Zcash Kehilangan $1,6 Miliar Kapitalisasi Pasar Menyusul Eksodus Massal Pengembang

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/09 14:30
Zcash (ZEC) mengalami penjualan tajam pada Januari 2026, dengan kapitalisasi pasar turun sekitar $1,6 miliar dalam satu sesi. Kerugian terjadi setelah ada laporan luas di media sosial yang menyatakan bahwa sejumlah besar pengembang mengundurkan diri secara terus-menerus. Hal ini memicu hilangnya kepercayaan besar terhadap koin tersebut di kalangan trader.

Menurut CoinMarketCap pada saat pers, koin tersebut diperdagangkan pada $421,77 dengan penurunan tingkat sebesar 12,45%. Kapitalisasi pasar koin telah melampaui $6,94 miliar, dan volume koin sekitar $1,42 miliar.

Sumber: CoinMarketCap

Baca Juga: Tiga Sinyal Utama yang Mengisyaratkan Potensi Lonjakan untuk Zcash pada Januari 2026

Penurunan Harga Mendadak Memicu Reaksi Pasar terhadap Zcash

Insiden mendadak ini pertama kali ditunjukkan oleh pengikut pasar cryptocurrency, termasuk Ash Crypto. Mereka menggarisbawahi fakta bahwa ada tekanan jual yang berat tepat setelah laporan menyatakan bahwa sejumlah besar anggota tim pengembangan inti keluar dari jaringan. Menurut data pasar, ZEC kehilangan sekitar 20% intraday. Ini berarti hampir $1,6 miliar terhapus dalam total nilai pasar hanya dalam waktu singkat.

Aktivitas perdagangan meningkat selama waktu ini karena pesanan jual melonjak di banyak bursa. Ini juga menyebabkan lonjakan volume untuk token tersebut. Indikator teknikal koin menunjukkan ZEC turun di bawah beberapa level support jangka pendek, meningkatkan reli penurunan.

Menurut grafik TradingView, grafik harga ZEC mengungkapkan momentum menurun. Ini bisa naik menuju resistance (kuning) di sekitar $434,52. Jika tekanan bullish meningkat, ini dapat mengirim harga naik untuk menguji kisaran $450.

Jika terjadi pembalikan, bear mungkin terus mendorong harga ZEC turun ke support (biru) di $389,51. Jika koreksi penurunan mendapat daya tarik lebih banyak, ini kemungkinan dapat mendorong harga aset ke level rendah $375 atau bahkan lebih rendah. Moving average convergence divergence (MACD) menunjukkan bahwa koin sedang melalui tren bearish karena garis MACD (biru) berada di bawah garis sinyal (oranye)

Indikator relative strength (RSI) menunjukkan bahwa koin sedang oversold karena RSI sekitar 31,48.

Sumber: TradingView

Menurut data yang disediakan oleh CoinCodex, koin tersebut mungkin memiliki harga rata-rata dan harga maksimum masing-masing sebesar $471,99 dan $568,71 pada bulan Januari 2026. Potensi ROI koin untuk bulan tersebut dapat mencapai 32,46%.

Sumber: CoinCodex

Baca Juga: ZCash (ZEC) Membidik Breakout $850-$900 karena Akumulasi Whale Menandakan Potensi

