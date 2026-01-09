Coincheck Group Mengumumkan Kesepakatan Saham Senilai $112 Juta untuk Mengakuisisi Manajer Aset Digital 3iq

Coincheck Group Memperluas Jejak Cryptocurrency Melalui Akuisisi 3iQ

Coincheck Group, operator bursa cryptocurrency Jepang yang terdaftar di Nasdaq, mengumumkan langkah strategis signifikan dengan mengakuisisi 97% saham manajer aset digital Kanada 3iQ. Kesepakatan ini menandai langkah maju yang besar dalam upaya Coincheck untuk memperluas jejak internasional dan institusionalnya dalam industri kripto.

Poin-Poin Penting

Coincheck akan mengakuisisi 97% dari 3iQ seharga sekitar $111,84 juta, dengan penilaian perusahaan berdasarkan harga saham Coincheck sebesar $4 per lembar.

Transaksi ditargetkan selesai pada kuartal kedua, menunggu persetujuan regulasi dan kondisi penutupan standar.

3iQ, didirikan pada tahun 2012, adalah pelopor dalam produk investasi cryptocurrency yang diatur di Kanada dan memiliki kemampuan untuk menawarkan dana kripto yang terdaftar di bursa, ETF berbasis staking, dan strategi institusional.

Akuisisi ini sejalan dengan upaya ekspansi terbaru Coincheck, termasuk pembelian broker utama kripto berbasis Paris Aplo SAS dan penyedia layanan staking Next Finance Tech Co., yang menegaskan komitmennya untuk mendiversifikasi aliran pendapatan di luar biaya perdagangan.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada

Sentimen: Positif

Dampak harga: Positif. Akuisisi diperkirakan akan memperkuat layanan institusional Coincheck dan mendiversifikasi pendapatannya, kemungkinan meningkatkan kepercayaan investor.

Konteks pasar: Kesepakatan ini mencerminkan tren konsolidasi yang lebih luas di antara bursa kripto dan manajer aset yang ingin memperluas rangkaian produk dan kehadiran internasional mereka.

Ekspansi Strategis dalam Sektor Kripto

Coincheck, didirikan pada tahun 2014 dan berbasis di Jepang, menjadi bursa kripto Jepang pertama yang terdaftar di Nasdaq pada Desember 2024. Akuisisi 3iQ baru-baru ini menandakan dorongan fokus ke pasar aset digital Amerika Utara, khususnya menargetkan produk kripto yang diatur. Didirikan pada tahun 2012, 3iQ telah memposisikan diri sebagai pemain awal dalam dana kripto yang terdaftar di bursa. Perusahaan ini menawarkan produk yang terutama ditujukan untuk investor institusional, termasuk ETF berbasis staking dan strategi kripto yang dikelola, memberikan eksposur yang terdiversifikasi pada aset digital.

Langkah ini memperluas lintasan akuisisi Coincheck, termasuk pembelian broker utama berbasis Paris Aplo SAS pada Oktober dan akuisisi penyedia layanan staking Next Finance Tech Co. pada Maret. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strateginya untuk membangun platform operasi institusional dan global yang komprehensif, selaras dengan tren industri yang berkembang.

Konsolidasi yang sedang berlangsung di antara bursa terkemuka dan manajer aset menyoroti upaya yang lebih luas untuk mendiversifikasi sumber pendapatan di luar biaya perdagangan, karena perusahaan berusaha menggabungkan layanan keuangan tambahan seperti kustodian, staking, dan manajemen aset. Di Amerika Serikat, contoh notable termasuk akuisisi Coinbase terhadap Spindle dan Liquifi, serta pembelian Deribit dan The Clearing Company, yang bertujuan memperluas derivatif dan pasar prediksi. Demikian pula, Kraken telah mengakuisisi beberapa perusahaan untuk meningkatkan layanannya di pasar derivatif tradisional dan ekuitas yang ditokenisasi.

Seiring industri terus berkembang pesat, investasi strategis Coincheck dalam manajemen aset dan layanan institusional memposisikannya dengan kuat untuk memanfaatkan permintaan yang meningkat untuk produk investasi kripto yang diatur dan terdiversifikasi secara global.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Coincheck Group Announces $112M Stock Deal to Acquire Digital Asset Manager 3iQ di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.