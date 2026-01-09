Florida Mengusulkan Rencana Cadangan Bitcoin yang Berani

Tiga rancangan undang-undang telah diajukan di Florida oleh para pembuat undang-undang untuk membentuk cadangan kripto yang dioperasikan negara untuk menampung Bitcoin. Proposal tersebut memperkenalkan ambang batas kapitalisasi pasar minimum $500 miliar untuk aset digital yang memenuhi syarat.

House Bill 1039 didaftarkan oleh Perwakilan John Snyder, dengan tujuan menciptakan cadangan berbasis negara; rancangan undang-undang pendamping SB 1040 dan SB 1038 diperkenalkan oleh Senator Joe Gruters.

Rancangan undang-undang tersebut merupakan bagian dari perintah eksekutif Presiden Trump pada Maret 2025 yang membentuk Cadangan Bitcoin Strategis federal. Inisiatif serupa sedang diupayakan oleh banyak negara bagian.

Persyaratan Kapitalisasi Pasar Menghalangi Sebagian Besar Kripto

Aturannya sangat ketat dalam hal kualifikasi: aset harus memiliki kapitalisasi pasar rata-rata $500 miliar ke atas dalam 24 bulan.

Saat ini, satu-satunya yang memenuhi syarat adalah Bitcoin, dengan kapitalisasi pasar lebih dari $1 triliun. Batas sekitar $380 miliar Ethereum berada di bawah standar.

Rancangan undang-undang kripto Florida sebelumnya gagal pada tahun 2025. HB487 dan SB550 ditinggalkan pada bulan Mei, dan Perwakilan Webster Barnaby memperkenalkan HB183 pada bulan Oktober dengan ketentuan baru.

Negara Bagian Berlomba Membangun Cadangan Aset Digital

Desember lalu, Texas menjadi negara bagian pertama yang berinvestasi dalam cadangan kripto dengan membeli Bitcoin senilai $5 juta. Di New Hampshire, undang-undang memperbolehkan investasi 5% dari dana pemerintah dalam aset digital. Arizona mengesahkan ketentuan penyitaan mata uang kripto. Rancangan undang-undang Senat oleh Senator Gruters disajikan sebagai strategi diversifikasi.

Cadangan akan meningkat dengan pemulihan hukum dan hadiah blockchain. Bitcoin naik ke level tertinggi lebih dari $126.198 pada Oktober 2025 tetapi turun signifikan menjelang akhir bulan. Saat ini diperdagangkan sekitar $90.000.

Kritikus menentang investasi dalam aset yang volatil, sementara pendukung menegaskan bahwa hal itu bahkan dapat melindungi dari inflasi, seperti cadangan emas. RUU CLARITY dan GENIUS Act bertujuan meningkatkan pengawasan regulasi.

Rancangan undang-undang tersebut berupaya dimulai pada 1 Juli 2026, untuk menempatkan Florida dalam ekonomi digital yang berkembang. Mereka masih harus ditinjau oleh komite dan dipilih di lantai.

