Prediksi Harga Ethereum (ETH): Akankah "Perak Digital" Memasuki Super-Cycle $9.000 pada 2026 di Tengah Konsolidasi Pasar?

Meskipun terjadi volatilitas baru-baru ini dan kelemahan kripto yang lebih luas, para analis mencatat bahwa Ethereum terus diperdagangkan di bawah puncak siklus sebelumnya sambil mempertahankan dukungan teknis utama dan aktivitas on-chain yang stabil. Kombinasi ini telah memperbarui diskusi seputar trajektori jangka panjang Ethereum, termasuk perbandingan dengan aset yang secara historis tertinggal sebelum memasuki fase ekspansi berkelanjutan.

Sentimen Bearish Melawan Dukungan Struktural

Sentimen pasar terhadap Ethereum telah melemah di awal 2026, dengan ETH menarik kembali menuju kisaran $3.100–$3.000 di tengah lingkungan risk-off yang lebih luas. Pada saat analisis, Ethereum diperdagangkan mendekati $3.160, menyusul penurunan sekitar 4% selama penarikan pasar kripto yang lebih luas.

Meskipun demikian, beberapa analis berpendapat bahwa sentimen saat ini kontras dengan struktur teknis kerangka waktu yang lebih tinggi dari Ethereum. Komentator kripto Bobby A mencatat bahwa konsensus bearish sering muncul di dekat zona dukungan yang telah mapan, terutama selama konsolidasi tahap akhir. Dalam postingan terbarunya, ia mengamati bahwa Ethereum tetap secara material di bawah rekor tertinggi sepanjang masa 2021, bahkan ketika Bitcoin telah merebut kembali dan melampaui puncak siklus sebelumnya.

Bobby berpendapat bahwa undervaluasi mendalam Ethereum versus Bitcoin, dikombinasikan dengan ketakutan pasar yang ekstrem dan dukungan teknis yang solid, menjadi panggung untuk potensi outperformance bagi investor yang sabar. Sumber: Bobby A via X

"Hampir semua orang menjadi bearish terhadap kripto dan, yang lebih penting, altcoin," tulis Bobby A, menambahkan bahwa Ethereum yang menguji dukungan kerangka waktu yang lebih tinggi secara historis "bertepatan dengan setup jangka panjang yang konstruktif."

Data pasar mendukung pengamatan ini. Ethereum terus diperdagangkan sekitar 35% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya, sementara rasio ETH/BTC tetap berada di dekat level terendah multi-tahun sekitar 0,03. Secara historis, periode kompresi ETH/BTC yang berkepanjangan telah mendahului fase outperformance relatif Ethereum, meskipun hasil seperti itu tidak dijamin.

Mengevaluasi Hipotesis "Perak Digital"

Perbandingan antara Ethereum dan perak telah menarik perhatian menyusul reli tajam perak pada 2025, ketika harga naik antara 71% dan 148%, didorong oleh permintaan industri, pasokan yang terbatas, dan ketidakpastian geopolitik. Analis pasar The Long Investor telah menerapkan analogi ini pada Ethereum, dengan alasan bahwa ETH menunjukkan karakteristik serupa dari valuasi yang tertekan di samping permintaan dunia nyata yang meningkat.

Postingan tersebut membingkai Ethereum sebagai "perak digital," menggunakan analisis Elliott Wave dan lonjakan perak 2025 untuk memproyeksikan kemungkinan pergerakan di atas $9.000 pada akhir 2026, sambil mencatat ekspektasi untuk koreksi jangka pendek. Sumber: The Long Investor via X

Pendukung sudut pandang ini menunjuk pada peran Ethereum yang berkembang di seluruh keuangan terdesentralisasi, aset dunia nyata yang ditokenisasi, infrastruktur staking, dan jaringan scaling layer-2. Selain itu, dinamika pasokan Ethereum—yang dibentuk oleh pembakaran biaya di bawah EIP-1559 dan sebagian besar ETH yang terkunci dalam staking—berbeda secara material dari model inflasi tradisional.

Namun, analogi tersebut memiliki batasan yang jelas. Sementara perak dan Ethereum mungkin mengalami periode undervaluasi relatif terhadap utilitas yang dipersepsikan, keduanya berbeda secara fundamental dalam hal struktur likuiditas, mekanik penerbitan, eksposur regulasi, dan kurva adopsi. Dengan demikian, perbandingan "perak digital" paling baik dipahami sebagai ilustrasi daripada prediksi.

Proyeksi Teknis dan Keterbatasannya

Dari perspektif teknis, beberapa analis telah merujuk pada analisis Elliott Wave untuk membingkai struktur harga jangka panjang Ethereum. The Long Investor telah mengidentifikasi tren saat ini sebagai berpotensi memasuki fase Wave 3, yang dalam teori Elliott klasik sering dikaitkan dengan pergerakan arah yang berkelanjutan. Di bawah interpretasi ini, proyeksi jangka panjang meluas menuju area $9.000 pada akhir 2026.

Postingan tersebut menyajikan perdagangan pullback ETH berisiko tinggi, membeli mendekati $3.054 dengan stop di $2.915 dan target sekitar $3.253, di samping penafian risiko standar. Sumber: FXCM di TradingView

Penembusan berkelanjutan di bawah zona $2.800–$3.000 akan secara signifikan merusak interpretasi ini dan meningkatkan probabilitas skenario wave alternatif.

Pullback Jangka Pendek sebagai Rebalancing Struktural

Volatilitas jangka dekat tetap menjadi risiko yang diakui secara luas. Trader teknis StockTrader_Max telah menekankan bahwa retracement menuju wilayah $3.000–$3.100 akan konsisten dengan tren yang lebih luas dari Ethereum daripada tanda kemerosotan struktural.

Postingan tersebut memproyeksikan koreksi singkat menuju $3.000, diikuti oleh reli wave-3 menuju $4.100, didukung oleh teknikal bullish dan ekspektasi super-cycle 2026 yang lebih luas untuk Ethereum. Sumber: StockTrader_Max via X

"Koreksi ke level itu 100% sehat dan menyiapkan untuk pergerakan kuat yang lebih tinggi selama beberapa minggu mendatang," katanya, mengutip rebound Ethereum dari level terendah akhir 2025 mendekati $2.000. Ia mengidentifikasi $4.100 sebagai level referensi jangka menengah di bawah skenario kelanjutan.

Indikator pendukung mencakup alignment moving-average bullish dan pola volume yang menunjukkan penyesuaian posisi daripada distribusi yang meluas. Sinyal-sinyal ini sering dipantau oleh peserta institusional dan horizon yang lebih panjang yang menilai apakah kelemahan harga mencerminkan fundamental yang menurun atau ketidakseimbangan pasar sementara.

Pemikiran Akhir

Sementara proyeksi menuju $9.000 tetap bergantung pada kondisi pasar yang menguntungkan, analisis saat ini menunjukkan aksi harga Ethereum baru-baru ini lebih selaras dengan fase konsolidasi historis daripada dengan breakdown struktural. Analis secara konsisten menekankan kesabaran, pemikiran probabilistik, dan manajemen risiko atas kepastian arah.

Ethereum diperdagangkan sekitar 3.144,87, turun 3,75% dalam 24 jam terakhir pada saat pers. Sumber: Harga Ethereum via Brave New Coin

Seperti yang dirangkum Bobby A, periode seperti saat ini sering menguji keyakinan daripada mendefinisikan arah tren jangka panjang. Apakah Ethereum pada akhirnya memenuhi narasi "perak digital" atau mengikuti trajektori yang berbeda, peran sentralnya dalam infrastruktur terdesentralisasi terus mendasari minat analitis jangka panjang menuju 2026.