Berita Kripto: Coinbase Memperingatkan Larangan Hadiah Stablecoin Dapat Menguntungkan China

Wawasan Utama:

Berita kripto hari ini menyoroti sikap Coinbase, yang mengatakan bahwa imbalan stablecoin mendukung pembayaran, bukan tabungan bank.

Penelitian menunjukkan imbalan stablecoin tidak mengurangi simpanan atau pinjaman bank.

China sudah membayar bunga pada yuan digitalnya, meningkatkan tekanan pada kebijakan AS.

Pada tahun 2025, Amerika Serikat mengesahkan undang-undang baru untuk membawa stablecoin di bawah aturan yang jelas. Stablecoin adalah versi digital dari uang, biasanya terikat 1:1 dengan uang tunai atau aset aman.

Menurut berita kripto, tujuannya sederhana. Membuat dolar digital lebih aman untuk digunakan, lebih mudah dipahami, dan lebih berguna untuk pembayaran sehari-hari.

Undang-undang itu disebut GENIUS Act. Satu bagian kecil namun penting darinya memungkinkan stablecoin untuk menawarkan imbalan. Imbalan ini tidak seperti bunga tabungan bank.

Ini adalah jumlah kecil yang dimaksudkan untuk membantu orang menggunakan dolar digital untuk pembayaran, transfer, dan aktivitas online. Sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, aturan itu mendapat tekanan.

Berita Kripto: Bank-Bank AS Mendorong untuk Membatasi Imbalan Stablecoin

Saat Kongres bersiap untuk memperdebatkan RUU kripto yang lebih besar pada awal 2026, bank-bank besar AS mendorong pembuat undang-undang untuk membuka kembali GENIUS Act. Target utama mereka adalah imbalan stablecoin.

Bank-bank berpendapat bahwa imbalan pada stablecoin dapat menarik uang keluar dari rekening bank. Jika orang memindahkan uang, bank mengatakan pinjaman bisa terganggu.

Tetapi penelitian tidak mendukung klaim itu. Studi independen dari Charles River Associates dan Cornell melihat bagaimana orang sebenarnya menggunakan stablecoin.

Mereka menemukan bahwa sebagian besar pengguna mengandalkannya untuk pembayaran cepat, transfer, dan transaksi online. Mereka tidak digunakan seperti rekening tabungan. Imbalannya kecil dan tidak menggantikan bunga bank.

Secara sederhana, orang tidak memarkir tabungan hidup mereka di stablecoin hanya karena imbalan. Ini menunjukkan bahwa ketakutan khusus perbankan agak salah tempat.

Pasar Kripto: Masalah Sebenarnya Adalah Persaingan, Bukan Keamanan

Masalah yang lebih dalam adalah persaingan, seperti yang dicatat oleh eksekutif Coinbase. Bank-bank AS menghasilkan lebih dari $360 miliar setiap tahun dari biaya pembayaran dan bunga atas dana pelanggan.

Ini termasuk biaya gesek kartu, biaya transfer, dan bunga yang diperoleh bank saat menyimpan simpanan.

Berita Kripto: Bank Vs. Stablecoin | Sumber: Chief Policy Officer Coinbase, X

Stablecoin menawarkan cara yang lebih murah untuk memindahkan uang. Imbalan membuatnya lebih menarik untuk penggunaan sehari-hari. Itu menciptakan tekanan pada sistem pembayaran tradisional.

Dari sudut pandang bank, stablecoin tidak berbahaya. Mereka mengganggu, yang mengubah cara pelanggan melihat jalur pembayaran. Itulah mengapa bank menginginkan batasan. Bukan karena insentifnya tinggi, tetapi karena ini bekerja terlalu baik.

China Sudah Melakukan Langkahnya

Sementara AS memperdebatkan perubahan, China sudah bertindak.

Pada Januari 2026, China mulai membayar bunga pada yuan digitalnya. Ini membuat mata uang digitalnya lebih menarik untuk perdagangan dan pembayaran, terutama lintas batas.

Ini penting karena dominasi uang bukan hanya tentang harga. Ini tentang penggunaan.

Jika bisnis dan negara mulai menggunakan mata uang digital China lebih sering, dolar AS akan kurang digunakan seiring waktu. Itu perlahan mengurangi pengaruh AS dalam pembayaran global.

Di sinilah Coinbase masuk. Faryar Shirzad, Chief Policy Officer di Coinbase, memperingatkan bahwa membatasi imbalan stablecoin sekarang dapat melemahkan dolar digital saat pembayaran digital global berkembang. Sementara AS berdebat secara internal, China membangun momentum.

Pilihan di depan pembuat undang-undang jelas. Lindungi aturan saat ini dan pertahankan dolar digital AS tetap kompetitif. Atau batasi mereka dan biarkan sistem lain tumbuh lebih cepat. Perdebatan berita kripto ini bukan lagi hanya tentang kripto. Ini tentang siapa yang mengendalikan masa depan uang digital.