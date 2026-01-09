WiCyS Meluncurkan Program Pelatihan Intensif GRC untuk Mempersiapkan Generasi Berikutnya Pemimpin Risiko dan Kepatuhan

Program pelatihan baru ini membekali para profesional karier awal hingga menengah dengan pengalaman langsung dalam tata kelola, risiko, dan kepatuhan yang selaras dengan kebutuhan perusahaan di dunia nyata.

COOKEVILLE, Tenn., 8 Januari 2026 /PRNewswire/ — Women in CyberSecurity (WiCyS) memperluas penawaran pengembangan profesionalnya dengan meluncurkan Program Pelatihan Intensif Governance, Risk and Compliance (GRC) , sebuah inisiatif berbasis kelompok selama 14 minggu yang dirancang untuk memberikan para profesional keamanan siber karier awal hingga menengah keterampilan praktis yang diminati dan pengalaman yang selaras dengan kebutuhan perusahaan di dunia nyata.

Seiring organisasi semakin memprioritaskan manajemen risiko, tata kelola keamanan, dan kepatuhan regulasi, peran GRC telah menjadi krusial untuk menilai risiko, mengomunikasikan postur keamanan, dan menyelaraskan kontrol teknis dengan tujuan bisnis. Program Pelatihan Intensif GRC WiCyS menjawab permintaan ini dengan menawarkan pembelajaran terapan dan eksperiensial kepada peserta yang didasarkan pada kerangka kerja yang diadopsi secara luas.

Program ini dirancang dan dipimpin oleh Mea Clift, Pendiri dan Instruktur Utama, yang membawa pengalaman luas dalam membimbing organisasi melalui inisiatif manajemen risiko dan kepatuhan yang kompleks. Melalui model berbasis kelompok yang terstruktur, peserta memperoleh paparan terhadap konsep GRC dan keterampilan praktis yang seringkali sulit diperoleh tanpa pengalaman langsung di tempat kerja. Kurikulum mencakup prinsip-prinsip inti GRC, manajemen risiko NIST, pengembangan kebijakan, implementasi kontrol, dan metodologi pendukung.

Merefleksikan pentingnya pendidikan GRC dan pembelajaran langsung, Clift berbagi:

"Keamanan siber memiliki begitu banyak aspek dan komponen yang menyentuh semua area teknologi, proses, dan fungsi bisnis. Memahami keterkaitan tersebut, mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan organisasi, ditambah dengan pemahaman menjelaskan risiko, sangat penting bagi para profesional di bidang ini. GRC menyediakan hal itu. Ini memberikan visibilitas, kemampuan untuk tidak hanya menjelaskan risiko dan peta jalan untuk mitigasi, tetapi juga memberikan informasi berbasis bukti tentang kematangan organisasi yang terus berkembang," kata Mea Clift.

"GRC adalah gerbang menuju begitu banyak peluang dalam berbagai jalur keamanan siber; ini dapat menjadi salah satu jalur pendidikan paling mencerahkan di bidang ini. Mampu memberikan pengalaman langsung bagi para wanita di bidang ini memungkinkan saya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan generasi berikutnya dari para profesional keamanan siber, membantu mereka menavigasi ranah yang secara historis sulit dipahami tanpa terlibat dalam organisasi dan melakukan pekerjaan secara harian. Sangat memberi energi bagi saya untuk melihat para siswa beralih dari hanya pemahaman dasar di awal kursus hingga mampu mempresentasikan postur keamanan di akhir, dan kepercayaan diri yang mereka peroleh selama waktu itu membuat saya terus bersemangat untuk apa yang akan datang dalam keamanan siber secara keseluruhan," ungkapnya.

Program Pelatihan Intensif GRC adalah bagian dari misi WiCyS yang lebih luas untuk memperluas akses ke peluang pengembangan profesional berdampak tinggi yang mendukung mobilitas karier dan jalur kepemimpinan bagi wanita dalam keamanan siber. Program ini menargetkan para profesional karier awal hingga menengah yang ingin membangun dan memperkuat keterampilan governance, risk and compliance (GRC) yang diminati melalui pembelajaran kolaboratif dan langsung.

"Program Pelatihan Intensif GRC mencerminkan komitmen kami untuk membuat pendidikan keamanan siber yang komprehensif lebih dapat diakses oleh wanita di seluruh dunia," kata Lynn Dohm, Direktur Eksekutif WiCyS. "Dengan menggabungkan instruksi terstruktur, kolaborasi rekan sejawat, umpan balik industri, dan alat dunia nyata seperti Compyl, peserta memperoleh kepercayaan diri dan pemahaman praktis yang dibutuhkan untuk unggul dalam peran governance, risk and compliance."

Pendaftaran untuk kelompok perdana akan dibuka pada 7 Januari 2026, dan ditutup pada 26 Januari 2026. Program akan berlangsung dari 23 Februari 2026 hingga 25 Juni 2026.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Program Pelatihan Intensif GRC WiCyS, kunjungi https://www.wicys.org/benefits/grc-intensive-training-program/ atau hubungi [email protected] .

Bergabunglah dengan WiCyS hari ini untuk mengakses peluang anggota eksklusif ini: https://www.wicys.org/benefits/ .

Tentang Women in CyberSecurity

Women in CyberSecurity (WiCyS) adalah organisasi nirlaba dengan jangkauan internasional yang didedikasikan untuk rekrutmen, retensi, dan kemajuan wanita dalam keamanan siber. Didirikan oleh Dr. Ambareen Siraj melalui hibah National Science Foundation yang diberikan kepada Tennessee Tech University pada tahun 2013, WiCyS menawarkan peluang, pelatihan, acara, dan sumber daya bagi komunitas dan anggotanya. Mitra strategis mencakup Tier 1: Akamai Technologies, Amazon, Bloomberg, Cisco, Ford Motor Company, Google, Lockheed Martin, Optum, Palo Alto Networks, SANS Institute, SentinelOne. Tier 2: Abbvie, Adobe, Flare, Microsoft, Navy Federal Credit Union, PayPal, PSEG Services Corporation, Tenable, The MITRE Corporation, Workday. Untuk bermitra, kunjungi http://www.wicys.org/support/strategic-partnerships/.

