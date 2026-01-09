Optimism Mengusulkan Penggunaan Setengah Pendapatannya untuk Membeli Kembali Token OP

Yayasan Optimism mengumumkan rencana untuk mengalokasikan 50% dari pendapatan Superchain yang masuk untuk buyback token OP bulanan mulai Februari 2026, menandai perubahan fundamental dalam strategi tokenomik jaringan.

Proposal tersebut mengubah OP dari token tata kelola murni menjadi token yang secara langsung selaras dengan pertumbuhan Superchain, di mana jaringan menguasai 61,4% pasar biaya Layer-2 dan memproses 13% dari semua transaksi kripto.

Mekanisme buyback akan beroperasi pada pendapatan sequencer yang dikumpulkan dari chain termasuk Base, Unichain, Ink, World Chain, Soneium, dan OP Mainnet, yang menyumbangkan 5.868 ETH selama dua belas bulan terakhir ke treasury yang dikelola oleh tata kelola Optimism.

Berdasarkan alokasi sebanding dari pendapatan tahun lalu, program ini akan menggunakan sekitar 2,7k ETH, atau sekitar $8 juta, untuk pembelian OP pada harga saat ini, dengan voting tata kelola dijadwalkan pada 22 Januari.

Evolusi Token Berbasis Pendapatan

Yayasan berencana bermitra dengan penyedia OTC untuk melaksanakan konversi bulanan dari ETH ke OP, dimulai dengan pendapatan Januari pada bulan Februari.

Konversi akan terjadi dalam jendela waktu yang telah ditentukan terlepas dari harga, meskipun program dijeda jika pendapatan bulanan turun di bawah $200.000 atau jika penyedia OTC tidak dapat mengeksekusi di bawah spread biaya maksimum yang diizinkan.

Token yang dibeli akan mengalir kembali ke treasury kolektif, di mana mereka pada akhirnya dapat dibakar, didistribusikan sebagai reward staking, atau digunakan untuk ekspansi ekosistem seiring platform berkembang.

Mekanisme ini dimulai dari skala kecil tetapi berkembang dengan ekspansi Superchain, di mana setiap transaksi di seluruh chain yang berpartisipasi memperluas basis buyback dan menciptakan permintaan struktural untuk token OP.

Proposal tersebut juga memberikan kebijaksanaan kepada Yayasan untuk mengelola aset treasury ETH yang tersisa untuk menghasilkan yield dan mendukung pertumbuhan ekosistem, sehingga mengurangi overhead tata kelola yang secara historis membatasi pengelolaan treasury aktif.

Meskipun tata kelola mempertahankan pengawasan atas parameter alokasi modal, fleksibilitas ini berusaha menjaga Superchain tetap kompetitif dengan rekan-rekan yang menerapkan modal lebih adaptif.

Dominasi Superchain Mendorong Strategi Pertumbuhan

Inisiatif buyback hadir saat lanskap Layer-2 terkonsolidasi secara dramatis di sekitar Base, Arbitrum, dan Optimism, yang bersama-sama memproses hampir 90% dari semua transaksi L2.

Base sendiri melampaui pangsa pasar 60% pada akhir 2025, sementara aktivitas di rollup yang lebih kecil turun 61% sejak Juni, dengan banyak yang beroperasi sebagai "zombie chains" dengan aktivitas pengguna minimal.

Meskipun perang biaya agresif dipicu oleh pengurangan biaya 90% dari upgrade Dencun, mendorong sebagian besar rollup mengalami kerugian, Base menghasilkan sekitar $55 juta keuntungan selama 2025.

Model Superchain memanfaatkan konsentrasi ini, di mana chain anggota menyumbangkan sebagian pendapatan sequencer kembali ke Optimism, menciptakan flywheel di mana penggunaan menghasilkan pendapatan, pendapatan mendanai pengembangan, dan pengembangan mendorong penggunaan tambahan.

Sementara itu, Optimism terus membangun infrastruktur untuk keberlanjutan jangka panjang, setelah memilih Ether.fi sebagai mitra liquid staking strategisnya di OP Mainnet pada Desember, mengikuti proses RFP yang komprehensif.

Kolektif tersebut telah menghasilkan 80,03 ETH dalam yield melalui operasi staking, dengan kemitraan dirancang untuk memperkuat posisi OP Mainnet sebagai lingkungan DeFi yang aman, likuid, dan terpercaya secara institusional.

Perdebatan Tata Kelola dan Timeline Implementasi

Proposal tersebut menghadapi beberapa pengawasan dari delegasi yang khawatir tentang penggabungan dua keputusan kebijakan yang berbeda ke dalam satu voting.

Anggota komunitas Gonna.eth mendesak pemisahan mekanisme buyback dari kebijaksanaan treasury Yayasan, dengan alasan bahwa penggabungan menciptakan risiko di mana delegasi menyetujui kekuasaan kebijaksanaan yang diperluas terutama karena apresiasi harga OP yang diharapkan daripada mengevaluasi otoritas pengelolaan treasury berdasarkan keunggulannya sendiri.

Sumber: Optimism

Proposal tata kelola bergerak ke voting dalam Special Voting Cycle #47, memerlukan persetujuan Joint House pada ambang batas 60%.

Jika disetujui, Yayasan akan segera menandatangani perjanjian dengan penyedia OTC dan menerbitkan dashboard eksekusi yang melacak pengisian, kecepatan, harga, dan saldo untuk konversi bulanan.

Program akan berlanjut selama dua belas bulan sebelum evaluasi ulang, dengan operasi awal dijalankan oleh Yayasan di bawah parameter yang telah ditentukan, menghilangkan kebijaksanaan.

Seiring waktu, mekanisme tersebut dapat semakin bergerak on-chain melalui Protocol Upgrade 18, yang memastikan semua pendapatan sequencer dari OP Chains dikumpulkan on-chain tanpa keterlibatan Yayasan.

Pada saat publikasi, OP diperdagangkan pada $0,31, turun 1% dalam 24 jam terakhir.