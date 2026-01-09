BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Jaringan Gas OQ (OQGN) yang dikendalikan negara Oman dilaporkan berencana menghabiskan hampir $1 miliar untuk membangun jaringan hidrogen khusus daripada mengubah fungsi jaringan yang sudah adaJaringan Gas OQ (OQGN) yang dikendalikan negara Oman dilaporkan berencana menghabiskan hampir $1 miliar untuk membangun jaringan hidrogen khusus daripada mengubah fungsi jaringan yang sudah ada

OQGN Oman Rencanakan Jaringan Hidrogen Murni Senilai $1 miliar

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/09 14:30
Notcoin
NOT$0.0006557-6.44%
ALI
ALI$0.00299+10.33%
ArchLoot
AL$0.0117--%

OQ Gas Networks (OQGN) yang dikendalikan negara Oman dilaporkan berencana menghabiskan hampir $1 miliar untuk membangun jaringan hidrogen khusus daripada mengalihfungsikan infrastruktur yang ada.

"Pengalihfungsian mungkin terjadi nanti, tetapi tidak selama pembangunan awal ini," kata CEO Mansoor Ali Al Abdali kepada The Energy Year, sebuah media berita keuangan.

Perusahaan berencana mengembangkan sekitar 200km pipa di Duqm, berpotensi diperpanjang hingga Salalah.

Al Abdali mengatakan keputusan investasi akhir (FID) perusahaan bergantung pada apakah pengembang hidrogen membuat FID mereka sendiri. 

"Pemerintah telah memberikan lima konsesi di Duqm, tetapi kami memerlukan kejelasan mengenai mana yang akan dilanjutkan," katanya.

Pada Mei 2025, perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Fluxys yang berbasis di Belgia untuk pengembangan jaringan hidrogen dan dengan Gasunie yang berkantor pusat di Belanda untuk mengeksplorasi pengembangan jalur hidrogen Eropa-Oman.

Konstruksi sedang berlangsung pada jalur loop Fahud-ke-Sohar sepanjang 193km, yang akan menambah 9 juta meter kubik standar metrik per hari ke kapasitas jaringan gas utara OQGN.

Perusahaan yang terdaftar di Muscat ini memiliki dan mengoperasikan lebih dari 4.200 km pipa gas bertekanan tinggi dan mengelola distribusi gas di lokasi industri, termasuk yang dioperasikan oleh Madayn milik negara.

Bacaan lebih lanjut:

  • Timur Tengah akan menguasai 10% investasi hidrogen global
  • Oman memajukan proyek ekspor hidrogen cair
  • OQGN mengundang penawaran untuk pipa penangkapan karbon pertama Oman

Public Investment Fund Arab Saudi dan Qatar Investment Authority berinvestasi di OQGN selama penawaran umum perdana pada tahun 2023.

Perusahaan sedang berdiskusi dengan Sohar Industrial City untuk membangun pipa karbon dioksida sepanjang 200km untuk penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon serta mendukung tujuan dekarbonisasi.

"Kami sedang mempelajari ekspansi regional di seluruh GCC dan pasar di mana model kami dapat direplikasi," kata CEO tersebut.

Saham OQGN ditutup pada OMR0,201 pada hari Kamis, naik 40 persen dalam setahun terakhir.

Peluang Pasar
Logo Notcoin
Harga Notcoin(NOT)
$0.0006557
$0.0006557$0.0006557
-10.52%
USD
Grafik Harga Live Notcoin (NOT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45