundansi geografis, otorisasi multi-pihak, dan audit keamanan reguler.

CFO akan diizinkan untuk berkontrak dengan pihak ketiga yang diatur, termasuk auditor, penyedia likuiditas, dan perusahaan teknologi kustodian, dan juga dapat menggunakan instrumen derivatif yang disetujui jika dianggap menguntungkan bagi cadangan.

Pengeluaran dari cadangan akan dibatasi pada investasi yang diotorisasi, manajemen kas sementara, dan biaya administratif yang wajar.

Jika diwajibkan oleh hukum atau diperintahkan oleh gubernur, CFO dapat melikuidasi aset dan sementara mentransfer dana ke kas negara, dengan harapan bahwa dana tersebut dan bunga yang diperoleh akan dikembalikan ke cadangan.

Komite penasihat juga akan dibentuk, diketuai oleh CFO dan didukung oleh empat ahli yang ditunjuk dalam investasi cryptocurrency dan keamanan aset digital.

Cadangan Bitcoin Mendapat Daya Tarik di Seluruh Negara Bagian AS

Dimulai pada akhir tahun 2026, CFO akan diwajibkan untuk menyerahkan laporan dua tahunan kepada legislatur yang merinci kepemilikan, perubahan valuasi, dan tindakan manajemen.

Dorongan baru Florida datang saat beberapa negara bagian AS bereksperimen dengan strategi cadangan Bitcoin.

New Hampshire menjadi yang pertama mengesahkan undang-undang semacam itu, mengizinkan investasi dalam aset digital dengan kapitalisasi pasar di atas $500 miliar.

Texas telah mengambil pendekatan berbasis donasi, mengoperasikan cadangannya melalui dana khusus daripada pembelian langsung oleh negara.

Sumber: Bitcoinreservemonitor

Lebih dari selusin negara bagian lainnya telah memperkenalkan proposal serupa, banyak di antaranya masih berada di komite. Oklahoma dan Utah telah memajukan RUU mereka, sementara upaya Pennsylvania terhenti.