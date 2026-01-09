BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Tim mantan Electric Coin Company Zcash secara keseluruhan, yang dipimpin oleh Josh Swihart, telah mendirikan perusahaan baru untuk mengembangkan dompet "cashZ". Langkah ini menandakan sebuah strategiTim mantan Electric Coin Company Zcash secara keseluruhan, yang dipimpin oleh Josh Swihart, telah mendirikan perusahaan baru untuk mengembangkan dompet "cashZ". Langkah ini menandakan sebuah strategi

Tim Inti Zcash Mendirikan Perusahaan Baru untuk Wallet

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/09 16:45
Core DAO
CORE$0,1316+%0,61
Ambire Wallet
WALLET$0,01218+%0,32
Movement
MOVE$0,04007+%9,06
Pergeseran Strategis dalam Pengembangan Zcash: Pengenalan Wallet cashZ
Poin Utama:
  • Seluruh mantan tim ECC membentuk perusahaan baru yang dipimpin oleh Swihart.
  • Pengenalan wallet "cashZ" untuk pengguna Zcash.
  • Perselisihan tata kelola mengarah pada penyelarasan strategis untuk pertumbuhan Zcash.

Seluruh tim Electric Coin Company (ECC), yang dipimpin oleh mantan CEO Josh Swihart, telah keluar untuk membentuk entitas baru yang berfokus pada Zcash, berencana meluncurkan wallet 'cashZ', yang berbasis pada Zashi, meningkatkan ekosistem Zcash tanpa memperkenalkan token baru.

Inti Berita: Pembentukan perusahaan baru oleh mantan tim ECC bertujuan untuk meningkatkan skala pengembangan Zcash dan memperkenalkan wallet cashZ, mengatasi masalah tata kelola dengan Bootstrap. Komunitas Zcash mengantisipasi pengembangan berkelanjutan dan keterlibatan pengguna yang diperluas setelah transisi ini.

Tim Inti Zcash Keluar dari ECC

Tim inti Zcash telah keluar dari ECC untuk fokus meluncurkan wallet "cashZ". Tim yang sebelumnya bertanggung jawab atas protokol Zcash dan wallet Zashi ini bertujuan untuk memberikan pengembangan berkelanjutan dalam struktur baru.

Dampak pada Pasar Zcash

Setelah pergeseran ini, harga Zcash mengalami penurunan tajam, memicu kekhawatiran pasar atas tata kelola. Meskipun demikian, protokol Zcash yang mendasari tetap tidak terpengaruh, menunjukkan gangguan pasar yang lebih luas terbatas.

Prospek Keuangan dan Strategis

Secara finansial, entitas yang baru dibentuk belum mengungkapkan rincian pendanaan. Perselisihan tata kelola mendasari penyelarasan strategis ini, namun komitmen tim untuk memperluas ekosistem Zcash tetap teguh, menjanjikan pertumbuhan industri.

Implikasi Industri dan Potensi Masa Depan

"Kami membentuk perusahaan baru yang berfokus pada Zcash dan akan melanjutkan pengembangan full-stack pada Zcash, termasuk meluncurkan wallet baru berdasarkan kode Zashi, yang saat ini diberi nama kode cashZ," kata Josh Swihart, Mantan CEO, Electric Coin Company. Langkah mantan staf ECC menunjukkan pergeseran industri yang signifikan. Investor melihat potensi untuk peningkatan penggunaan Zcash, meskipun implikasi finansial tetap spekulatif karena struktur pendanaan yang tidak diungkapkan. Perkembangan masa depan sangat dinantikan oleh para pemangku kepentingan.

Peluang Pasar
Logo Core DAO
Harga Core DAO(CORE)
$0,1316
$0,1316$0,1316
-%2,01
USD
Grafik Harga Live Core DAO (CORE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45