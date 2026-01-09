Polygon Labs Mengumumkan Platform Modular 'Open Money Stack' untuk Menyederhanakan Pembayaran Lintas Batas

Polygon Labs bersiap untuk meluncurkan "Open Money Stack," sebuah platform modular yang dirancang untuk menyediakan transaksi lintas rantai yang mulus antara fiat dan cryptocurrency dalam kerangka kerja terbuka dan end-to-end.

Menurut siaran pers 8 Januari, tujuan dari Open Money Stack adalah untuk pada akhirnya menyediakan pengalaman tanpa hambatan bagi institusi dan klien yang "akan memindahkan semua uang di masa depan untuk konsumen, bisnis, dan agen AI."

Melampaui blockchain ramps

Persaingan untuk menjadi platform "tulang punggung" dalam ekonomi fintech global onchain yang modern dan interoperabel telah menjadi lebih intens seiring dimulainya tahun 2026. Dengan meningkatnya stablecoin sebagai penyimpan nilai dikombinasikan dengan akses global yang meningkat terhadap remitansi lintas batas dengan biaya rendah dan hampir instan, tujuan untuk memindahkan seluruh ekonomi ke onchain tidak lagi tampak mengada-ada.

Seperti yang baru-baru ini dilaporkan Coinspeaker, perusahaan seperti Crypto.com, yang sebelumnya fokus pada teknologi walled-garden dan layanan exchange, kini beralih untuk mendukung transaksi umum dan penyelesaian yang mulus.

Untuk bagiannya, Polygon Labs mengatakan Open Money Stack akan menawarkan pengalaman keuangan onchain yang lengkap termasuk peluang yield, program kartu, dan peluang reward. Platform ini juga akan menyediakan pengalaman mulus dengan konversi crypto-to-fiat, fiat-to-crypto, dan lintas rantai crypto-to-crypto yang tidak terlihat.

Meskipun ada banyak platform yang bekerja untuk menciptakan lingkungan pertukaran yang mulus di mana cryptocurrency dan stablecoin memiliki kemudahan penggunaan dan fungsionalitas yang sama dengan aset keuangan tradisional, pasar saat ini terpecah-pecah dan utilitas bervariasi menurut protokol.

Polygon Labs berharap untuk mengatasi kekurangan ini dengan menciptakan stack terbuka di mana vendor dapat memilih modul dukungan yang mereka butuhkan tanpa mengorbankan interoperabilitas dengan seluruh platform. Untuk pelanggan, tim mengatakan bahwa mengirim dan menerima uang akan menjadi pengalaman "satu ketukan", dengan abstraksi biaya terjadi di latar belakang, dan opsi untuk pembuatan dompet yang dihosting atau self custody tersedia.

Dalam praktiknya, ini seharusnya memposisikan Open Money Stack sebagai setara dengan protokol TCP/IP untuk uang, memungkinkan bisnis dan individu yang beroperasi di jaringan untuk mengirim dan menerima pembayaran di mana saja di dunia, dalam mata uang fiat atau digital pilihan mereka, hampir secara instan tanpa khawatir tentang biaya gas atau memindahkan dana melintasi berbagai platform.

Sama seperti internet menangani semua aspek teknis penggunaan web untuk pengguna, Polygon Labs berharap Open Money Stack akan menjadi aplikasi killer untuk developer dan UI yang membawa adopsi mainstream ke ruang aset digital.

