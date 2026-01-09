MaxLinear, Inc. Mengumumkan Partisipasi Konferensi Keuangan Kuartal Pertama 2026

CARLSBAD, Calif.–(BUSINESS WIRE)–MaxLinear, Inc. (Nasdaq: MXL), penyedia terkemuka sirkuit terpadu frekuensi radio (RF), analog, digital dan sinyal campuran, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan akan berpartisipasi dalam konferensi keuangan berikut di kuartal pertama 2026:

Konferensi Pertumbuhan Needham Tahunan ke-28 di New York pada 13 Januari. Presentasi MaxLinear dijadwalkan pada pukul 8:45 pagi ET. Webcast dari sesi tersebut akan tersedia di https://investors.maxlinear.com.

Konferensi Teknologi Tahunan Susquehanna ke-15 di New York pada 26 Februari

Konferensi Investor Tahunan Loop Capital Markets ke-7 (virtual) pada 9 Maret

Konferensi Teknologi One-on-One Stifel 2026 di New York pada 10 Maret

Tentang MaxLinear, Inc.

MaxLinear, Inc. (Nasdaq:MXL) adalah penyedia terkemuka sirkuit terpadu frekuensi radio (RF), analog, digital dan sinyal campuran untuk akses dan konektivitas, infrastruktur kabel dan nirkabel, serta aplikasi industri dan multi-pasar. MaxLinear berkantor pusat di Carlsbad, California. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.maxlinear.com.

MXL adalah merek dagang terdaftar MaxLinear. Merek dagang lain yang muncul di sini adalah milik pemiliknya masing-masing.

Kontak

Kontak Hubungan Investor MaxLinear, Inc.:

Leslie Green



[email protected]