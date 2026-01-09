Prediksi Harga Pi Network (PI): Inilah Mengapa Sulit untuk Tetap Bullish

Tidak seperti banyak cryptocurrency terkemuka, token asli Pi Network gagal mencatat kenaikan substansial di hari-hari awal tahun baru.

Token ini telah berada dalam tren turun besar-besaran selama beberapa bulan terakhir, mendorong beberapa analis untuk cukup bearish tentang masa depan. Sementara itu, beberapa indikator menunjukkan pullback lebih lanjut mungkin akan terjadi.

'Sulit untuk Tetap Bullish'

PI saat ini diperdagangkan sekitar $0,20 (berdasarkan data CoinGecko), mewakili kenaikan kecil 2% dalam skala mingguan dan penurunan luar biasa 93% sejak rekor tertinggi sepanjang masa $3 yang diamati pada Februari tahun lalu.

Pengguna X pinetworkmembers, yang cukup kritis terhadap proyek ini akhir-akhir ini, menyatakan bahwa "sulit untuk tetap bullish" pada PI saat ini. Mereka mencatat bahwa aset tersebut hampir tidak bergerak naik ketika BTC bangkit di awal 2026, menguraikan beberapa hambatan untuk harga.

Yang utama termasuk kurangnya dukungan dari exchange besar, "tidak ada mainnet terbuka yang nyata," pasokan yang tidak jelas, kontrol terpusat, saldo terkunci, dan lainnya.

Peningkatan pasokan di exchange memperkuat pandangan bearish. Hampir 1,8 juta token telah ditransfer ke platform terpusat hanya dalam 24 jam terakhir, yang sering dianggap sebagai langkah pra-penjualan.

Saat ini, lebih dari 425 juta PI disimpan di exchange, dengan sekitar 52% dari jumlah tersebut dipegang oleh Gate.io. Bitget berada di posisi kedua dengan sekitar 148 juta koin.

Sesuatu untuk Bulls

Cadangan Exchange PI, Sumber: piscan.io

Beberapa analis menolak untuk menyerah, dengan alasan bahwa kebangkitan mungkin sudah dekat. Pengguna X Vuori Trading menyatakan bahwa PI telah breakout dari tren turun delapan bulan, memprediksi harga mungkin naik ke $0,57 segera.

Sebelum itu, Aman mengasumsikan bahwa aset tersebut telah "mengkonsolidasi ketat di bawah resistance kunci setelah tren naik." Pengamat pasar memperkirakan puncak baru jika valuasi melonjak di atas $0,215.

Token unlock yang akan datang juga patut diamati. Lebih dari 130 juta PI dijadwalkan untuk dirilis dalam 30 hari ke depan, karena hari ini (8 Januari) adalah hari rekor, dengan 5,3 juta koin dibebaskan. Rata-rata unlock harian sekitar 4,36 juta, yang kurang agresif dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan dapat memberikan stabilitas harga jangka pendek.

Token Unlock PI, Sumber: piscan.io

Postingan Prediksi Harga Pi Network (PI): Inilah Mengapa Sulit untuk Tetap Bullish muncul pertama kali di CryptoPotato.