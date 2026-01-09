Token Truebit Anjlok 99% Menyusul Laporan Eksploitasi Senilai $26 Juta

BursaDEX+
Penulis: Crypto Breaking News
2026/01/09 04:29
Pelanggaran Keamanan Menghancurkan Token Truebit, Menyoroti Risiko yang Meningkat di Ruang Kripto

Harga token Truebit (TRU) telah anjlok ke titik terendah sepanjang masa menyusul insiden keamanan yang menyebabkan pencurian Ethereum senilai jutaan dolar. Insiden ini menggarisbawahi peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan eksploitasi yang menargetkan protokol blockchain, menimbulkan pertanyaan atas standar keamanan industri.

Poin Penting

  • Truebit melaporkan pelanggaran keamanan yang melibatkan smart contract, dengan estimasi kerugian mencapai $26 juta.
  • Protokol ini berkolaborasi dengan penegak hukum dan mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki serangan tersebut.
  • Ether yang dicuri berjumlah lebih dari 8.500 ETH, bernilai sekitar $26,6 juta pada harga saat ini.
  • Harga token TRU turun lebih dari 99%, mencapai rekor terendah setelah pelanggaran diumumkan.

Ticker yang disebutkan: $TRU, $ETH

Sentimen: Bearish

Dampak harga: Negatif. Pelanggaran keamanan memicu keruntuhan cepat nilai token karena hilangnya kepercayaan investor.

Ide trading (Bukan Saran Keuangan): Hold. Volatilitas harga token mungkin menghadirkan peluang trading jangka pendek, tetapi masalah keamanan yang mendasari mengingatkan untuk tidak mengambil posisi agresif.

Konteks pasar: Insiden ini menambah serangkaian eksploitasi profil tinggi baru-baru ini, mencerminkan kerentanan keamanan siber yang berkelanjutan dalam proyek DeFi dan blockchain.

Dalam pernyataan yang dibagikan melalui Twitter, Truebit mengonfirmasi terjadinya pelanggaran keamanan yang melibatkan aktor jahat. Protokol tersebut mengindikasikan bahwa alamat smart contract telah dieksploitasi, mengakibatkan kerugian sekitar 8.535 ETH — bernilai sekitar $26,6 juta pada saat pelaporan. Perkembangan ini mendorong respons langsung dari penegak hukum, dengan protokol berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membatasi kerusakan.

Sumber: Truebit

Analisis dari analis blockchain, termasuk Lookonchain, menunjukkan bahwa meskipun kerugian yang terlihat dari smart contract minimal, total nilai yang dicuri melebihi $26 juta. Insiden ini telah menyebabkan penurunan dramatis dalam nilai pasar TRU, dengan data dari Nansen menunjukkan penurunan lebih dari 99%, dengan token menyentuh lantai hanya 0,0000000029 USD dari harga awal sekitar 0,16 USD.

Serangan ini menambah tren yang mengkhawatirkan dari eksploitasi baru-baru ini di berbagai platform blockchain. Pada bulan Desember, Flow Foundation melaporkan skema token palsu yang mengakibatkan kerugian sekitar $3,9 juta. Trust Wallet juga menghadapi pembaruan perangkat lunak berbahaya yang memungkinkan peretas mencuri sekitar $7 juta.

Meskipun mengalami kemunduran ini, laporan industri terbaru menunjukkan penurunan sedikit dalam total kerugian industri kripto dari lebih dari $194 juta pada November menjadi sekitar $76 juta pada Desember, menunjukkan peningkatan ketahanan secara keseluruhan—meskipun lanskap ancaman tetap berbahaya. Melalui insiden yang berkelanjutan, industri terus bergulat dengan kerentanan keamanan, menekankan kebutuhan mendesak akan perlindungan yang lebih kuat.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Token Truebit Anjlok 99% Menyusul Laporan Eksploitasi $26 Juta di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

