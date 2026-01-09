Binance Meluncurkan Kontrak Perpetual TradFi yang Diselesaikan dalam USDT

Binance meluncurkan kontrak perpetual TradFi, menawarkan futures emas dan perak yang diselesaikan dengan USDT dengan akses teregulasi di bawah pengawasan ADGM.

Binance telah resmi meluncurkan Kontrak Perpetual TradFi, memperluas jajaran derivatif terregulasinya. Produk baru ini menawarkan eksposur terhadap aset konvensional berdasarkan futures perpetual bergaya kripto. Oleh karena itu, trader dapat berdagang di pasar emas dan perak tanpa memegang aset fisik apa pun.

Binance Menghadirkan Perpetual Emas dan Perak ke Pasar Kripto

Binance mengonfirmasi bahwa kontrak tersebut diselesaikan dalam stablecoin Tether, USDt. Ini adalah struktur yang memungkinkan eksposur on-chain terhadap pergerakan harga logam mulia. Kontrak pertama adalah XAUUSDT dan XAGUSDT. Produk-produk ini masing-masing merupakan pelacak harga emas dan perak.

Menurut Binance, peluncuran ini dimaksudkan untuk menjembatani pasar keuangan konvensional dengan infrastruktur kripto. Bursa tersebut mengatakan lebih banyak kontrak terkait aset tradisional sedang dalam persiapan.

Kontrak-kontrak tersebut adalah futures perpetual dan tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Mereka mengikuti struktur perpetual kripto yang ada. Oleh karena itu, trader dapat menggunakan alat dan model biaya yang sudah dikenal. Penyelesaian dan margin ditangani sepenuhnya dalam USDT.

XAUUSDT tersedia pada 5 Januari 2026. XAGUSDT menyusul pada 7 Januari 2026. Kedua kontrak tersedia untuk semua orang yang memenuhi syarat untuk menggunakannya di seluruh dunia. Binance menekankan bahwa produk-produk tersebut menyediakan akses 24 jam ke pasar.

Kontrak-kontrak ini beroperasi 24/7 berbeda dengan pasar tradisional. Ini adalah salah satu fitur yang memberikan kesempatan untuk berdagang di luar jam perdagangan reguler. Binance mengatakan penetapan harga yang kuat dan kontrol risiko mendukung perdagangan di luar jam kerja. Oleh karena itu, manajemen volatilitas sangat penting.

Kerangka Regulasi dan Struktur Produk Dijelaskan

Kontrak Perpetual TradFi tersedia di Nest Exchange Limited. Entitas ini diatur oleh Financial Services Regulatory Authority. Pengawasan disediakan di bawah kerangka Abu Dhabi Global Market. Binance adalah Bursa Investasi yang Diakui di bawah struktur ini.

Binance mengatakan bahwa mereka adalah platform aset digital global pertama yang memiliki rangkaian lengkap lisensi ADGM. Hasilnya, bursa ini berperan sebagai jembatan teregulasi antara pasar. Kepatuhan regulasi masih berada di garis depan peluncuran produk.

Jeff Li, Wakil Presiden Produk Binance, berkomentar tentang peluncuran ini. Dia mengatakan kontrak-kontrak tersebut mewakili langkah signifikan dalam menjembatani dunia keuangan tradisional dan inovasi kripto. Dia menambahkan bahwa akses jarak jauh sepanjang waktu memungkinkan manajemen portofolio yang lebih baik.

Kontrak-kontrak tersebut memberikan pengguna kesempatan untuk memperdagangkan pergerakan harga tanpa memiliki apa pun. Pendekatan ini kondusif untuk strategi lindung nilai dan diversifikasi. Trader juga dapat menggunakan leverage untuk meningkatkan potensi keuntungan. Namun, Binance menekankan bahwa pengungkapan risiko standar berlaku.

Perpetual TradFi Binance Memadukan Penyelesaian USDT dengan Aset Tradisional

Perpetual TradFi mirip dengan perpetual kripto. Sistem margin dan logika penyelesaian yang sama digunakan oleh mereka. Oleh karena itu, ada kurva pembelajaran minimal bagi pengguna yang sudah ada. Binance menekankan kesederhanaan sebagai keuntungan penting.

Bursa ini juga menekankan fleksibilitas bagi peserta institusional dan ritel. Pengguna dapat mendiversifikasi portofolio dengan aset tradisional. Pada saat yang sama, mereka memiliki fitur eksekusi native kripto.

Manfaat utama adalah selalu memiliki akses ke pasar dan familiar dengan penyelesaian USDT. Struktur ini menghilangkan kompleksitas pengiriman yang terkait dengan komoditas fisik. Oleh karena itu, menjadi lebih efisien untuk trader aktif.

Binance mengonfirmasi rencana untuk menambah jajaran TradFi. Kelas aset tambahan dapat ditambahkan mengikuti permintaan. Perusahaan ini bertujuan untuk lebih mengintegrasikan pasar tradisional dan kripto.

Secara keseluruhan, peluncuran ini adalah bagian dari tren yang lebih besar menuju eksposur pasar yang ditokenisasi. Platform kripto teregulasi juga semakin baik dalam mencerminkan instrumen tradisional. Langkah Binance dapat menambah lebih banyak kompetisi ke pasar derivatif hibrida.

