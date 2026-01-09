Cadangan Ethereum Strategis Berkembang saat 67 Organisasi Mengakumulasi Jutaan ETH

Kehadiran Ethereum di sektor keuangan dunia terus berkembang karena entitas terus meningkatkan ETH mereka dan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan institusional terhadap jaringan. Menurut data terbaru yang dipublikasikan pada 8 Januari 2026, cadangan Ethereum strategis yang dimiliki organisasi saat ini mencapai 6.883.502 ETH, yang bernilai sekitar 21,41 miliar dolar. Akun-akun ini merupakan 5,63 persen dari total pasokan Ethereum yang beredar, angka yang mencerminkan perubahan besar dalam persepsi seputar pentingnya aset digital oleh institusi dalam hal kebijakan perbendaharaan jangka panjang.

Nilai Total dan Signifikansi Pasar dari Cadangan Ethereum

Nilai kepemilikan Ether institusional, berdasarkan harga ETH dan pertumbuhan berkelanjutannya, kini dihargai sebesar USD 21.417.350.000. Telah diverifikasi bahwa saat ini 67 organisasi memiliki Ethereum dalam neraca, cadangan, atau strategi operasional mereka. Perkembangan ini mendukung ekspansi berkelanjutan Ethereum ke ranah keuangan terpusat karena bisnis semakin mempertimbangkan ETH sebagai aset cadangan taktis alih-alih produk portofolio.

BitMine Immersion Tech dan Sharplink Gaming Memimpin Kepemilikan

BitMine Immersion Tech menjadi pemegang ETH organisasi terbesar, memiliki sekitar 4,14 juta ETH dengan nilai saat ini diperkirakan sebesar $12,86 miliar. Posisi dominan perusahaan menempatkannya jauh di depan pemegang institusional lainnya dan menyoroti kontribusi perusahaan kripto asli terhadap akumulasi skala besar awal.

Kedua dalam peringkat pemegang adalah Sharplink Gaming dengan 863.020 ETH yang bernilai sekitar $2,68 miliar, membuktikan fakta bahwa perusahaan game dan hiburan digital menjadi pemangku kepentingan ETH penting juga.

Yayasan dan Pemain Infrastruktur Membangun Posisi Jangka Panjang

The Ether Machine termasuk di antara yang terbesar dengan kepemilikan 496.710 ETH sekitar 155 miliar dolar dengan eksposur infrastruktur ke ekosistem ETH. Ethereum Foundation sendiri memiliki sekitar 229.470 ETH yang bernilai 713.958.000 dan memiliki cadangan besar untuk mendanai pengembangan ekosistem, penelitian dan hibah. Kepemilikan ini memperjelas keselarasan internal pada ETH, di mana pemangku kepentingan yang terdiri dari kontributor inti memiliki eksposur ekonomi yang signifikan terhadap kesuksesan jangka panjang jaringan.

Perusahaan Publik dan Bursa Memperkuat Eksposur ETH

Bit Digital memiliki sekitar 154.400 ETH senilai $480,3 juta, melanjutkan pola perusahaan kripto yang diperdagangkan secara publik beralih ke aset terbesar kedua. Dengan ketergantungan operasional dan strategis pada infrastruktur berbasis ETH, kehadiran coinbase sebagai salah satu bursa aset digital terbesar secara global menunjukkan kontrolnya atas 148.720 ETH senilai $462,7 juta.

Mantle berikutnya dengan 101.870 ETH senilai $316,9 juta dan Golem Foundation berikutnya dengan 101.030 ETH senilai sekitar $314,3 juta, menjelaskan bahwa aset tersebut populer di antara berbagai organisasi berorientasi blockchain.

Pemegang yang Muncul Mencerminkan Meluasnya Minat Institusional

Selain dari peserta terbesar, ada juga sejumlah organisasi yang lebih kecil, tetapi signifikan, yang membangun posisi ETH.

Ethzilla memiliki saldo ETH sekitar 93.790 senilai $291,8 juta dan BTCS Inc. memiliki jumlah cadangan sekitar 70.030 senilai $217,9 juta. Alokasi ini lebih kecil dari pemegang teratas, tetapi mereka juga menandakan jumlah investor institusional yang berkembang dan keyakinan jangka panjang pada utilitas, keamanan dan ekonomi aset.

Era Institusional Ethereum Terus Terbentuk

Peningkatan konsentrasi aset dalam kepemilikan organisasi adalah tonggak penting bagi jaringan. Memiliki lebih dari 6,8 juta ETH dalam penahanan institusional, Ethereum kini sedang diintegrasikan dengan aset konvensional dalam perencanaan cadangan korporat dan strategis.

Dengan transparansi regulasi dan kemajuan infrastruktur on-chain, penimbunan institusional kemungkinan akan terus mendominasi dinamika pasar, pengaruh tata kelola dan nilai akhir Ethereum.