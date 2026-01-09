Stripe dan Crypto.com Bersatu untuk Revolusi Pembayaran Bisnis

Stripe berkolaborasi dengan Crypto.com untuk memungkinkan jutaan perusahaan di seluruh dunia menerima pembayaran kripto dengan dukungan stablecoin dan konversi fiat otomatis.

Kolaborasi baru antara Stripe dan Crypto.com akan mengubah proses perusahaan menerima transaksi terkait aset digital, memungkinkan jutaan pedagang menerima kripto sebagai pembayaran tanpa ketidaknyamanan.

Dalam pernyataannya, Crypto.com menekankan bahwa platformnya adalah produk cryptocurrency pertama yang dibangun di Stripe untuk menyeimbangkan pembayaran. Pelanggan sekarang akan dapat menggunakan kripto favorit mereka, seperti stablecoin, yang telah ditambahkan ke alur checkout.

Integrasi Pengubah Permainan Mengubah Pembayaran Bisnis

Kemitraan ini menghasilkan nilai signifikan bagi kedua perusahaan: Stripe secara otomatis mentransfer penerimaan kripto ke dalam mata uang pilihan pedagang, menyimpan uang langsung di rekening bank mereka.

Manajer pembayaran Crypto.com di Amerika, Joe Anzures, mengatakan kemitraan ini sejalan dengan misi keseluruhannya: "Mengubah cryptocurrency menjadi sesuatu yang digunakan konsumen dan pedagang setiap hari adalah tujuan utama dari pernyataan misi kami. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa kolaborasi dengan Stripe mengantarkan era baru perdagangan bertenaga kripto.

Selain membayar pedagang, Crypto.com akan mengadopsi infrastruktur Stripe dalam melakukan pembelian oleh pelanggan. Sistem yang ditingkatkan memungkinkan pengguna membeli kripto menggunakan kartu kredit atau debit.

Dorongan Agresif Stripe ke Pasar Kripto

Stripe memperluas penawaran kriptonya sepanjang 2025. Ini memperkenalkan fitur langganan stablecoin pada bulan Oktober, memungkinkan penyedia melakukan pembayaran otomatis pada paket berulang. Instrumen ini saat ini beroperasi di 101 negara.

Co-founder dan CEO Stripe, John Collison, telah menyatakan bahwa stablecoin dapat meningkatkan kegunaan uang nyata. Perusahaan telah berkolaborasi dengan bank dalam membawa aset kripto, awalnya hanya memungkinkan perusahaan AS menerima pembayaran dalam stablecoin.

Pada bulan Agustus, Stripe mengembangkan jaringan blockchain Tempo dan bekerja dengan Paradigm. Tempo mengatasi transaksi lambat dan biaya tinggi, menghubungkan keuangan tradisional dengan keuangan terdesentralisasi.

Pada tahun 2024, Stripe mengakuisisi alat Open Issuance dengan harga perkiraan $1,1 miliar. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencetak dan membangun stablecoin mereka sendiri dalam beberapa baris kode.

Crypto.com Memperluas Kemitraan Strategis Secara Global

Beberapa kemitraan baru-baru ini telah dibentuk oleh Crypto.com. Perusahaan ini juga bermitra dengan Dubai Multi Commodities Centre untuk meningkatkan penggunaan blockchain di pasar komoditas.

Perusahaan ini juga bermitra dengan ERShares dan Signal Markets untuk menciptakan sistem kecerdasan masa depan menggunakan pasar prediksi. Ini akan dioperasikan sebagai bursa terdaftar CFTC oleh Crypto.com sebagai Crypto.com Derivatives North America.

Kondisi regulasi stablecoin menjadi lebih baik. Eropa dan Amerika Serikat menjadi kurang ketat, dan tekanan institusional pada stablecoin terus meningkat, yang mengarah pada adopsi pembayaran kripto yang lebih luas.

Aliansi ini mempersiapkan kedua perusahaan untuk mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pedagang akan memiliki akses ke basis pengguna kripto yang lebih besar, pelanggan akan memiliki lebih banyak solusi pembayaran, dan integrasi ini akan menandai peningkatan penerimaan mainstream kripto.

Postingan Stripe dan Crypto.com Bersatu untuk Revolusi Pembayaran Bisnis muncul pertama kali di Live Bitcoin News.