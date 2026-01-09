Optimism mengajukan proposal untuk menggunakan 50% pendapatan Superchain untuk pembelian kembali OP

Optimism mengusulkan perubahan struktural yang mengikat token-nya secara langsung dengan aktivitas jaringan dan pendapatan Superchain.

Ringkasan Optimism mengusulkan penggunaan 50% pendapatan Superchain untuk pembelian kembali OP.

Program ini akan diluncurkan pada bulan Februari menunggu voting tata kelola pada 22 Januari.

Token OP yang dibeli akan dikembalikan ke perbendaharaan untuk penggunaan tata kelola di masa depan.

Optimism bergerak menuju model yang akan melihat OP bertransisi dari token tata kelola murni.

Dalam postingan blog 8 Januari, Optimism Foundation menguraikan proposal tata kelola yang akan mengarahkan setengah dari semua pendapatan Superchain yang masuk untuk membeli token Optimism (OP) secara berulang, dengan program yang akan dimulai pada bulan Februari jika disetujui.

Mengubah pendapatan Superchain menjadi permintaan OP

Proposal ini berpusat pada pendapatan yang dihasilkan oleh Superchain, jaringan yang berkembang dari chain layer-2 yang dibangun menggunakan OP Stack. Ini termasuk Base, OP Mainnet, Unichain, World Chain, Ink, Soneium, dan lainnya. Setiap chain menyumbangkan sebagian pendapatan sequencer kembali ke Optimism berdasarkan perjanjian yang ada.

Selama 12 bulan terakhir, pendapatan tersebut mencapai total 5.868 ETH, yang semuanya telah mengalir ke perbendaharaan yang dikendalikan tata kelola. Seiring penggunaan Superchain yang meluas, kumpulan dana tersebut tumbuh bersamanya. Foundation sekarang ingin meresmikan hubungan antara aktivitas tersebut dan token OP.

Berdasarkan rencana tersebut, 50% dari pendapatan bulanan baru akan digunakan untuk membeli token OP selama periode uji coba 12 bulan. Setengah sisanya akan terus mendanai operasi Foundation dan pertumbuhan ekosistem.

Pembelian diharapkan dilakukan dengan cara yang membatasi gangguan pasar, dengan token dikembalikan ke perbendaharaan Collective daripada didistribusikan segera.

Tata kelola akan mempertahankan kontrol atas apa yang terjadi selanjutnya. Opsinya termasuk membakar token, mengalokasikannya untuk program staking masa depan, atau menggunakannya untuk insentif ekosistem lainnya seiring Superchain berkembang.

Pergeseran peran OP

Hingga saat ini, OP sebagian besar berfungsi sebagai token tata kelola, dengan nilai yang terikat secara longgar pada adopsi OP Stack. Foundation berpendapat bahwa struktur ini tidak lagi sesuai dengan skala yang telah dicapai Optimism.

Superchain saat ini menyumbang lebih dari 60% pangsa pasar biaya layer 2 dan memproses sekitar 13% dari total transaksi on-chain. Proposal ini membingkai pembelian kembali sebagai cara untuk membiarkan penggunaan tersebut mengalir kembali langsung ke OP, daripada berhenti pada akumulasi perbendaharaan.

Foundation menggambarkan langkah ini sebagai langkah awal, bukan desain final. Perubahan di masa depan dapat memperluas peran OP ke area seperti koordinasi infrastruktur bersama atau fungsi terkait sequencer, dengan mekanisme pembelian kembali diposisikan sebagai titik awal daripada perombakan menyeluruh.

Diskusi seputar proposal tersebut sedang berlangsung di forum tata kelola Optimism. Panggilan komunitas dengan kepemimpinan Optimism dijadwalkan pada 12 Januari, menjelang voting resmi pada 22 Januari. Jika disetujui, program pembelian kembali akan dimulai segera setelahnya.

OP turun 87% year-over-year dan lebih dari 90% dari rekor tertinggi sepanjang masa tahun 2024. Proposal baru ini dapat membantu meningkatkan harga token.