OKX telah meluncurkan OKX Crypto Rewards untuk pelanggan di seluruh Kawasan Ekonomi Eropa (EEA), menawarkan cara yang aman dan fleksibel untuk mendapatkan hasil dari aset kripto yang menganggur seperti USDC, BTC, SOL, dan ETH, termasuk hasil tahunan historis rata-rata sekitar 3,5% pada USDC.

Peluncuran ini terjadi saat perubahan regulasi terbaru telah membentuk kembali lanskap kripto Eropa. Beberapa platform besar telah menarik atau membatasi produk imbalan stablecoin untuk pengguna Eropa, meninggalkan banyak pelanggan dengan aset menganggur dan opsi terbatas untuk memanfaatkannya. OKX Crypto Rewards dibangun khusus untuk mengatasi kesenjangan ini.

OKX Crypto Rewards menyediakan likuiditas untuk perdagangan Spot Margin di OKX, memungkinkan trader aktif mengakses aset yang mereka butuhkan untuk membuka dan mengelola posisi. Aset menganggur pelanggan dicocokkan dengan peminjam yang telah diverifikasi, dan trader membayar untuk meminjam likuiditas ini secara real-time. Mekanisme pasar yang didorong permintaan inilah yang menghasilkan hasil bagi peserta Crypto Reward.

"Pelanggan Eropa kami telah menyampaikan dengan jelas: mereka menginginkan solusi yang patuh tanpa harus mengorbankan fleksibilitas," kata Erald Ghoos, CEO OKX Europe. "Crypto Rewards memberikan hasil kepada pelanggan Eropa melalui model peminjaman yang transparan, sambil menjaga aset tetap likuid dan dapat diakses 24/7."

Fitur Utama OKX Crypto Rewards

Akumulasi Hasil per Jam

Imbalan terakumulasi setiap jam berdasarkan permintaan pasar real-time, memastikan pengguna terus mendapat kompensasi saat aset mereka aktif.

Imbalan terakumulasi setiap jam berdasarkan permintaan pasar real-time, memastikan pengguna terus mendapat kompensasi saat aset mereka aktif. Tanpa Penguncian, Likuiditas Penuh

Aset dapat ditebus secara instan, tanpa jangka waktu tetap atau periode tunggu, memungkinkan pengguna untuk berdagang atau menarik kapan pun diperlukan.

Aset dapat ditebus secara instan, tanpa jangka waktu tetap atau periode tunggu, memungkinkan pengguna untuk berdagang atau menarik kapan pun diperlukan. Struktur Transparan dan Teregulasi

Hasil dihasilkan melalui mekanisme peminjaman penawaran dan permintaan yang jelas, didukung oleh persyaratan jaminan yang ketat dan kontrol risiko untuk peminjam.

Hasil dihasilkan melalui mekanisme peminjaman penawaran dan permintaan yang jelas, didukung oleh persyaratan jaminan yang ketat dan kontrol risiko untuk peminjam. Berbagai Aset yang Didukung

Pelanggan dapat berpartisipasi dengan aset populer termasuk USDC, BTC, dan ETH.

Bagi pelanggan yang beralih dari platform yang telah mengurangi penawaran hasil di Eropa, Crypto Rewards menyediakan alternatif yang familiar namun lebih fleksibel. Bagi pemegang kripto yang lebih baru, ini menawarkan cara yang mudah untuk memanfaatkan aset menganggur tanpa harus menavigasi protokol DeFi yang kompleks atau berkomitmen pada penguncian jangka panjang.

OKX Crypto Rewards kini tersedia untuk pelanggan Eropa yang memenuhi syarat melalui platform OKX. Pelanggan dapat mengaktifkan Crypto Rewards hanya dengan beberapa klik dan mulai mendapatkan imbalan per jam segera, sambil mempertahankan kontrol penuh atas aset mereka.

Baca Juga:

Penafian: Informasi yang disediakan di AlexaBlockchain hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan. Baca penafian lengkap di sini.