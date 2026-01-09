Stablecoin baru saja menggantikan Bitcoin untuk kejahatan di dark web – dan alasannya adalah mimpi buruk senilai $154 miliar

Era peretas berkerudung yang menimbun Bitcoin di dompet dark web telah berakhir.

Pada tahun 2025, pusat gravitasi dalam ekonomi kripto ilegal bergeser secara tegas dari volatilitas mata uang kripto asli menuju sistem bayangan yang padat dan terkait dolar.

Menurut data Chainalysis terbaru yang dibagikan kepada CryptoSlate, stablecoin menyumbang 84% dari volume transaksi ilegal senilai $154 miliar tahun lalu, menandai pergeseran risiko yang jelas menuju dolar yang dapat diprogram.

Pergeseran struktural ini telah memungkinkan jaringan pencucian uang China untuk meningkatkan operasi "pencucian-sebagai-layanan" sementara negara-negara seperti Korea Utara, Rusia, dan Iran memanfaatkan jalur yang sama untuk menghindari kontrol Barat.

Mengapa penjahat meninggalkan Bitcoin

Tren paling mencolok dalam data 2025 adalah perpindahan Bitcoin sebagai mata uang utama kejahatan. Selama lebih dari satu dekade, Bitcoin identik dengan aktivitas ilegal online, tetapi dominasinya telah terkikis secara konsisten sejak 2020.

Seperti yang ditunjukkan dalam grafik aktivitas ilegal di bawah ini dari 2020 hingga 2025, pangsa Bitcoin dalam aliran kotor telah anjlok dari tahun ke tahun, sementara stablecoin melonjak untuk menguasai sebagian besar pasar.

Bacaan Terkait Penjahat siber meninggalkan Bitcoin demi stablecoin karena perdagangan ilegal berpotensi melampaui $51 miliar pada tahun 2024 – Chainalysis Analisis Chainalysis mengungkapkan stablecoin menyumbang 63% transaksi kripto ilegal karena penjahat menghindari deteksi menggunakan aset privasi dan platform DeFi.

Stablecoin Mendominasi Aktivitas Kripto Ilegal (Sumber: Chainalysis)

Migrasi ini bukan kebetulan. Ini mencerminkan tren dalam ekonomi kripto yang lebih luas dan sah, di mana stablecoin semakin dominan karena manfaat praktisnya: kemudahan transfer lintas batas, volatilitas lebih rendah daripada aset seperti Bitcoin atau Ethereum, dan utilitas yang lebih luas dalam aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Namun, fitur yang sama ini telah menjadikan stablecoin sebagai kendaraan pilihan untuk perusahaan kriminal yang canggih.

Jadi, pergeseran dari Bitcoin mewakili modernisasi kejahatan keuangan.

Dengan memanfaatkan aset yang dipatok pada dolar AS, pelaku kriminal secara efektif menggunakan versi bayangan dari sistem perbankan tradisional, yang bergerak dengan kecepatan internet dan beroperasi di luar jangkauan langsung regulator AS.

Proses "dolarisasi" kejahatan ini memungkinkan kartel dan aktor negara untuk menyelesaikan pembayaran dalam unit akun yang stabil tanpa terpapar fluktuasi harga liar yang menjadi ciri pasar kripto lainnya.

Pivot geopolitik

Jika periode dari 2009 hingga 2019 adalah "Masa Awal" penjahat siber nakal khusus, dan 2020 hingga 2024 adalah era "Profesionalisasi," 2025 menandai kedatangan "Gelombang 3": Aktivitas negara-bangsa skala besar.

Dalam fase baru ini, geopolitik telah beralih ke on-chain. Pemerintah sekarang memanfaatkan penyedia layanan profesional yang awalnya dibangun untuk penjahat siber sambil secara bersamaan membangun infrastruktur khusus mereka sendiri untuk menghindari sanksi dalam skala besar.

Rusia, khususnya, menunjukkan kelayakan aset digital yang didukung negara untuk penghindaran sanksi. Menyusul undang-undang yang diperkenalkan pada tahun 2024 untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, negara itu meluncurkan token A7A5 yang didukung rubel pada Februari 2025.

Dalam waktu kurang dari satu tahun, token tersebut bertransaksi lebih dari $93,3 miliar, memungkinkan entitas Rusia untuk melewati sistem perbankan global dan memindahkan nilai lintas batas tanpa bergantung pada SWIFT atau bank koresponden Barat.

Demikian pula, jaringan proksi Iran terus memanfaatkan blockchain untuk keuangan ilegal.

Bacaan Terkait Sanksi AS mengatakan jaringan minyak Iran untuk kripto mendorong $100 juta melalui 2023 hingga 2025 Kementerian Keuangan mengatakan dua orang menggunakan front berlapis untuk merutekan dana, menempatkan mitra bisnis yang menyentuh AS pada risiko langsung penalti luas.

Dompet yang dikonfirmasi yang diidentifikasi dalam penetapan sanksi menunjukkan bahwa jaringan yang sejalan dengan Iran memfasilitasi pencucian uang, penjualan minyak ilegal, dan pengadaan senjata dan komoditas hingga lebih dari $2 miliar.

Terlepas dari berbagai kemunduran militer, organisasi teroris yang sejalan dengan Iran, termasuk Hizbullah Lebanon, Hamas, dan Houthi, menggunakan mata uang kripto dalam skala yang belum pernah diamati sebelumnya.

Korea Utara juga mencatat tahun paling merusak hingga saat ini. Peretas yang terkait dengan DPRK mencuri $2 miliar pada tahun 2025, angka yang didorong oleh mega-peretasan yang menghancurkan.

Yang paling menonjol dari ini adalah eksploitasi Bybit pada Februari, yang mengakibatkan kerugian hampir $1,5 miliar, menandai pencurian digital terbesar dalam sejarah mata uang kripto.

Industrialisasi pencucian uang

Lonjakan volume ini didukung oleh munculnya jaringan pencucian uang China (CMLN) sebagai kekuatan dominan dalam ekosistem on-chain ilegal. Jaringan ini telah secara dramatis memperluas diversifikasi dan profesionalisasi kejahatan kripto.

Membangun kerangka kerja yang ditetapkan oleh operasi seperti Huione Guarantee, jaringan ini telah menciptakan perusahaan kriminal layanan penuh.

Mereka menawarkan kemampuan "pencucian-sebagai-layanan" khusus, mendukung basis klien yang beragam mulai dari penipu dan operator penipuan hingga peretas yang didukung negara Korea Utara dan pemodal teroris.

Bacaan Terkait Pekerja IT Korea Utara menghasilkan $17 juta tahun ini dengan beberapa dana berasal dari akun Circle Pekerja IT Korea Utara melanggar keamanan kripto, menyoroti bursa AS dan penggunaan stablecoin.

Tren kunci yang diidentifikasi pada tahun 2025 adalah peningkatan ketergantungan baik pelaku ilegal maupun negara-bangsa pada penyedia infrastruktur yang menawarkan "tumpukan penuh" layanan.

Penyedia ini, yang terlihat sendiri di on-chain, telah berevolusi dari penjual ulang hosting khusus menjadi platform infrastruktur terintegrasi. Mereka menyediakan pendaftaran domain, hosting anti peluru, dan layanan teknis lainnya yang dirancang khusus untuk menahan penghapusan, keluhan penyalahgunaan, dan penegakan sanksi.

Dengan menawarkan tulang punggung teknis yang tangguh, penyedia ini memperkuat jangkauan aktivitas siber jahat. Mereka memungkinkan penjahat yang termotivasi secara finansial dan aktor yang selaras dengan negara untuk mempertahankan operasi bahkan ketika lembaga penegak hukum mencoba membongkar jaringan mereka.

Konvergensi ancaman digital dan fisik

Sementara narasi kejahatan kripto sering berfokus pada pencurian dan pencucian digital, 2025 memberikan bukti nyata bahwa aktivitas on-chain semakin bersinggungan dengan kejahatan kekerasan di dunia fisik.

Operasi perdagangan manusia semakin memanfaatkan mata uang kripto untuk logistik keuangan, memindahkan hasil lintas batas dengan anonimitas relatif.

Bahkan lebih mengkhawatirkan adalah peningkatan serangan paksaan fisik yang dilaporkan. Penjahat semakin menggunakan kekerasan untuk memaksa korban mentransfer aset, sering kali mengatur waktu serangan ini agar bertepatan dengan puncak harga mata uang kripto untuk memaksimalkan nilai pencurian.

Aktivitas ilegal tetap kurang dari 1% dari ekonomi kripto

Terlepas dari tren yang mengkhawatirkan ini, konteks yang lebih luas tetap penting. Volume ilegal yang dilacak pada tahun 2025 tetap kurang dari 1% dari ekonomi kripto yang sah.

Namun, pergeseran kualitatif dalam 1% itulah yang menjadi perhatian regulator dan lembaga intelijen. Integrasi negara-bangsa ke dalam rantai pasokan ilegal melalui stablecoin meningkatkan taruhan untuk keamanan nasional.

Saat lembaga pemerintah, tim kepatuhan, dan profesional keamanan melihat ke tahun 2026, tantangannya adalah mengganggu ekonomi bayangan yang profesional dan disponsori negara yang telah berhasil menjadikan senjata efisiensi keuangan modern.

Kerja sama di antara penegak hukum, badan pengatur, dan bisnis kripto akan sangat penting, karena integritas ekosistem sekarang bersinggungan langsung dengan stabilitas geopolitik global.

Postingan Stablecoin baru saja menggantikan Bitcoin untuk kejahatan di dark web – dan alasannya adalah mimpi buruk $154 miliar muncul pertama kali di CryptoSlate.