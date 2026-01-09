Mengikuti Lighter, 23 DEX Perp bervolume tinggi ini mungkin menjadi "pemenang besar" tahun 2026.

Ditulis oleh: June, Deep Tide TechFlow

Dengan Lighter menyelesaikan TGE-nya pada akhir 2025, fokus perhatian di ruang DEX kontrak perpetual mulai bergeser, dengan pasar secara bertahap beralih ke evaluasi batch proyek penerbitan token potensial berikutnya.

Berdasarkan tren saat ini, tahun 2026 sangat mungkin melihat gelombang rilis kuat yang baru. Banyak bursa terdesentralisasi (DEX) yang menawarkan kontrak perpetual masih dalam tahap pra-TGE, tetapi telah meluncurkan program poin atau insentif yang sedang berlangsung, menghasilkan volume perdagangan on-chain yang substansial dengan partisipasi pengguna yang genuine.

Bagi peserta yang ingin merencanakan lebih awal, memahami kinerja saat ini dari proyek-proyek ini lebih penting daripada sekadar mengejar narasi.

Berdasarkan data volume perdagangan kontrak perpetual DefiLlama selama 30 hari terakhir, berikut adalah daftar Perp DEX peringkat teratas yang belum menerbitkan token mereka sendiri, untuk referensi dan penelitian.

Berdasarkan volume perdagangan, token belum terdaftar Perp DEX yang paling patut diperhatikan di tahun 2026.

EdgeX (@edgeX_exchange)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #4

Volume perdagangan 30 hari: $91,005 miliar

Pendanaan: Diinkubasi oleh Amber Group

EdgeX adalah DEX kontrak perpetual dan spot berkinerja tinggi yang dibangun di StarkEx (teknologi ZK-rollup Ethereum L2), menawarkan eksekusi latensi ultra-rendah, likuiditas dalam, dan perdagangan self-custody melalui aplikasi mobile/web.

Mengkhususkan diri dalam perdagangan buku pesanan tingkat profesional, dengan hingga 200.000 TPS dan jaring pengaman penarikan wajib.

GRVT (@grvt_io)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #6

Volume perdagangan 30 hari: $35,683 miliar

Pendanaan: $35 juta (QCP Singapore, ABCDE Capital, Further Ventures, dll.)

GRVT adalah bursa derivatif cryptocurrency hybrid yang dibangun di ZKsync Validium L2, menggabungkan pengalaman pengguna tingkat CEX dengan teknologi privasi fully self-custody dan zero-knowledge untuk perdagangan kontrak perpetual dan opsi.

Memelopori model "bursa hybrid" untuk menghubungkan keuangan tradisional (TradFi) dan keuangan terdesentralisasi (DeFi); sangat menekankan kepatuhan dan skalabilitas untuk pengguna institusional/ritel.

Paradex (@paradex)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #7

Volume perdagangan 30 hari: $30,249 miliar

Pendanaan: Diinkubasi oleh Paradigm (platform likuiditas institusional derivatif kripto)

Paradex adalah DEX kontrak perpetual tanpa biaya yang berfokus pada privasi, dibangun di rantai aplikasi berkinerja tinggi Starknet, mendukung likuiditas dalam di ratusan pasar, termasuk cryptocurrency dan pasar pra-pasar.

Berfokus pada ekosistem DeFi terpadu, menampilkan penyelesaian atomik, privasi tingkat institusional, dan pengalaman perdagangan yang dioptimalkan untuk mobile.

Extended (@extendedapp)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #8

Volume perdagangan 30 hari: $29,309 miliar

Pendanaan: Mengumpulkan $6,5 juta (StarkWare, Semantic Ventures, Cherry Crypto)

Extended adalah bursa futures perpetual terdesentralisasi berkinerja tinggi di Starknet, menawarkan lebih dari 50 pasar (cryptocurrency dan aset keuangan tradisional seperti emas, minyak, S&P 500, Nasdaq, dll.), hingga 100x leverage, likuiditas dalam, biaya rendah, dan koneksi mulus ke dompet EVM tanpa perlu jembatan.

Didirikan oleh mantan eksekutif Revolut, dengan Ruslan Fakhrutdinov (mantan kepala bisnis kripto Revolut) sebagai CEO, Starknet bermigrasi dari StarkEx ke StarkEx pada tahun 2025 untuk mencapai komposabilitas penuh.

Pacifica (@pacifica_fi)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #9

Volume perdagangan 30 hari: $17,783 miliar

Pendanaan: Dana mandiri

Pacifica adalah DEX futures perpetual hybrid asli di Solana, dilengkapi dengan alat bantu AI, menggunakan pencocokan pesanan off-chain untuk meningkatkan kecepatan, dan penyelesaian on-chain untuk memastikan keamanan dan transparansi.

Tim memiliki latar belakang profesional di Binance, FTX (termasuk mantan COO Constance Wang), Jane Street, Fidelity, dan OpenAI; mereka memprioritaskan desain yang berpusat pada trader dan tidak memiliki insentif token asli.

Reya (@reya_xyz)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #10

Volume perdagangan 30 hari: $14,615 miliar

Pendanaan: $19 juta (Coinbase Ventures, Stani Kulechow, Framework Ventures, dll.)

Reya adalah DEX futures perpetual berkinerja tinggi yang dibangun di Reya Chain (L2 yang dioptimalkan transaksi berdasarkan arsitektur rollup Ethereum), menampilkan eksekusi tingkat milidetik, perdagangan tanpa gas, likuiditas bersama yang dalam melalui pool pasif, dan mekanisme pencocokan FIFO yang tahan MEV.

Didirikan oleh veteran DeFi di balik Voltz Protocol; mengkhususkan diri dalam mekanisme margin yang sangat efisien modal (hingga 3,5x lebih efisien untuk trader), kolateralisasi silang dengan aset berbunga, dan kinerja tingkat institusional yang dijamin oleh validator Ethereum.

Trade.xyz (@tradexyz)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #11

Volume perdagangan 30 hari: $11,684 miliar

Pendanaan: Dana mandiri

Trade.xyz adalah DEX kontrak perpetual profesional yang diterapkan di Hyperliquid L1 (melalui HIP-3), menyediakan akses langsung ke buku pesanan on-chain berkecepatan tinggi Hypercore sambil berfokus pada perdagangan 24/7 aset non-kripto seperti saham AS dan indeks.

Dibangun oleh tim Hyperunit; fitur menonjolnya adalah likuiditas 24/7 untuk kontrak perpetual ekuitas tradisional dengan biaya ultra-rendah dan penerapan pasar tanpa izin dalam ekosistem Hyperliquid.

Nado (@nadoHQ)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #12

Volume perdagangan 30 hari: $10,341 miliar

Pendanaan: Tidak diungkapkan

Nado adalah DEX Central Limit Order Book (CLOB) berkinerja tinggi yang dibangun di Ink (Ethereum L2 Kraken), menawarkan perdagangan cross-margin terpadu untuk spot, margin, dan futures perpetual, dengan latensi seperti CEX 5-15 milidetik dan kemampuan self-custody penuh.

Dikembangkan oleh kontributor inti tim Kraken; mengkhususkan diri dalam mencapai efisiensi modal superior melalui netting jaminan dinamis, integrasi dengan pasar uang, dan vault penyedia likuiditas yang menghasilkan yield dari arus perdagangan.

Variational (@variational_io)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #17

Volume perdagangan 30 hari: $9,65 miliar

Pendanaan: $13 juta (Coinbase Ventures, Dragonfly, Sequoia Capital, dll.)

Variational adalah protokol perdagangan derivatif peer-to-peer di Arbitrum yang mendukung aplikasi seperti Omni (platform kontrak perpetual ritel), mendukung ratusan pasar, memiliki biaya perdagangan nol, dan mengagregasi likuiditas melalui model permintaan kuotasi (RFQ).

Didirikan oleh mantan eksekutif Genesis Trading dengan keahlian market-making yang mendalam, inovasi kuncinya mencakup penyelesaian bilateral derivatif yang dapat disesuaikan (termasuk opsi eksotis dan opsi), pencatatan aset cepat, dan redistribusi pendapatan langsung kepada pengguna dan penyedia likuiditas.

Based (@BasedOneX)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #29

Volume perdagangan 30 hari: $3,491 miliar

Pendanaan: Tidak diungkapkan (Delphi Ventures, Ethena)

Based adalah front-end perdagangan tingkat profesional (aplikasi super) yang dibangun di Hyperliquid L1, menyediakan akses mulus ke buku pesanan on-chain berkinerja tinggi Hyperliquid untuk perdagangan futures perpetual, menampilkan alat canggih, credit farming, dan integrasi hadiah.

Dengan cepat menjadi aplikasi dominan di Hyperliquid, menangkap pangsa pasar yang signifikan melalui pengalaman pengguna superior dan generasi pendapatan untuk trader dan penyedia likuiditas.

Ostium (@OstiumLabs)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #34

Volume perdagangan 30 hari: $2,377 miliar

Pendanaan: $24 juta (General Catalyst, Jump Crypto, Coinbase Ventures, dll.)

Ostium adalah bursa kontrak perpetual terdesentralisasi di Arbitrum yang mengkhususkan diri dalam perdagangan eksposur sintetis aset dunia nyata (seperti komoditas seperti emas/minyak, forex, saham, dan indeks) dan cryptocurrency. Menggunakan model RFQ untuk mencapai spread sempit dan likuiditas dalam tanpa memerlukan tokenisasi.

Didirikan oleh alumni Harvard, berkomitmen untuk mengganggu broker CFD tradisional dengan menyediakan alternatif on-chain yang transparan dan self-custody dengan eksekusi yang dapat diverifikasi dan tanpa risiko broker-dealer.

Ethereal (@etherealdex)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #37

Volume perdagangan 30 hari: $1,563 miliar

Pendanaan: Tidak diungkapkan

Ethereal adalah DEX spot dan kontrak perpetual non-custodial yang dibangun di Ethena Network (sebagai rantai aplikasi L3 berkinerja tinggi), menggunakan USDe sebagai jaminan utama, mencapai eksekusi tingkat CEX dengan latensi kurang dari 20 milidetik dan operasi self-custody penuh.

Proyek asli Ethena, terintegrasi mendalam dengan persetujuan governance ENA; bertujuan menjadi venue on-chain unggulan untuk hedging dan perdagangan di sekitar USDe, menawarkan hadiah stablecoin berbunga dan potensi mendistribusikan token kepada pemegang ENA.

Vest (@VestExchange)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #39

Volume perdagangan 30 hari: $1,286 miliar

Pendanaan: $5 juta (Jane Street, Amber Group, Big Brain Holdings, dll.)

Vest adalah bursa futures perpetual terdesentralisasi di Arbitrum, menampilkan mesin zkRisk untuk penetapan harga risiko real-time, open interest tidak terbatas, pencatatan aset cepat (termasuk long-tail dan aset dunia nyata), dan likuiditas yang sangat efisien modal tanpa risiko insolvensi.

Mengkhususkan diri dalam menyediakan akses masyarakat umum ke ribuan pasar (cryptocurrency, saham, forex) melalui penetapan harga yang adil dan tahan manipulasi serta tanpa batas posisi.

Astros (@astros_ag)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #58

Volume perdagangan 30 hari: $170,35 juta

Pendanaan: Diinkubasi oleh NAVI Protocol (protokol likuiditas terkemuka Sui)

Astros adalah DEX futures perpetual asli di Sui yang menyediakan perdagangan leverage tinggi dengan likuiditas dalam dengan mengintegrasikan langsung pool pinjaman NAVI Protocol untuk meningkatkan efisiensi modal dan menghasilkan pengembalian nyata.

Didirikan oleh Jerry Liu, Sui memanfaatkan kinerja tinggi rantai Sui dan menciptakan ekosistem perdagangan-pinjaman yang berkelanjutan sendiri yang tidak bergantung pada insentif token, memposisikan Sui sebagai hub derivatif tingkat atas.

Hibachi (@hibachi_xyz)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #64

Volume perdagangan 30 hari: $204,34 juta

Pendanaan: Mengumpulkan $5 juta (Dragonfly, Electric Capital, echo)

Hibachi adalah bursa kontrak perpetual terdesentralisasi yang mengutamakan privasi di Arbitrum dan Base, menampilkan CLOB off-chain dengan latensi di bawah 10 milidetik, posisi/saldo kripto zk yang diimplementasikan melalui Celestia DA, dan penyelesaian on-chain penuh dengan bukti solvabilitas.

Didirikan oleh tim elit dari Citadel, Tower Research, IMC, Meta, Google, dan Hashflow;

Memelopori perdagangan "dapat dibuktikan" dengan privasi tingkat institusional, kecepatan seperti CEX, dan self-custody yang tidak berkompromi.

Bullpen (@BullpenFi)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #71

Volume perdagangan 30 hari: $162,09 juta

Pendanaan: Tidak diungkapkan (Delphi Ventures, 6th Man Ventures)

Bullpen adalah terminal perdagangan on-chain yang menyediakan akses mulus ke perdagangan futures perpetual dan spot di Hyperliquid L1, pasar spot Solana (termasuk koin Meme), dan pasar prediksi melalui Polymarket melalui antarmuka terpadu yang ramah mobile.

Didirikan oleh KOL Ansem; berfokus pada penyediaan alat tingkat profesional, eksekusi satu klik, dan agregasi lintas protokol untuk trader ritel dan profesional.

Liquid (@liquidtrading)

Peringkat volume perdagangan kontrak perpetual 30 hari: #72

Volume perdagangan 30 hari: $156,55 juta

Pendanaan: $7,6 juta (Paradigm, General Catalyst, Alpen Capital, dll.)

Liquid adalah agregator DEX kontrak perpetual non-custodial yang mengintegrasikan venue top seperti Hyperliquid, Lighter, dan Ostium ke dalam aplikasi mobile-first, menyediakan manajemen posisi lintas platform, vault yield, analitik real-time, dan alat risiko otomatis.

Didirikan oleh Franklyn Wang (mantan kepala Two Sigma AI); mengkhususkan diri dalam menyederhanakan perdagangan kontrak perpetual yang terfragmentasi, menyediakan eksekusi optimal, biaya yang dikurangi dan fungsionalitas tingkat institusional, sambil mempertahankan self-custody penuh di berbagai rantai.

StandX (@StandX_Official)

Pendanaan: Dana mandiri

StandX adalah DEX futures perpetual terdesentralisasi yang berjalan di Solana dan BNB Chain. Menampilkan kemampuan perdagangan berkinerja tinggi dan menggunakan DUSD (stablecoin berbunga asli) sebagai jaminan margin eksklusif, memungkinkan pengguna secara otomatis mendapatkan pendapatan pasif tanpa staking atau mengunci saham mereka.

Didirikan oleh tim berpengalaman termasuk mantan Kepala Kontrak Binance dan insinyur Goldman Sachs; berinovasi dengan membuat modal margin yang menganggur menjadi produktif sambil mempertahankan desain platform Delta-netral dan aktivitas berbasis poin untuk trader/LP.

Backpack (@Backpack)

Volume perdagangan 30 hari: $32 miliar (futures perpetual)

Pendanaan: $37 juta (Placeholder, FTX Ventures, Wintermute, dll.)

Backpack Exchange adalah bursa cryptocurrency terpusat (CEX) yang diatur yang menawarkan perdagangan spot, margin, dan futures perpetual dengan kolateralisasi silang, pinjaman, dan fitur biaya rendah, serta integrasi mulus dengan dompet self-custody Backpack multi-rantai.

Didirikan oleh Armani Ferrante (tim Coral di balik Mad Lads xNFTs); menonjol sebagai platform hybrid dompet-bursa dengan akar Solana yang kuat, mendapatkan regulasi UE melalui akuisisi FTX EU, dan volume perdagangan kontrak perpetual tingginya sebanding dengan CEX besar.

Fase testnet publik

Decibel (@DecibelTrade)

Pendanaan: Tidak diungkapkan

Decibel adalah mesin perdagangan fully on-chain yang dibangun secara native di Aptos. Menyatukan perdagangan spot, futures perpetual, dan strategi yield dalam antarmuka cross-margin, multi-collateral tunggal, menawarkan kecepatan seperti CEX dan finalitas sub-detik. Dikembangkan dalam kolaborasi dengan Aptos Labs dan Decibel Foundation.

Didukung langsung oleh Aptos Labs, dirancang sebagai lapisan eksekusi netral dan dapat disusun untuk pasar on-chain global; saat ini dalam fase testnet publik.

Cara berpartisipasi:

Kunjungi app.decibel.trade, hubungkan dompet Aptos Anda, mint test USDC, dan berdagang (kontrak perpetual, spot, vault) untuk mendapatkan XP berdasarkan volume perdagangan dan peringkat.

Berpartisipasi dalam arena perdagangan.

Tambahkan daftar tunggu deposit ke decibel.trade.

RiseX (@risextrade)

Pendanaan: Tidak diungkapkan

RiseX (RISEx) adalah DEX kontrak perpetual terintegrasi unggulan di Rise Chain (Ethereum L2 berkinerja tinggi), menampilkan buku pesanan full-chain, likuiditas bersama melalui MarketCore, eksekusi tingkat CEX, dan kemampuan penerapan pasar yang dapat diprogram untuk kontrak spot/perpetual. Dukungan masa depan akan mencakup opsi dan pasar prediksi.

Didukung oleh infrastruktur latensi ultra-rendah Rise Chain (mengintegrasikan teknologi dari BSX Labs yang diakuisisi); diposisikan sebagai rumah pasar on-chain global; saat ini dalam fase testnet publik, dengan rencana meluncurkan mainnet di awal 2026.

Cara berpartisipasi:

Kunjungi testnet.rise.trade, hubungkan dompet EVM Anda, dan klaim test USDC Anda.

Dapatkan poin dengan melakukan transaksi setiap hari.

lainnya

01.xyz (@01Exchange)

Status saat ini: Testnet pribadi (khusus undangan)

Pendanaan: Tidak diungkapkan

01.xyz adalah bursa futures perpetual terdesentralisasi yang didukung oleh blockchain N1 (memanfaatkan mesin NordVM berkinerja tinggi), menawarkan kecepatan tingkat CEX, latensi rendah, dan buku pesanan kaya fitur sambil mempertahankan transparansi on-chain penuh dan self-custody. Dibangun oleh trader berpengalaman yang fokus pada presisi dan keunggulan.

Saat ini dalam fase testnet pribadi, diposisikan sebagai venue generasi berikutnya untuk perdagangan kontrak perpetual skala tak terbatas berdasarkan infrastruktur Layer 1 khusus.

Cara berpartisipasi:

Khusus undangan; tidak ada kode publik yang tersedia.

Untuk mendapatkan kode akses, silakan ikuti/balas postingan @01Exchange, berinteraksi dengan anggota komunitas yang membagikan kode, atau kirim pesan pribadi ke pengguna aktif.

Setelah masuk, lakukan banyak transaksi, undang teman, dan berpartisipasi dalam acara/kepemimpinan.

Cascade (@cascade_xyz)

Status saat ini: Deposit akses awal sekarang tersedia (khusus undangan); perdagangan belum tersedia.

Pendanaan: Mengumpulkan $15 juta (dari Coinbase Ventures, Polychain Capital, Variant Fund, dll.)

Cascade adalah DEX kontrak perpetual berkinerja tinggi di Arbitrum, menekankan likuiditas dalam, spread sempit, dan eksekusi tingkat institusional untuk cryptocurrency dan berpotensi rentang kelas aset yang lebih luas.

Sebelum peluncuran perdagangan skala penuh, momentum sedang dibangun melalui strategi likuiditas dan poin hadiah.

Cara berpartisipasi:

Khusus undangan ketat; kode akses diperlukan untuk deposit/pra-alokasi.

Kode akan didistribusikan dalam jumlah terbatas/secara acak kepada pengguna di daftar tunggu atau melalui komunitas.

Setelah mendapatkan kode: Deposit/pra-alokasi ke CLS (batas terbaru sekitar $1 juta hingga $3 juta secara total, $10.000 per akun) untuk mendapatkan poin.

Catatan: Sumber data: DefiLlama (per 5 Januari), SoSoValue, CryptoRank. Informasi dikompilasi dan disusun dengan bantuan Grok.