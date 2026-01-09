Minat Kripto Meningkat terhadap Sektor Meme Coin

Sektor meme coin menguat saat PEPE naik 50,9% dan BONK melonjak 44,2% selama 7 hari.

Data volume sosial menunjukkan peningkatan perhatian trader terhadap PEPE, POPCAT, dan MOG.

DOGE, SHIB, dan PENGU mencatat kenaikan mingguan dua digit di tengah minat ritel yang kembali meningkat.

Data volume sosial Santiment mengungkapkan perhatian komunitas kripto telah beralih ke meme coin selama awal 2026. Platform pelacakan data melaporkan peningkatan minat pada token seperti PEPE, POPCAT, dan MOG menyusul kenaikan harga yang kuat di seluruh sektor. Kapitalisasi pasar meme coin meningkat dengan cepat dan menarik trader setelah tahun 2025 yang penuh tantangan.

Siklus hype yang didorong komunitas kembali menggerakkan pasar meskipun sentimen bearish berkepanjangan selama tahun sebelumnya. Meme coin terkenal termasuk DOGE, PEPE, dan SHIB menguat saat trader ritel kembali ke posisi spekulatif. Metrik volume sosial mengukur frekuensi diskusi di seluruh platform cryptocurrency dan memberikan wawasan tentang aset mana yang mendapat perhatian trader.

Data kinerja mengonfirmasi pola yang diidentifikasi dalam metrik sosial Santiment. PEPE naik 45,9% selama tujuh hari meskipun turun 7% dalam 24 jam terakhir. Token ini saat ini diperdagangkan pada $0,000006277 dan menempati peringkat ke-50 berdasarkan kapitalisasi pasar.

BONK mencatat kenaikan mingguan 38% sambil turun 7% selama 24 jam. Token meme berbasis Solana ini diperdagangkan pada $0,00001064 dan menempati peringkat 105. Pudgy Penguins (PENGU) naik 31% selama tujuh hari sambil turun 4% dari hari sebelumnya, saat ini dihargai $01156.

Data kinerja meme coin: CoinGecko

Shiba Inu naik 20% selama periode mingguan, diperdagangkan pada $0,000008696. Token ini turun 4% selama 24 jam sambil mencatat kenaikan per jam 0,9%. SHIB mempertahankan peringkat 34 di antara semua cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar.

Dogecoin naik 15% selama tujuh hari mencapai $0,1392. Token meme asli ini menempati peringkat 10 dan mencatat penurunan harian 4%. Token Trump resmi naik 13,0% mingguan menjadi $5,34, menempati peringkat ke-97.

Sektor meme coin menunjukkan pergerakan jangka pendek yang beragam

MemeCore (M) mencatat kenaikan mingguan moderat 3,3% menjadi $1,63 sambil menempati peringkat ke-49. Token ini naik 3,1% selama satu jam tetapi turun 3,0% selama 24 jam. Pump.fun naik 7,1% mingguan meskipun turun 14,8% selama 24 jam dan 0,8% per jam. Token ini diperdagangkan pada $0,002102.

Data sentimen kripto dari CryptoRank mengidentifikasi MELANIA, BELIEVE, dan KDA sebagai anti-leader selama periode tersebut. Token-token ini mencatat kinerja buruk relatif terhadap sektor, dengan beberapa menghadapi penutupan operasional atau masalah teknis. Korelasi antara lonjakan volume sosial dan reli harga menunjukkan sentimen trader ritel mendorong momentum meme coin saat ini

