PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa Badan Legislatif Negara Bagian New York telah mengajukan kembali ORACLE Act pada November 2025, mengusulkan untuk mengatur kontrak berbasis peristiwa

Negara Bagian New York sedang mendorong RUU lain untuk mengatur pasar prediksi, yang akan melarang kontrak untuk acara politik dan olahraga.

2026/01/09 16:37
PANews melaporkan pada 9 Januari bahwa Badan Legislatif Negara Bagian New York telah mengajukan kembali ORACLE Act pada November 2025, mengusulkan untuk mengatur kontrak berbasis peristiwa dengan menambahkan Bab 48, "Pasar Prediksi," ke dalam General Business Act. RUU tersebut mengusulkan pelarangan kontrak terkait peristiwa politik atau olahraga, sekaligus menetapkan regulasi seperti pembatasan usia, kondisi masuk pasar, pembatasan iklan, dan ketentuan anti-manipulasi. Meskipun larangan mencakup jenis peristiwa tertentu, hasil netral seperti "kemenangan dan kekalahan liga" mungkin masih dapat diperdagangkan, menunjukkan bahwa regulator berupaya mencapai keseimbangan antara inovasi dan risiko.

