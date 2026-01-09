Regulator Australia memperingatkan lonjakan keluhan tentang dugaan penyalahgunaan gambar AI oleh Grok.

PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa, menurut Decrypt, Komisioner eSafety Australia, Julie Inman Grant, menyatakan bahwa jumlah keluhan terkait Grok, model AI milik Elon Musk, yang menghasilkan gambar berbasis gender tanpa persetujuan telah meningkat dua kali lipat dibandingkan akhir tahun 2025, dengan beberapa di antaranya melibatkan pornografi anak. Fitur "Spicy Mode" Grok telah dituduh berkontribusi terhadap penyalahgunaan deepfake AI dan telah dinyatakan ilegal oleh Uni Eropa. Grant menekankan bahwa, sesuai dengan peraturan Australia, platform harus memperkuat pengawasan terhadap konten yang dihasilkan AI, dan eSafety akan melakukan investigasi serta mengambil tindakan hukum.

