Morgan Stanley berencana meluncurkan dompet digital dan perdagangan kripto pada 2026

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/09 06:05
Morgan Stanley meningkatkan ambisi kripto-nya, mengungkapkan rencana untuk dompet digital dan perluasan perdagangan mata uang kripto saat bank-bank terbesar Wall Street berlomba lebih dalam ke tokenisasi dan keuangan blockchain.

Ringkasan
  • Morgan Stanley bermaksud meluncurkan dompet digital pada paruh kedua tahun 2026.
  • Bank tersebut juga berencana meluncurkan perdagangan Bitcoin, Ethereum, dan Solana di platform E*TRADE-nya.
  • Bank ini juga mengajukan permohonan kepada SEC untuk Ethereum Trust.

Menurut Barron's, bank investasi tersebut mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka bermaksud meluncurkan dompet digital pada paruh kedua tahun 2026 yang akan mendukung aset tertoken—termasuk sekuritas tradisional dan ekuitas swasta—memperluas strategi aset digital mereka.

Morgan Stanley juga berencana meluncurkan perdagangan Bitcoin, Ethereum, dan Solana di platform E*TRADE-nya pada paruh pertama tahun 2026, menandakan integrasi yang lebih erat dari mata uang kripto ke dalam layanan ritel dan institusional.

Langkah-langkah ini mengakhiri minggu yang sibuk dengan pengajuan terkait kripto untuk perusahaan tersebut. Morgan Stanley mengajukan permohonan kepada Securities and Exchange Commission untuk Ethereum Trust—pengajuan gaya ETF kripto ketiga mereka dalam 48 jam setelah mendaftarkan trust Bitcoin dan Solana di awal minggu.

Ethereum Trust yang diusulkan akan secara pasif memegang Ether secara langsung, menandai dorongan besar pertama bank ke dalam kendaraan investasi kripto. Secara bersama-sama, inisiatif-inisiatif ini menggarisbawahi penerimaan institusional yang terus meningkat terhadap aset digital dan menyoroti upaya Morgan Stanley untuk menjadi pemain terkemuka dalam tokenisasi dan pasar kripto.

