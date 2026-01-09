Legislator Florida Perbarui Upaya Meluncurkan Cadangan Bitcoin Negara Bagian

Ringkasan Rancangan undang-undang baru yang diusulkan di Florida akan memberlakukan pembuatan cadangan Bitcoin strategis, jika disahkan.

HB 1039 berbeda dari upaya sebelumnya dan akan ada di luar perbendaharaan negara bagian dengan pengelolaan dari CFO-nya.

Hanya tiga negara bagian sejauh ini yang telah mengesahkan undang-undang untuk cadangan kripto, meskipun setidaknya 17 memiliki undang-undang yang tertunda menurut Bitcoin Reserve Monitor.

Kurang dari setahun setelah upaya Florida untuk cadangan Bitcoin negara bagian memudar, rancangan undang-undang baru di negara bagian tersebut sekali lagi berupaya membentuk cadangan kripto strategis.

Diajukan pada hari Selasa, HB 1039 dari Rep. John Snyder mengikuti dua upaya yang ditarik—HB 487 dan SB 550—yang berusaha mengalokasikan hingga 10% dari dana negara bagian ke Bitcoin tahun lalu.

Tidak seperti rancangan undang-undang tersebut, rancangan Snyder akan melihat pembuatan dana tersebut ada di luar perbendaharaan negara bagian, dengan pengelolaan ditempatkan di tangan kepala pejabat keuangan negara bagian.

"Cadangan Cryptocurrency Strategis Florida didirikan sebagai dana khusus di luar Perbendaharaan Negara Bagian. Kepala Pejabat Keuangan memiliki hak asuh dan harus mengelola dan mengatur cadangan tersebut," bunyi teks rancangan undang-undang.

"Untuk mengelola dan mengatur cadangan, Kepala Pejabat Keuangan dapat memperoleh, menukar, menjual, mengawasi, mengelola, atau mempertahankan segala jenis investasi yang akan dilakukan oleh investor bijaksana yang menjalankan perawatan, keterampilan, dan kehati-hatian yang wajar," lanjutnya.

Meskipun teks tersebut tidak menyebutkan Bitcoin sebagai cryptocurrency pilihan untuk dana yang diusulkan, aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar adalah satu-satunya aset yang memenuhi kriteria kapitalisasi pasar rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang mengharuskan bahwa suatu aset mempertahankan kapitalisasi pasar setidaknya $500 miliar selama periode dua tahun terakhir.

Bitcoin mempertahankan kapitalisasi pasar lebih dari $1,8 triliun pada harga saat ini. Aset terbesar berikutnya, Ethereum, memiliki kapitalisasi pasar sekitar $377 miliar.

Sementara banyak negara bagian mengajukan undang-undang untuk membuat cadangan Bitcoin atau kripto tahun lalu, hanya New Hampshire, Arizona, dan Texas yang akhirnya mengesahkan undang-undang untuk membuat cadangan. Setidaknya lima rancangan undang-undang ditolak dan banyak lainnya mempertahankan undang-undang yang tertunda, menurut data dari BitcoinReserveMonitor.com.

Mengapa Florida ingin bergabung dalam persaingan? Menurut rancangan undang-undang, pembuatan cadangan akan meningkatkan ketahanan keuangan negara bagian, berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan volatilitas ekonomi, dan memberikan keamanan finansial yang lebih baik kepada penduduk Florida.

Di samping cadangan, rancangan undang-undang juga akan melihat pembuatan komite penasihat cadangan cryptocurrency, dipimpin oleh CFO negara bagian dan diisi dengan empat anggota lain pilihan mereka—meskipun setidaknya tiga anggota harus memiliki pengalaman dalam investasi cryptocurrency.

Rancangan undang-undang menyerukan agar tindakan tersebut berlaku efektif pada 1 Juli 2026, jika menjadi undang-undang. Perwakilan untuk kantor Rep. John Snyder tidak segera menanggapi permintaan komentar Decrypt.