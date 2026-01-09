Prediksi Harga Ethereum: ETH Menuju $3,500 Minggu Ini? Sementara Trader Menargetkan 3x Dengan RTX

Ethereum diperdagangkan sekitar $3.165, dan banyak trader mengajukan pertanyaan yang sama minggu ini: Bisakah rally saat ini mendorong ETH ke level $3.500, atau akankah resistensi membatasi pergerakan ini? Arus masuk ETF terkini dan sentimen yang membaik membuat sisi bullish tetap hidup, tetapi potensi kenaikan dari sini tidak terlalu besar. Pada saat yang sama, beberapa

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.