Trump mengonfirmasi dia tidak akan mengampuni Sam Bankman-Fried

Presiden Donald Trump telah memperjelas bahwa dia tidak akan memberikan grasi kepada Sam Bankman-Fried, eksekutif cryptocurrency yang tercela yang kini menjalani hukuman 25 tahun penjara atas perannya dalam keruntuhan bursa FTX.

Trump mengatakan kepada The New York Times dalam wawancara Kamis bahwa dia tidak memiliki rencana untuk mengampuni Bankman-Fried. Presiden juga menolak memberikan grasi untuk produser musik Sean Combs dan mantan Senator New Jersey Robert Menendez. Bankman-Fried, yang sering dipanggil dengan inisialnya SBF, telah ditahan sejak Agustus 2023 setelah hakim federal mencabut jaminannya menjelang persidangan pidananya.

Selama percakapan yang sama, Trump menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan konflik kepentingan yang melibatkan bisnis cryptocurrency. Presiden dan anggota keluarganya memiliki hubungan dengan American Bitcoin, sebuah perusahaan yang menambang Bitcoin, dan World Liberty Financial, yang menjalankan stablecoin USD1. Trump juga memiliki token digital sendiri bernama Official Trump, yang saat ini diperdagangkan seharga $5,36.

"Saya mendapat banyak suara karena saya mendukung crypto, dan saya mulai menyukainya," kata Trump.

Seorang hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Bankman-Fried pada Maret 2024 setelah juri menemukan dia bersalah atas tujuh tuduhan kejahatan. Tuduhan tersebut terkait dengan bagaimana uang pelanggan disalahgunakan di FTX. Dua mantan eksekutif lainnya mendapat hukuman lebih ringan setelah mereka membuat kesepakatan dengan jaksa. Caroline Ellison, yang menjalankan Alameda Research, dan Ryan Salame, yang menjadi co-CEO FTX Digital Markets, keduanya menerima waktu yang lebih sedikit.

Beberapa laporan mengindikasikan bahwa Bankman-Fried mungkin telah mencoba mendapatkan grasi dari Trump dengan mengklaim dia memiliki "hubungan baik" dengan Partai Republik dan mendekati tokoh konservatif seperti Tucker Carlson. Di Polymarket, orang-orang yang bertaruh apakah Trump akan mengampuni SBF sebelum 2027 hanya memberikan peluang 6%.

Trump telah memberikan grasi kepada orang lain yang terhubung dengan dunia crypto. Pada Januari, segera setelah dia memulai masa jabatannya, dia mengampuni Ross Ulbricht, yang mendirikan marketplace Silk Road. Trump juga mengejutkan banyak orang pada Oktober dengan mengampuni Changpeng Zhao, yang dikenal sebagai CZ, yang dulu menjalankan Binance dan menjalani empat bulan di penjara. Trump kemudian mengatakan dia tidak mengenal Zhao.

Opsi hukum masih terbuka

Meskipun grasi dari Trump tidak mungkin, Bankman-Fried masih memiliki cara untuk menantang hukuman dan vonisnya melalui pengadilan.

Pada November, Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kedua mendengarkan argumen dari pengacara SBF yang ingin membatalkan hukuman mantan CEO tersebut. Hingga Kamis, pengadilan belum memposting keputusan apa pun ke catatan publik, tetapi putusan diharapkan pada suatu saat. Jika pengadilan banding menolak, Bankman-Fried bisa mengambil satu kesempatan terakhir dengan meminta Mahkamah Agung untuk meninjau kasusnya.

Caroline Ellison, yang mendapat hukuman dua tahun penjara, dijadwalkan akan bebas pada 21 Januari. Catatan dari Biro Penjara Federal menunjukkan dia dipindahkan pada Oktober dari fasilitas pemasyarakatan di Danbury, Connecticut ke kantor di New York City yang membantu narapidana beralih kembali ke masyarakat.

Pasar prediksi menunjukkan peluang kecil

Sean Combs, produser musik tersebut, hanya mendapat 8% di Kalshi setelah Trump secara eksplisit mengatakan dia tidak akan mengampuninya. Bob Menendez tidak jauh lebih baik, mantan senator New Jersey tersebut berada di 13%, nama lain yang ditolak Trump untuk pengampunan.

Roger Ver, yang dikenal sebagai "Bitcoin Jesus," muncul di 18% di pasar. Sam Bankman-Fried jauh di bawah pada 4%.

Pasar prediksi juga melacak beberapa nama besar lainnya yang tidak disebutkan Trump dalam wawancara Kamis. Walikota NYC Eric Adams berada di 17%, Edward Snowden di 16%, dan Steve Bannon di 15%.

