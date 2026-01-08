Tiga Sinyal Kunci yang Mengisyaratkan Potensi Lonjakan Zcash di Januari 2026

Zcash mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas pasar yang membaik di awal Januari, dengan aksi harga yang terlihat stabil setelah periode konsolidasi yang panjang.

Para trader sedang mengamati apakah konfigurasi saat ini memicu Lonjakan ZCash berikutnya bulan ini. Pada saat berita ini ditulis, koin ini diperdagangkan pada harga $404,96 dengan penurunan 90,56% selama 24 jam terakhir.

Tiga Sinyal Utama yang Menunjukkan Kemungkinan Lonjakan ZCash

ZEC bertahan di atas zona support kunci

Kapitalisasi pasar tetap kuat dan stabil

Sentimen pasar secara keseluruhan membaik

Grafik Menunjukkan Tanda-tanda Awal Pemulihan

Grafik ZEC dari Trading View menampilkan tren naik yang kuat dan berkelanjutan per Januari, dengan lower low mingguan di atas area 430-440. Garis MACD secara konsisten tetap di atas garis sinyal, yang berarti lebih banyak aktivitas bullish untuk ZEX di Januari, menunjukkan aksi bullish yang lebih kuat.

Selain itu, bar Volume menunjukkan partisipasi aktif dari pembeli dengan pergerakan naik yang positif sekitar $440. Level resistance berikutnya untuk ZEC tampaknya berada sekitar antara $455-$460, dan jika ZEC menembus rentang tersebut, mungkin akan memungkinkan lebih banyak pergerakan ke atas.

Sumber: TradingView

Grafik Menunjukkan Aliran Modal yang Lambat Namun Positif

Berdasarkan data dari CoinMarketCap, jelas bahwa ini telah menunjukkan pemulihan yang luar biasa dalam hal fundamental selama 12 bulan terakhir.

Pada Januari 2025, Zcash memiliki kapitalisasi pasar sekitar $897M, yang sejak itu meningkat menjadi sekitar $7,49B (USD) pada Januari 2026 (peningkatan sekitar +700%) selama satu siklus tahunan penuh.

Setelah mengalami beberapa bulan pergerakan harga "sideways" antara Februari 2025 dan September 2025, Kapitalisasi Pasarnya mengalami pergerakan harga naik yang eksplosif pada Oktober 2025. Tampaknya ada sejumlah besar modal baru yang masuk ke dalamnya.

Mengingat bahwa ZEC terus menunjukkan valuasi yang jauh lebih tinggi daripada yang telah dicatat sebelumnya, dan bahwa ZEC terus tetap berada di atas level support baru yang substansial menurut Pola TradingView saat ini, lintasan yang diharapkan ZEC untuk bulan Januari 2026 tampaknya bullish dan kemungkinan akan mengalami pergerakan harga naik tambahan, berlanjut ke Zcash dengan tingkat minimum.

Sumber: CoinMarketCap

Analis Melihat Pemulihan Menuju $560-$640

Zcash menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan harganya dalam kisaran harga tertentu melalui volatilitas pasar saat ini.

Karena kapitalisasi pasar yang tinggi dan struktur harga yang stabil, analis Ali charts percaya bahwa koin tersebut berada dalam keadaan konsolidasi daripada kelemahan, dan mereka bersemangat untuk terus memantau kinerja saham tersebut sepanjang Januari.

Kesimpulannya, Zcash tampaknya bullish untuk Januari, didukung oleh indikasi teknis yang solid bahwa kemungkinan akan mengalami peningkatan aktivitas.

Jika fundamental bertahan dan jika terus ada arus masuk dari investor luar, mungkin ada Lonjakan yang mungkin terjadi untuk ZEC pada akhir bulan. Peningkatan volume adalah apa yang akan dilihat dengan cermat oleh para trader, serta mencari konfirmasi bahwa ZEC telah keluar dari area konsolidasi saat ini.

