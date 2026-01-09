BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Ethereum diperdagangkan sekitar $3.165, dan banyak trader bertanya pertanyaan yang sama minggu ini: Apakah reli saat ini dapat mendorong ETH ke level $3.500, atau akankah resistensiEthereum diperdagangkan sekitar $3.165, dan banyak trader bertanya pertanyaan yang sama minggu ini: Apakah reli saat ini dapat mendorong ETH ke level $3.500, atau akankah resistensi

Prediksi Harga Ethereum: ETH Menuju $3,500 Minggu Ini? Sementara Trader Menargetkan 3x Dengan RTX

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/09 01:30
Ethereum
ETH$3,354.82+1.77%
LOOK
LOOK$0.01979+6.34%
RateX
RTX$2.623-6.82%
EPNS
PUSH$0.01109+0.81%
Capverse
CAP$0.13094-0.14%
Ethereum diperdagangkan sekitar $3.165, dan banyak trader mengajukan pertanyaan yang sama minggu ini: Bisakah rally saat ini mendorong ETH ke level $3.500, atau akankah resistensi membatasi pergerakan ini? Arus masuk ETF terkini dan sentimen yang membaik membuat sisi bullish tetap hidup, tetapi potensi kenaikan dari sini tidak terlalu besar.  Pada saat yang sama, beberapa
Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,354.25
$3,354.25$3,354.25
+0.25%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42