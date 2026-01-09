Tim Inti Zcash Mendirikan Perusahaan Baru untuk Wallet

Poin Utama: Seluruh mantan tim ECC membentuk perusahaan baru yang dipimpin oleh Swihart.

Pengenalan wallet "cashZ" untuk pengguna Zcash.

untuk pengguna Zcash. Perselisihan tata kelola mengarah pada penyelarasan strategis untuk pertumbuhan Zcash.

Seluruh tim Electric Coin Company (ECC), yang dipimpin oleh mantan CEO Josh Swihart, telah keluar untuk membentuk entitas baru yang berfokus pada Zcash, berencana meluncurkan wallet 'cashZ', yang berbasis pada Zashi, meningkatkan ekosistem Zcash tanpa memperkenalkan token baru.

Inti Berita: Pembentukan perusahaan baru oleh mantan tim ECC bertujuan untuk meningkatkan skala pengembangan Zcash dan memperkenalkan wallet cashZ, mengatasi masalah tata kelola dengan Bootstrap. Komunitas Zcash mengantisipasi pengembangan berkelanjutan dan keterlibatan pengguna yang diperluas setelah transisi ini.

Tim Inti Zcash Keluar dari ECC

Tim inti Zcash telah keluar dari ECC untuk fokus meluncurkan wallet "cashZ". Tim yang sebelumnya bertanggung jawab atas protokol Zcash dan wallet Zashi ini bertujuan untuk memberikan pengembangan berkelanjutan dalam struktur baru.

Dampak pada Pasar Zcash

Setelah pergeseran ini, harga Zcash mengalami penurunan tajam, memicu kekhawatiran pasar atas tata kelola. Meskipun demikian, protokol Zcash yang mendasari tetap tidak terpengaruh, menunjukkan gangguan pasar yang lebih luas terbatas.

Prospek Keuangan dan Strategis

Secara finansial, entitas yang baru dibentuk belum mengungkapkan rincian pendanaan. Perselisihan tata kelola mendasari penyelarasan strategis ini, namun komitmen tim untuk memperluas ekosistem Zcash tetap teguh, menjanjikan pertumbuhan industri.

Implikasi Industri dan Potensi Masa Depan

"Kami membentuk perusahaan baru yang berfokus pada Zcash dan akan melanjutkan pengembangan full-stack pada Zcash, termasuk meluncurkan wallet baru berdasarkan kode Zashi, yang saat ini diberi nama kode cashZ," kata Josh Swihart, Mantan CEO, Electric Coin Company. Langkah mantan staf ECC menunjukkan pergeseran industri yang signifikan. Investor melihat potensi untuk peningkatan penggunaan Zcash, meskipun implikasi finansial tetap spekulatif karena struktur pendanaan yang tidak diungkapkan. Perkembangan masa depan sangat dinantikan oleh para pemangku kepentingan.