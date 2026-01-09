3 Kripto Murah Teratas yang Sedang Diakumulasi Whale Sebelum Q2 2026

Siklus pasar tidak hanya datang dalam satu gerakan. Mereka berhenti sejenak, reset, dan berputar. Mengikuti perubahan terkini harga kripto saat ini, pengamat memantau aliran modal dan bukan lokasi modal. Investor besar biasanya dijadwalkan untuk berpindah terlalu cepat sebelum cerita berubah.

Pada titik ini, ada 3 Altcoin yang menonjol tentang rotasi tersebut. Dua adalah nama besar yang dulu memimpin siklus. Yang ketiga adalah cryptocurrency baru yang secara bertahap mendapatkan momentum fokus. Perubahan itulah yang menarik perhatian lebih besar di kalangan analis saat Q2 2026 mendekat.

Cardano (ADA)

Cardano diperdagangkan sekitar $0,40 dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar $14 miliar. Selama kenaikan awalnya, ADA menikmati ekspektasi besar dari pengembangan berbasis riset dan skalabilitas dari waktu ke waktu. Uang pertama yang diinvestasikan mulai membuahkan hasil ketika jaringan mulai terlihat dan listing.

Saat ini, gambaran tidak lagi sama. Area resistensi kuat antara 0,45 dan 0,50 telah bertahan. Grafik kripto menunjukkan penolakan dalam kisaran ini telah berulang ditambah dengan volume yang menurun. Likuiditas bagus, tetapi momentum melambat.

Menurut beberapa analis, ADA saat ini memerlukan dorongan pasar lengkap untuk membuat gerakan naik yang signifikan. Karena ukurannya, arus masuk modal yang sebelumnya mentransfer harga dengan cepat tidak lagi memiliki efek yang signifikan. Itulah mengapa rotasi dari aset seperti ADA biasanya dimulai secara diam-diam.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin diperdagangkan sekitar $0,14 dan merupakan salah satu koin kripto yang paling dikenal. Kenaikan sebelumnya didorong oleh dorongan sosial dan spekulasi cepat. DOGE memberikan keuntungan cepat selama periode tersebut dalam waktu singkat.

Struktur itu telah melemah. Telah mengembangkan langit-langit yang terlihat, yaitu sekitar $0,20. Setiap upaya telah dibatalkan untuk meraih kembali ketinggian itu. Lonjakan volume kemungkinan akan mereda dengan cepat. Analis pasar menunjukkan bahwa DOGE telah menjadi investasi yang murni sentimental, bukan investasi berbasis fundamental.

Mutuum Finance (MUTM)

Modal aset sedang bergerak ke Mutuum Finance. Ini tidak cukup tua dalam siklus hidupnya dibandingkan dengan ADA atau DOGE. Ini bukan tentang kinerja terakhir yang dibuat di masa lalu, tetapi di mana momentum mungkin datang di masa depan.

Mutuum Finance sedang mengembangkan infrastruktur peminjaman dan pinjaman terdesentralisasi. Ini telah menjadi lebih terlihat dengan roadmap-nya menjadi lebih jelas dan lebih banyak orang terlibat. Minat telah meningkat secara bertahap sejak awal 2025 dan bukan dalam ledakan. Pendanaan juga telah mencapai sekitar $19,6 juta dan ada lebih dari 18.800 pemegang saat ini. Sekitar 825 juta token telah terjual.

Hal itu juga terjadi pada harga. Presale token diluncurkan pada $0,01 dan sejak itu telah diperdagangkan pada nilai yang lebih tinggi yaitu $0,04 dalam berbagai tahap. Itu sekitar peningkatan 300%.

Sebagian dari 4 miliar pasokan MUTM, yang merupakan 45,5% atau sekitar 1,82 miliar token didistribusikan melalui tahap presale. Dengan peningkatan jumlah token yang beredar, pasokan menurun. Analis cenderung menganggap tren ini sebagai penumpukan dan bukan hype.

Mengapa MUTM Lebih Disukai oleh Rotasi

Secara struktural, ADA dan DOGE memiliki batasan yang jelas. ADA sudah besar dan ini memperlambat pertumbuhan harga. DOGE didasarkan pada sentimen yang telah melemah. Keduanya memerlukan katalis luar yang kuat untuk memulai kembali momentum.

Pengaturan berbeda di Mutuum Finance. Harga masih tahap awal. Roadmap operasional dan terlihat. Desain protokol mendukung generasi yield melalui peminjaman. Setelah peminjaman berlangsung, itu menciptakan biaya dan sebagian dari uang itu digunakan untuk membeli MUTM di pasar terbuka. MUTM yang dibeli di pasar terbuka direalokasikan kepada pengguna yang melakukan staking mtTokens di modul keamanan. Analis merasa bahwa tautan ini menuntut penggunaan dan bukan perhatian.

Kontras dapat diilustrasikan dengan contoh sederhana. Investasi seperti $300 di ADA atau DOGE sangat bergantung pada tindakan pasar secara luas. Ini adalah eksposur terhadap token dengan arus masuk yang lebih kecil yang dapat berdampak pada harga yang hanya sedikit lebih tinggi di mana jumlah uang yang sama, dalam hal ini, dapat mendapatkan eksposur ke MUTM. Ini tidak berarti bahwa ini adalah hal yang pasti, tetapi ini adalah salah satu alasan mengapa beberapa orang menganggap MUTM sebagai salah satu investasi kripto terbaik potensial siklus berikutnya.

Protokol V1 dan Keamanan

Kejelasan biasanya diikuti oleh momentum. Dinyatakan dalam pernyataan X resmi bahwa Mutuum Finance merencanakan rilis Protokol V1 dari protokol peminjaman dan pinjaman di testnet Sepolia pada Q1 2026. Aset yang menjadi minat awal adalah BTC dan USDT. Ini adalah langkah yang membantu mentransisikan proyek dari fase pembangunan ke pengujian langsung.

Fondasi keamanan sudah ditetapkan. Mutuum Finance memiliki skor pemindaian CertiK 90/100. Audit independen Halborn Security telah dilakukan. Bug bounty adalah hadiah 50 ribu terhadap bug dalam kode. Protokol ini juga bermaksud meminjamkan stablecoin, gaji oracle yang kuat, dan akses ke pembayaran kartu yang mengurangi hambatan masuk bagi pengguna.

Menurut komentator pasar, faktor-faktor ini adalah alasan mengapa aliran rotasi dapat bertahan. Karena ADA dan DOGE berjuang untuk mendapatkan kembali momentum mereka, modal mencari peluang lebih awal dengan jalan keluar yang kurang ambigu.

Dalam perkiraan kripto Q2 2026, beberapa analis merasa bahwa ini adalah alasan mengapa MUTM semakin banyak dibicarakan sebagai kripto berikutnya yang akan memiliki momennya, bukan karena hype-nya, tetapi karena rotasi cenderung menghargai struktur dan bukan keakraban.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://www.mutuum.com

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance