Bitcoin Perlu Melewati Pos Pemeriksaan Ini Untuk ATH Baru di 2026

Ruang aset digital telah memulai tahun ini dengan energi segar. Setelah periode ketidakpastian yang panjang, total nilai pasar naik kembali ke 3,3 triliun dolar pada awal Januari.

Meskipun suasana sebagian besar positif, pengamat ahli seperti CIO Bitwise Matt Hougan mengatakan bahwa jalan menuju rekor tertinggi baru belum jelas.

Dia percaya bahwa tiga pos pemeriksaan spesifik sekarang menghalangi terobosan sejati.

CLARITY Act

Pos pemeriksaan terbesar dan pertama terjadi di dalam Capitol AS. Senat saat ini sedang mempersiapkan untuk meninjau RUU besar yang dikenal sebagai CLARITY Act.

RUU ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang stabil untuk aset digital di Amerika Serikat. Ini akhirnya akan menarik garis yang jelas antara berbagai lembaga regulasi dan kekuasaan mereka.

Matt Hougan mengatakan bahwa undang-undang ini adalah fondasi untuk pertumbuhan institusional di masa depan.

Matt Hougan mengatakan satu hambatan adalah pengesahan CLARITY Act | sumber: BitWise

Komite Senat telah menetapkan tanggal target 15 Januari untuk memulai proses markup resmi.

Di sinilah para legislator kemungkinan akan menyelaraskan berbagai versi RUU sebelum pemungutan suara akhir. Mengesahkan undang-undang ini akan menghilangkan ketakutan bahwa aturan dapat berubah dalam semalam di bawah administrasi baru.

Bagi banyak bank besar dan dana lindung nilai, undang-undang ini adalah "lampu hijau" yang mereka butuhkan untuk memasuki pasar dengan lebih banyak modal.

Stabilitas Setelah Keruntuhan Oktober

Pos pemeriksaan lainnya melibatkan melampaui hantu tahun lalu. Pada 10 Oktober tahun lalu, pasar mengalami keruntuhan besar yang menghapus posisi senilai $19 miliar dalam satu hari.

Peristiwa ini meninggalkan "kabut tebal" di atas industri dan banyak orang khawatir bahwa pembuat pasar besar atau dana lindung nilai besar mungkin runtuh sebagai akibatnya. Ketakutan ini membuat harga tetap tertekan sepanjang sisa tahun.

Pasar perlu mencapai stabilitas setelah keruntuhan sebelumnya | sumber: BitWise

Bitwise mencatat bahwa reli awal di tahun 2026 terjadi karena ketakutan tersebut akhirnya memudar. Karena tidak ada perusahaan besar yang bangkrut pada akhir Desember, investor merasa lebih percaya diri.

Dengan kata lain, melewati hambatan psikologis ini memungkinkan pasar untuk fokus pada pertumbuhan daripada kelangsungan hidup. Namun, para trader masih sensitif terhadap berita apa pun yang terlihat seperti pengulangan volatilitas Oktober tersebut.

Pasar Ekuitas Global

Pos pemeriksaan ketiga adalah kesehatan pasar saham tradisional. Meskipun Bitcoin tidak selalu bergerak sejalan dengan S&P 500, keduanya dianggap sebagai "aset berisiko."

Jika pasar saham anjlok 20% atau lebih, kripto kemungkinan juga akan merasakan sakitnya. Para trader institusional sering menjual kepemilikan mereka yang paling volatil terlebih dahulu ketika mereka perlu menutupi kerugian di tempat lain.

Akhirnya, Hougan mengatakan pasar membutuhkan pasar ekuitas yang wajar | sumber: BitWise

Matt Hougan mengatakan bahwa pasar ekuitas yang stabil penting bagi kripto untuk mencapai level tertinggi baru. Saat ini, sebagian besar pasar prediksi melihat kemungkinan rendah terjadinya resesi di tahun 2026. Jika S&P 500 terus berada di jalur yang stabil, ini menciptakan lingkungan di mana investor merasa cukup aman untuk membeli aset digital.

