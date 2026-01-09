Dengan ketegangan tinggi di Minnesota, agen perbatasan menembak 2 orang dalam pemeriksaan lalu lintas di Oregon

MINNEAPOLIS, USA – Ketegangan atas tindakan keras imigrasi Presiden AS Donald Trump meningkat di seluruh Amerika Serikat pada Kamis, 8 Januari, setelah penembakan kedua yang melibatkan petugas imigrasi dalam dua hari, memperdalam perpecahan antara pejabat negara bagian dan federal mengenai bagaimana dan mengapa penembakan tersebut terjadi.

Protes meningkat di Minnesota menyusul penembakan fatal terhadap seorang ibu berusia 37 tahun oleh petugas Immigration and Customs Enforcement pada Rabu. Pejabat Minnesota dan AS memberikan laporan yang sangat berbeda mengenai penembakan tersebut, dan penyelidik negara bagian mengeluhkan mereka dihalangi dari penyelidikan federal.

Kemudian di Oregon, seorang agen Patroli Perbatasan AS menembak dan melukai seorang pria dan seorang wanita di Portland pada Kamis sore. Sekali lagi, pejabat lokal, yang segera menyerukan ketenangan, mengatakan mereka tidak dapat memverifikasi laporan pemerintah federal mengenai insiden tersebut.

Dalam kedua kasus, walikota dan gubernur Demokrat menuntut pemerintahan Trump menarik petugas federal, yang sebagian besar telah ditempatkan di kota-kota yang dipimpin Demokrat dalam langkah yang disetujui oleh banyak pendukung Presiden setelah Trump berkampanye dengan janji untuk mendeportasi imigran tanpa dokumen.

Demokrat dan aktivis hak sipil telah mengecam operasi penegakan yang agresif sebagai provokasi yang tidak perlu.

"Ketika seorang presiden mendukung pemisahan keluarga dan berusaha memerintah melalui rasa takut dan kebencian daripada nilai-nilai bersama, Anda menciptakan lingkungan tanpa hukum dan kecerobohan," kata Gubernur Oregon Tina Kotek.

Dalam penembakan Minneapolis dan Portland, pejabat AS berpendapat bahwa ini merupakan bagian dari tren peningkatan tersangka kriminal dan aktivis anti-Trump yang menggunakan mobil mereka sebagai senjata, meskipun bukti video terkadang bertentangan dengan klaim mereka.

Di Minnesota, seorang petugas ICE menembak mati Renee Nichole Good, seorang warga negara AS yang menurut seorang aktivis sedang berpartisipasi dalam "patroli lingkungan" yang mengamati kegiatan ICE. Pejabat AS menuduh dia mencoba menabrak agen tersebut, sementara pembela wanita tersebut mengatakan mereka percaya video menunjukkan dia mengemudi menjauh dari petugas.

Dalam insiden Portland, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan pengemudi, yang diduga anggota geng Venezuela, mencoba "menjadikan senjata" kendaraannya dan menabrak agen. Sebagai tanggapan, DHS mengatakan "seorang agen menembakkan tembakan defensif" dan pengemudi serta penumpang melarikan diri. Polisi Portland mengatakan dua korban tembak kemudian ditemukan sekitar dua mil (tiga km) jauhnya dan dibawa ke rumah sakit.

Garda Nasional dalam siaga

Menghadapi potensi kerusuhan sipil, Gubernur Minnesota Tim Walz telah menempatkan Garda Nasional negara bagian dalam siaga.

Ratusan demonstran berkumpul di Minneapolis pada Kamis, menyerukan "memalukan" dan "pembunuhan" kepada petugas federal bersenjata dan bertopeng, beberapa di antaranya menggunakan gas air mata dan peluru merica pada para pengunjuk rasa.

"Saya merasa kita berada di titik balik. Saya tidak bisa cukup mengatakannya, tetapi keadaan harus berubah," kata pengunjuk rasa Minneapolis Rachel Hoppei, 52.

"Kami tidak menginginkan Anda," katanya tentang petugas federal. "Anda tidak berhak berada di sini. Anda menghancurkan komunitas kami."

Pejabat Minnesota mengeluhkan mereka ditolak akses ke bukti tempat kejadian, materi kasus atau wawancara. Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengatakan kepada wartawan di New York bahwa Minnesota sama sekali tidak memiliki yurisdiksi.

Tanpa akses, Biro Penangkapan Kriminal Minnesota mengatakan telah menarik diri dari penyelidikan.

Agen ICE yang menembak Good adalah di antara 2.000 petugas federal yang ditempatkan pemerintahan Trump ke area Minneapolis dalam apa yang digambarkan sebagai "operasi DHS terbesar yang pernah ada." Bagian dari tindakan keras nasional Trump terhadap migran, operasi ini juga dipasang sebagai respons terhadap penyelidikan bermuatan politik atas tuduhan penipuan terhadap beberapa kelompok nirlaba di komunitas Somalia.

Insiden sebelumnya

Wakil Presiden JD Vance, selama konferensi pers, berulang kali menyebut tindakan Good sebagai "serangan" terhadap penegak hukum dan mengatakan agen tersebut layak mendapat "rasa terima kasih."

Vance mengatakan agen yang sama telah diseret oleh mobil tahun lalu dan menderita luka yang memerlukan 33 jahitan. Deskripsi tersebut cocok dengan kasus dari Juni 2025, ketika seorang migran yang tinggal di negara itu secara ilegal mencoba melarikan diri saat agen ICE mencoba menangkapnya di Bloomington, Minnesota, menyeret satu petugas sekitar 100 yard (91 meter).

Petugas tersebut, yang diidentifikasi dalam catatan pengadilan sebagai Jonathan Ross, menderita luka di lengan dan tangannya yang memerlukan total 33 jahitan untuk menutupnya, menurut jaksa. Pengemudi tersebut dihukum bulan lalu karena menyerang petugas federal.

DHS menolak mengidentifikasi agen tersebut.

Sementara itu, lebih banyak detail mulai muncul tentang Good, yang memiliki seorang putri berusia 15 tahun dan dua putra berusia 12 dan 6 tahun, menurut Washington Post.

Michelle Gross, presiden Community United Against Police Brutality yang berbasis di Minnesota dan paralegal untuk National Lawyers Guild, mengatakan kepada Reuters dia tahu langsung keterlibatan Good sebagai salah satu dari ratusan anggota komunitas yang mengambil bagian dalam patroli "pengamat" lingkungan, dan "telah melakukan itu" ketika dia dibunuh.

Gross membantah pernyataan Noem bahwa Good "telah menguntit dan menghalangi" pekerjaan agen sepanjang hari.

"Sama sekali tidak ada pembenaran untuk kekuatan mematikan," kata Gross. "Orang-orang hanya menjalankan hak Amandemen Pertama mereka untuk merekam video polisi."

Yang masih sangat diperdebatkan di antara pejabat federal dan negara bagian adalah apa yang terjadi pada saat-saat menjelang pembunuhan Good.

Video saksi menunjukkan dua petugas bertopeng mendekati mobil Good, yang berhenti pada sudut tegak lurus di jalan Minneapolis. Ketika satu petugas memerintahkan Good keluar dari mobil dan meraih gagang pintunya, mobil tersebut sebentar mundur dan kemudian mulai melaju ke depan, berbelok ke kanan.

Seorang petugas ketiga menghunus senjatanya dan menembak tiga kali sambil melompat ke belakang, dengan tembakan terakhir diarahkan melalui jendela pengemudi setelah bemper mobil tampaknya telah melewati tubuhnya.

Tidak jelas dari video apakah mobil bersentuhan dengan petugas tersebut, yang tetap berdiri dan terlihat berjalan setelah insiden. Trump mengatakan di media sosial bahwa wanita itu "menabrak Petugas ICE." – Rappler.com