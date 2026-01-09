Kontigo yang Didukung Y Combinator Mengalami Serangan Siber Kedua dalam Beberapa Hari, Menangguhkan Akses Platform

Startup Kontigo, yang didukung oleh Y Combinator dan mengumpulkan dana $22 juta pada tahun 2025, kembali diserang dan telah menghentikan akses ke platformnya, menurut pernyataan yang diposting di akun X-nya. Ini merupakan serangan siber kedua yang mempengaruhi layanannya sejauh ini di tahun 2026.

Menurut pernyataan dari akun X Kontigo, perusahaan mengklaim telah mendeteksi upaya baru untuk membahayakan proses autentikasi untuk mengakses dompet pengguna. Mereka mengatakan telah mengendalikan situasi dan mengaktifkan protokol perlindungan, termasuk menonaktifkan sementara akses platform saat mereka meluncurkan pembaruan baru.

Dalam pesan tersebut, mereka menyatakan bahwa mereka akan memberikan pembaruan tentang kasus ini pada pukul 2 sore waktu Caracas. Sebelum pesan itu, pada pukul 10:38 pagi waktu Caracas, salah satu co-founder, Camilo Sánchez, melaporkan masalah baru yang mempengaruhi Kontigo dan meyakinkan bahwa "Kontigo akan menanggung segala kerusakan yang mungkin terjadi." Dia juga meminta maaf kepada pengguna atas ketidaknyamanan tersebut.

Pencarian di X menunjukkan bahwa dalam laporan sebelumnya, pada pukul 9:27 pagi waktu Caracas, pengguna @InversionesRCI mengklaim bahwa akun mereka telah dikuras lagi, tetapi kali ini tidak ada catatan transaksi yang tersisa. Setelah pernyataan resmi dikeluarkan, muncul beberapa laporan pengguna tentang ketidakmampuan mengakses akun Kontigo mereka.

Serangan Kedua pada Kontigo yang Mempengaruhi Layanannya di 2026

Pada 5 Januari, Kontigo melaporkan serangan yang mengakibatkan pencurian sekitar 340.000 USDC, mempengaruhi sekitar 1.005 pengguna. Perusahaan kemudian mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan langkah-langkah keamanan dan mengganti kerugian semua pengguna Kontigo yang terkena dampak. Menurut komentar di X, penggantian kerugian berhasil dilaksanakan, hanya menyisakan beberapa pengguna dengan masalah dukungan yang tidak terkait dengan peretasan.

Co-founder Kontigo, Camilo Sánchez, memposting pada 7 Januari di X bahwa mereka sedang bekerja untuk menstabilkan akses ke aplikasi dan bahwa dalam waktu 24 hingga 48 jam, mereka akan menerbitkan laporan teknis dengan detail tentang peretasan pertama. Dengan serangan baru ini, pengguna menunggu pembaruan tentang dampaknya, dan rilis laporan pertama kemungkinan tertunda.

Peretasan dalam industri cryptocurrency, sayangnya, adalah hal yang umum. Hanya pada tahun 2025, terjadi pencurian yang menargetkan exchange besar seperti Bybit, Nobitex, dan Upbit, dengan total kerugian melebihi $1 miliar. Dalam kasus-kasus tersebut, exchange tidak bangkrut; namun, serangan tersebut berdampak signifikan pada operasi mereka, dan mereka terus beroperasi, seperti Kontigo, yang mencoba pulih meskipun mengalami dua serangan berturut-turut dalam hitungan hari.

Postingan Y Combinator-Backed Kontigo Suffers Second Cyberattack in Days, Pauses Platform Access pertama kali muncul di Coinspeaker.