BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga XRP memperpanjang kerugian dan diperdagangkan di bawah $2.120. Harga sekarang mencoba untuk memulai peningkatan baru dan menghadapi hambatan di dekat level $2.20. Harga XRP mulaiHarga XRP memperpanjang kerugian dan diperdagangkan di bawah $2.120. Harga sekarang mencoba untuk memulai peningkatan baru dan menghadapi hambatan di dekat level $2.20. Harga XRP mulai

Harga XRP Berusaha Naik, Resistensi Membuat Pasar Tetap Menebak-nebak

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/09 12:08
XRP
XRP$2.114-1.21%
GAINS
GAINS$0.01413+1.50%
Nowchain
NOW$0.00083-12.63%
NEAR
NEAR$1.791-3.65%
Movement
MOVE$0.03999+8.75%

Harga XRP memperluas kerugian dan diperdagangkan di bawah $2.120. Harga saat ini mencoba untuk memulai kenaikan baru dan menghadapi hambatan di dekat level $2.20.

  • Harga XRP memulai penurunan baru di bawah zona $2.20.
  • Harga saat ini diperdagangkan di bawah $2.20 dan Simple Moving Average 100-jam.
  • Terjadi penembusan di atas garis tren bearish penghubung dengan resistance di $2.10 pada grafik per jam pasangan XRP/USD (sumber data dari Kraken).
  • Pasangan ini dapat terus bergerak turun jika tetap di bawah $2.20.

Harga XRP Mencoba Pemulihan

Harga XRP gagal bertahan di atas $2.25 dan memulai penurunan baru, seperti Bitcoin dan Ethereum. Harga turun di bawah $2.20 dan $2.150 untuk memasuki zona bearish jangka pendek.

Harga bahkan melonjak di bawah $2.10. Level terendah terbentuk di $2.063, dan harga saat ini mencoba untuk pulih. Terjadi pergerakan di atas $2.120. Selain itu, terjadi penembusan di atas garis tren bearish penghubung dengan resistance di $2.10 pada grafik per jam pasangan XRP/USD.

Harga menguji level retracement Fib 23.6% dari pergerakan turun dari swing high $2.416 ke low $2.063. Harga saat ini diperdagangkan di bawah $2.20 dan Simple Moving Average 100-jam.

Jika terjadi pergerakan naik baru, harga mungkin menghadapi resistance di dekat level $2.1680. Resistance utama pertama berada di dekat level $2.20. Penutupan di atas $2.20 dapat mengirim harga ke $2.240 atau level retracement Fib 50% dari pergerakan turun dari swing high $2.416 ke low $2.063.

XRP Price

Hambatan berikutnya berada di $2.280. Pergerakan jelas di atas resistance $2.280 mungkin mengirim harga menuju resistance $2.320. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju resistance $2.350. Hambatan utama berikutnya bagi bulls mungkin berada di dekat $2.40.

Penurunan Lagi?

Jika XRP gagal menembus zona resistance $2.20, harga dapat memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $2.080. Support utama berikutnya berada di dekat level $2.050.

Jika terjadi penembusan ke bawah dan penutupan di bawah level $2.050, harga mungkin terus turun menuju $2.00. Support utama berikutnya berada di dekat zona $1.9650, di bawahnya harga dapat terus turun menuju $1.880.

Indikator Teknikal

MACD Per Jam – MACD untuk XRP/USD saat ini kehilangan momentum di zona bearish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk XRP/USD saat ini berada di bawah level 50.

Level Support Utama – $2.080 dan $2.050.

Level Resistance Utama – $2.1680 dan $2.240.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.114
$2.114$2.114
-1.94%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45