Lonjakan 10% Ethereum (ETH) Menciptakan Kegilaan Pasar

Ethereum (ETH) Menghadapi Peluang Beli saat Analis Memprediksi Kenaikan Harga 5 Hari. Ethereum telah turun selama tiga hari berturut-turut dan saat ini berada di bawah level support kunci. Analis bullish jangka pendek memperingatkan pembeli bahwa mata uang ini tidak akan pulih secepat yang diantisipasi banyak orang.

Namun, ETH memiliki perkiraan jangka panjang yang positif dengan kemampuan untuk mencapai harga tinggi pada akhir tahun ini. Pada saat penulisan ini, ETH diperdagangkan pada $3.167,28, turun 3,33% selama 24 jam terakhir, sementara total pasar turun 2,25%. ETH kehilangan 0,92% terhadap BTC hari ini.

Proyeksi harga memperkirakan Ethereum akan pulih ke $3.549,33 pada 12 Januari 2026, menjadikan titik harga ini keuntungan 10,38%. Trader jangka pendek bertujuan untuk memanfaatkan sentimen pasar positif ini.

Sumber: CoinCodex

Tren Harga Ethereum Menunjukkan Keretakan dan Ketahanan

Ethereum telah menunjukkan peningkatan 1,73% selama sebulan terakhir. Namun, gambaran yang lebih luas tidak begitu positif. Selama tiga bulan terakhir, ETH telah kehilangan 26,85%, dan selama setahun terakhir, telah turun 10,02%. Satu tahun yang lalu hari ini, ETH dihargai sekitar $3.519,85.

Harga tertinggi sepanjang masa ETH adalah $4.946,50 pada 24 Agustus 2025. Setelah mencapai harga ini, ETH mengalami beberapa koreksi harga yang menyebabkan penurunan momentum pasar secara bertahap. Titik harga tertinggi untuk ETH selama siklus saat ini adalah $3.434,68, sementara harga terendahnya mencapai $2.631,93.

Volatilitas tetap moderat, dengan volatilitas satu bulan sebesar 3,79. Selama 30 hari terakhir, ETH mencatat 19 hari kenaikan harga harian, menunjukkan tingkat akumulasi aset yang relatif stabil melalui pembelian.

Sinyal Teknis Ethereum Bertentangan dengan Ketakutan Pasar

Pandangan saat ini untuk Ethereum adalah bearish. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 42, menunjukkan perasaan ketakutan yang kuat. Secara umum, 64% dari semua indikator menunjukkan pandangan negatif.

Namun, ETH memiliki relative strength index (RSI) sebesar 68,09 (periode 14) yang menunjukkan tren netral. Sinyal positif lainnya untuk ETH adalah aksi perdagangan (di atas rata-rata pergerakan sederhana 50 hari & 200 hari). Ini biasanya menunjukkan sentimen bullish dan memberikan kepercayaan pada kekuatan cryptocurrency yang mendasarinya, terlepas dari sentimen negatif saat ini.

Level support kunci berada di $3.227,46, $3.158,61, & $3.120,92. Level resistance kunci yang perlu dipantau berada di $3.334,00, $3.371,69, & $3.440,54.

Kesimpulannya, ada banyak sinyal campuran dan ketakutan yang besar seputar ETH saat ini. Namun, berdasarkan indikator teknis & faktor lainnya, ETH memiliki potensi untuk bergerak hingga 10,38%. Namun, seperti halnya dalam kripto, segala sesuatu berubah dengan cepat dan volatilitas selalu ada.

