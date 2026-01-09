Harga XRP Berusaha Naik, Resistensi Membuat Pasar Tetap Menebak-nebak

Harga XRP memperluas kerugian dan diperdagangkan di bawah $2.120. Harga saat ini mencoba untuk memulai kenaikan baru dan menghadapi hambatan di dekat level $2.20.

Harga XRP memulai penurunan baru di bawah zona $2.20.

Harga saat ini diperdagangkan di bawah $2.20 dan Simple Moving Average 100-jam.

Terjadi penembusan di atas garis tren bearish penghubung dengan resistance di $2.10 pada grafik per jam pasangan XRP/USD (sumber data dari Kraken).

Pasangan ini dapat terus bergerak turun jika tetap di bawah $2.20.

Harga XRP Mencoba Pemulihan

Harga XRP gagal bertahan di atas $2.25 dan memulai penurunan baru, seperti Bitcoin dan Ethereum. Harga turun di bawah $2.20 dan $2.150 untuk memasuki zona bearish jangka pendek.

Harga bahkan melonjak di bawah $2.10. Level terendah terbentuk di $2.063, dan harga saat ini mencoba untuk pulih. Terjadi pergerakan di atas $2.120. Selain itu, terjadi penembusan di atas garis tren bearish penghubung dengan resistance di $2.10 pada grafik per jam pasangan XRP/USD.

Harga menguji level retracement Fib 23.6% dari pergerakan turun dari swing high $2.416 ke low $2.063. Harga saat ini diperdagangkan di bawah $2.20 dan Simple Moving Average 100-jam.

Jika terjadi pergerakan naik baru, harga mungkin menghadapi resistance di dekat level $2.1680. Resistance utama pertama berada di dekat level $2.20. Penutupan di atas $2.20 dapat mengirim harga ke $2.240 atau level retracement Fib 50% dari pergerakan turun dari swing high $2.416 ke low $2.063.

Hambatan berikutnya berada di $2.280. Pergerakan jelas di atas resistance $2.280 mungkin mengirim harga menuju resistance $2.320. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju resistance $2.350. Hambatan utama berikutnya bagi bulls mungkin berada di dekat $2.40.

Penurunan Lagi?

Jika XRP gagal menembus zona resistance $2.20, harga dapat memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $2.080. Support utama berikutnya berada di dekat level $2.050.

Jika terjadi penembusan ke bawah dan penutupan di bawah level $2.050, harga mungkin terus turun menuju $2.00. Support utama berikutnya berada di dekat zona $1.9650, di bawahnya harga dapat terus turun menuju $1.880.

Indikator Teknikal

MACD Per Jam – MACD untuk XRP/USD saat ini kehilangan momentum di zona bearish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk XRP/USD saat ini berada di bawah level 50.

Level Support Utama – $2.080 dan $2.050.

Level Resistance Utama – $2.1680 dan $2.240.