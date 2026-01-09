OQGN Oman Rencanakan Jaringan Hidrogen Murni Senilai $1 miliar

OQ Gas Networks (OQGN) yang dikendalikan negara Oman dilaporkan berencana menghabiskan hampir $1 miliar untuk membangun jaringan hidrogen khusus daripada mengalihfungsikan infrastruktur yang ada.

"Pengalihfungsian mungkin terjadi nanti, tetapi tidak selama pembangunan awal ini," kata CEO Mansoor Ali Al Abdali kepada The Energy Year, sebuah media berita keuangan.

Perusahaan berencana mengembangkan sekitar 200km pipa di Duqm, berpotensi diperpanjang hingga Salalah.

Al Abdali mengatakan keputusan investasi akhir (FID) perusahaan bergantung pada apakah pengembang hidrogen membuat FID mereka sendiri.

"Pemerintah telah memberikan lima konsesi di Duqm, tetapi kami memerlukan kejelasan mengenai mana yang akan dilanjutkan," katanya.

Pada Mei 2025, perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Fluxys yang berbasis di Belgia untuk pengembangan jaringan hidrogen dan dengan Gasunie yang berkantor pusat di Belanda untuk mengeksplorasi pengembangan jalur hidrogen Eropa-Oman.

Konstruksi sedang berlangsung pada jalur loop Fahud-ke-Sohar sepanjang 193km, yang akan menambah 9 juta meter kubik standar metrik per hari ke kapasitas jaringan gas utara OQGN.

Perusahaan yang terdaftar di Muscat ini memiliki dan mengoperasikan lebih dari 4.200 km pipa gas bertekanan tinggi dan mengelola distribusi gas di lokasi industri, termasuk yang dioperasikan oleh Madayn milik negara.

Public Investment Fund Arab Saudi dan Qatar Investment Authority berinvestasi di OQGN selama penawaran umum perdana pada tahun 2023.

Perusahaan sedang berdiskusi dengan Sohar Industrial City untuk membangun pipa karbon dioksida sepanjang 200km untuk penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon serta mendukung tujuan dekarbonisasi.

"Kami sedang mempelajari ekspansi regional di seluruh GCC dan pasar di mana model kami dapat direplikasi," kata CEO tersebut.

Saham OQGN ditutup pada OMR0,201 pada hari Kamis, naik 40 persen dalam setahun terakhir.